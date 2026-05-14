„Vy nevíte, jak to na Ukrajině chodí.“ Po odeslání Jermana do vazby

14.05.2026 12:14 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Někdejší pravá ruka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak skončil z rozhodnutí soudu ve vazbě na 60 dní. Na cestě do cely ještě stihl promluvit k novinářům. Do vazby si prý nebere vůbec nic a veškerá obvinění z korupce odmítá. Ukrajinská historička Marta Havryško tvrdí, že Zelenskyj nakonec Jermakovi pomůže.

Někdejší pravá ruka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak, bývalý šéf jeho prezidentské kanceláře, skončil ve vazbě. Poslal ho do ní protikorupční soud na 60 dní s možností zaplatit kauci 3,2 milionu dolarů, v přepočtu asi 140 milionů hřiven nebo 66,5 milionu českých korun. Podle serveru listu The Washington Post Jermak soudu oznámil, že nemá prostředky na zaplacení kauce. A nejen to.

„Andrij Jermak řekl novinářům u soudu, že nemá peníze na kauci a neví, kdo by mohl zaplatit 3,2 milionu dolarů, aby ho dostal z vazby před soudem, kde má mít stání za 60 dní. Také řekl, že s sebou nepřinesl žádné další oblečení ani věci. Popírá obvinění z korupce proti němu,“ napsal hlavní korespondent Financial Times Christopher Miller.

„Odmítám všechna obvinění, na kterých rozhodnutí soudu stojí. Budu pokračovat v boji. Zůstávám na Ukrajině,“ nechal se slyšet Jermak. „Tlak proti mně bude pokračovat. Nemám co skrývat. Pro mě je to všechno osud, protože moji obhájci a právní tým podají odvolání. Využijeme každou právní cestu k dosažení spravedlnosti a pravdy.“

 

 

Server Kyiv Post napsal, že podle vyšetřovatelů odhalily orgány činné v trestním řízení aktivity organizované skupiny, která se údajně podílela na praní špinavých peněz ve výši přibližně 460 milionů hřiven (10,4 milionu dolarů, asi 217 milionů českých korun) prostřednictvím finančních transakcí spojených s výstavbou luxusních rezidenčních nemovitostí poblíž ukrajinského hlavního města.

Ukrajinská historička Marta Havryško tvrdí, že Zelenskyj nakonec Jermakovi pomůže.

„Jeho ‚přátelé‘ mu samozřejmě mohou pomoci. A na co si myslíte, že jim Brusel těch 90 miliard eur dal?“ zeptala se v narážce na půjčku Ukrajině, kterou v Bruselu blokoval Viktor Orbán, dokud byl maďarským premiérem.

„Jen někdo, kdo nemá ani ponětí o tom, jak to na Ukrajině ve skutečnosti funguje, by mohl očekávat, že se Jermak někdy ocitne za mřížemi. Zelenskyj nenechá svého kámoše shnít ve vězení. Takový osud je vyhrazen pro jeho politické kritiky – ne pro ty, kdo je tam dostali,“ doplnila Marta Havryško.

 

 

