Zneužívání dávek Ukrajinci. Částky, rozsah, místa. Policie ČR ukázala

14.05.2026 13:24 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Stovky případů zneužívání humanitárních dávek určených pro uprchlíky s dočasnou ochranou odhalila Policie ČR od začátku loňského roku. Kriminalisté napříč republikou rozkrývají organizované skupiny i jednotlivce, kteří vsadili na takzvanou dávkovou turistiku, falešné invalidní průkazy nebo fiktivní adresy. V Brně už padl první exemplární trest – devět let vězení za podvod se škodou přesahující 11 milionů korun.

Policie ČR odhalila stovky případů zneužívání humanitárních a solidárních dávek. „V Brně už padl pravomocný trest – 9 let vězení za škodu přes 11 milionů korun. Za období od 1. ledna 2025 do 9. března 2026 jsme zaevidovali 279 případů zneužívání humanitárních dávek vyplácených občanům Ukrajiny v režimu dočasné ochrany. Souhrnná vyčíslená škoda přesahuje 17,5 milionu korun. Část neoprávněně vyplacených prostředků se podařilo zajistit nebo dobrovolně vrátit,“ uvádí PČR na svém oficiálním facebookovém účtu.

Nejvíce případů policisté zaznamenali v Kraji Vysočina, kde vyšetřili 76 kauz. Dalších 36 případů podchytili v Moravskoslezském kraji. Výrazný nárůst zaznamenala krajská ředitelství Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. V hlavním městě Praze policisté zjistili sedm případů neoprávněně vyplacených humanitárních dávek. Z pohledu trestněprávní kvalifikace jde zpravidla o přečin či zločin podvodu podle § 209 trestního zákoníku. V některých případech připadá v úvahu také podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti dle § 216 trestního zákoníku. 

Veřejnost se dozvěděla o některých konkrétních případech. Jednou z kauz se zabýval Krajský soud v Brně, kde byli manželé ukrajinské národnosti pravomocně odsouzeni za zvlášť závažný zločin podvodu podle § 209 odst. 1 a odst. 5 písm. a) trestního zákoníku. „Policisté Městského ředitelství Brno prokázali celkem 830 dílčích skutků za souhrnnou škodu 11 011 489 Kč. Při zajišťovacích úkonech bylo na 74 bankovních účtech zajištěno 2 322 740 Kč, při domovní prohlídce 20 025 EUR a 3 912 USD. Jako náhradní hodnota bylo zajištěno vozidlo Toyota Land Cruiser. Výchozím poznatkem byla nestandardní situace na přepážce České spořitelny v Brně, kde se opakovaně objevovali občané Ukrajiny v doprovodu téže organizující osoby,“ zveřejnila PČR.

Dávky vybírala při návštěvách Česka, žila na Ukrajině

Krajské ředitelství (KŘP) Moravskoslezského kraje v Ostravě odhalilo, že dvojice mužů ukrajinské národnosti využila tísně 71 žen a přiměla je k podání 734 žádostí o příspěvek pro solidární domácnost. Z toho bylo 346 žádostí proplaceno v celkové výši 2 751 000 Kč, dalších 388 žádostí systém zachytil. Obvinění čelí trestnímu stíhání také pro legalizaci výnosů z trestné činnosti. „Při zajišťovacích úkonech byly zajištěny dvě nemovitosti v hodnotě 7,8 milionu korun a motocykl v hodnotě 205 000 Kč,“ upřesňuje PČR.

Pomoc měli zneužít také 44letý muž a 48letá žena, manželé disponující vízem za účelem dočasné ochrany. Cizinečtí policisté zjistili, že muž pobývající na Bruntálsku měl po dva roky od dubna 2023 podávat žádosti o přiznání humanitárních dávek. Uváděl v nich ale nepravdivé informace o své finanční situaci ve snaze podvodně vylákat na českém státu peníze. Navíc se po několik měsíců měl vydávat za invalidu, ani to však nebyla pravda. Neprávem získaných téměř 160 000 korun měl použít pro svou potřebu. Se souhlasem státního zástupce zajistili policisté jako náhradní hodnotu finanční hotovost přes 85 000 korun a přes 3 000 USD.

Manželka, která bydlela na Ukrajině, zase podávala elektronicky v průběhu let 2023 až 2025 žádosti o finanční pomoc s pokrytím základních životních potřeb a s bydlením v ČR pro ni samotnou a v počátečních měsících i pro svou dceru, jakožto společně posuzovanou osobu. Údajně byly v hmotné nouzi. Policisté ale prokázali, že se u nás nezdržovaly a na dávky neměly nárok. Žena podvodně získala téměř 145 000 korun, které si vybírala při nepravidelných návštěvách Česka.

Policisté z odboru cizinecké policie zjistili a prověřili informace, na jejichž základě sdělili manželům ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu podvodu. Státní zástupce podal návrh na potrestání a soud vydal trestní příkazy. Muž byl odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 12 měsíců se zkušební dobou na 20 měsíců, k vyhoštění z ČR na 48 měsíců, propadnutí náhradní hodnoty a k úhradě způsobené škody. Žena byla odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody na 6 měsíců se zkušební dobou na 12 měsíců, k vyhoštění z ČR na 36 měsíců a k úhradě způsobené škody. „Peníze, které policisté manželům zajistili jako náhradní hodnotu, si měli údajně našetřit s plánem koupit si za ně v České republice automobil,“ sdělila por. Mgr. Soňa Štětínská.

Dávková turistika, fiktivní pobyt i falešná invalidita

Dále policisté informovali o případu, který řešil územní odbor Zlín. „Pachatelka zřizovala ze SIM karet, které zdarma získala v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině, elektronické identity dalších žadatelů a jejich jménem podávala žádosti o solidární dávku. Způsobená škoda dosáhla 1 608 000 Kč ve stadiu dokonaném a dalších 864 000 Kč ve stadiu pokusu,“ upřesnila PČR.

Policisté informují také o osmapadesátileté cizince, která se dostavila k nahlášení změny adresy pobytu na území České republiky. Při této příležitosti vyšlo najevo, že se žena na našem území prakticky nezdržuje. Kontrola jejího cestovního dokladu jednoznačně prokázala, že žena převážně pobývá mimo Českou republiku. Ze statutu svého povoleného pobytu na území České republiky měla právo na čerpání humanitárních dávek. Tyto dávky pobírala od května 2024, a to i v době, kdy se nacházela mimo schengenský prostor.

Cizinečtí policisté ženu na místě zadrželi. Během jejího výslechu vyšlo najevo, že jí již byly vyplaceny humanitární dávky ve výši přesahující 300 tisíc korun. „Policisté tento případ kvalifikovali jako přečin podvodu a ve zkráceném přípravném řízení jí byl uložen trest vyhoštění v délce pěti let a dále jí byl uložen podmíněný trest odnětí svobody v délce dvou let,“ uvedla mjr. Mgr. Bc. Šárka Trnková.

Jedním z nejčastějších způsobů páchání trestné činnosti je tzv. dávková turistika. Pachatel se trvale zdržuje na Ukrajině a do České republiky přicestuje výhradně za účelem prodloužení dočasné ochrany nebo k povinné kontrolní schůzce na úřadu práce. K záchytu dochází zpravidla na pracovištích odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra a na Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině.

Někteří nepoctivci předloží padělané nájemní smlouvy nebo potvrzení o ubytování bez vědomí skutečného vlastníka nemovitosti. Tímto způsobem si pořídí fiktivní adresu pobytu. Dochází také k zamlčení společně posuzovaných osob, když žadatel v žádosti neuvede manžela či partnera žijícího ve společné domácnosti a jeho příjmy. Objevují se i padělaná potvrzení o invaliditě. Pachatelé operují s nepravdivými doklady o zdravotním postižení, díky nimž získají zvýšenou dávku.

Dochází také ke zneužití technických podmínek aplikace. Nepoctivý žadatel předkládá nepravdivé prohlášení o výdělečné činnosti (příjmu 0 Kč) k automatickému přiznání plné výše příspěvku na bydlení.

Policisté proto spolupracují s Úřadem práce ČR. „Policie České republiky se systematicky věnuje odhalování této trestné činnosti a koordinaci postupu napříč krajskými ředitelstvími. Na úrovni Generálního ředitelství Úřadu práce ČR a Policejního prezidia byla v dubnu dohodnuta další opatření zaměřená zejména na zrychlení výměny relevantních informací ke konkrétním žadatelům o humanitární dávku. To má zásadní význam především pro vedení zkrácených přípravných řízení, kde policejní orgán pracuje s velmi krátkými procesními lhůtami,“ sdělila PČR.

