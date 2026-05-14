Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
„Andrij Jermak řekl novinářům u soudu, že nemá peníze na kauci a neví, kdo by mohl zaplatit 3,2 milionu dolarů, aby ho dostal z vazby před soudem, kde má mít stání za 60 dní. Také řekl, že s sebou nepřinesl žádné další oblečení ani věci. Popírá obvinění z korupce proti němu,“ napsal hlavní korespondent Financial Times Christopher Miller.
„Odmítám všechna obvinění, na kterých rozhodnutí soudu stojí. Budu pokračovat v boji. Zůstávám na Ukrajině,“ nechal se slyšet Jermak. „Tlak proti mně bude pokračovat. Nemám co skrývat. Pro mě je to všechno osud, protože moji obhájci a právní tým podají odvolání. Využijeme každou právní cestu k dosažení spravedlnosti a pravdy.“
News: Ukraine's High Anti-Corruption Court has ordered President Zelenskyy's former powerful chief of staff Andriy Yermk to jail for 60 days with the right to post bond of $3.2 million (140mn UAH).— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 14, 2026
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Ukrajinská historička Marta Havryško tvrdí, že Zelenskyj nakonec Jermakovi pomůže.
„Jeho ‚přátelé‘ mu samozřejmě mohou pomoci. A na co si myslíte, že jim Brusel těch 90 miliard eur dal?“ zeptala se v narážce na půjčku Ukrajině, kterou v Bruselu blokoval Viktor Orbán, dokud byl maďarským premiérem.
„Jen někdo, kdo nemá ani ponětí o tom, jak to na Ukrajině ve skutečnosti funguje, by mohl očekávat, že se Jermak někdy ocitne za mřížemi. Zelenskyj nenechá svého kámoše shnít ve vězení. Takový osud je vyhrazen pro jeho politické kritiky – ne pro ty, kdo je tam dostali,“ doplnila Marta Havryško.
Of course, his “friends” can help. And what exactly do you think Brussels handed them €90 billion for?— Marta Havryshko (@HavryshkoMarta) May 14, 2026
Only someone who has no idea how Ukraine actually works could expect Yermak to ever see the inside of a prison cell.
Zelenskyy is not going to let his buddy rot in jail.… pic.twitter.com/p7G88GemQt
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.