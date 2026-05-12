ČSÚ: Růst výroby drůbežího a vepřového masa pokračoval

„V?1. čtvrtletí si výroba masa zachovala předchozí mírně rostoucí trend. Nejvíce se meziročně navýšila výroba drůbežího, rychle reagující na spotřebitelskou poptávku. Mírně se zvýšila i výroba vepřového, přestože realizační ceny jatečných prasat klesají s?mírnými výkyvy již od poloviny roku 2023. Výroba hovězího se naopak opět snížila. Dlouhodobě vysoká cena výrobců se zde promítá i do ceny pro spotřebitele a spotřeba hovězího masa klesá,“ uvedla Renata Vodičková vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.
Výroba masa a nákup mléka
V 1. čtvrtletí 2026 bylo na jatkách vyrobeno 16 965 tun hovězího masa (meziročně o 1,5 % méně), což představuje 53,8 tis. poražených ks skotu (−3,0 %). Snížily se porážky ve všech kategoriích, z těch nejvýznamnějších u telat o 9,0 %, u býků o 3,8 % a u krav o 2,8 %. Přitom se zvedla jejich porážková hmotnost, u býků přesáhla 700 kg. Vepřového masa se vyrobilo 56 174 tun, meziročně o 2,9 % více. Na jatka bylo dodáno 585,0 tis. prasat (+2,4 %). Porážky prasnic se zvedly meziročně o více než pětinu a vzhledem k předcházejícímu čtvrtletí o 13,7 %. Drůbežího masa1 se vyrobilo 46 136 tun, meziročně o 6,2 % více. Na drůbežích jatkách bylo zpracováno 30 195 tis. ks (+3,9 %) drůbeže. V 1. čtvrtletí bylo od tuzemských producentů prvními kupujícími nakoupeno 838 556 tis. litrů mléka (+4,0 %), mlékárny nakoupily ke zpracování 705 155 tis. l. (+3,1 %).
Ceny zemědělských výrobců
Ceny jatečného skotu v 1. čtvrtletí vzrostly meziročně o 30,5 %, a to ve všech sledovaných kategoriích, nejvíce se zvedly ceny jatečných telat (+52,2 %) a jalovic (+31,5 %). Chovatelé dostali za jatečné býky v průměru 88,44 Kč/kg v živém nebo 160,97 Kč/kg v mase. Vzhledem k předchozímu čtvrtletí to bylo o dalších 1,55 Kč za 1 kg masa více. Ceny jatečných prasat se meziročně propadly o 18,4 %. Průměrná cena dosáhla 28,88 Kč za kg živé hmotnosti nebo 37,54 Kč za kg jatečné hmotnosti, tj. o 5,43 Kč za kg v mase méně než ve 4. čtvrtletí minulého roku. Ceny jatečných kuřat se meziročně zvedly o 8,2 %. Výrobci prodávali jatečná kuřata I. třídy jakosti v průměru za 30,73 Kč za kg v živém. Ceny mléka byly meziročně nižší o 11,4 %. Průměrná cena litru mléka jakostní třídy Q dosáhla 11,39 Kč, o 1,96 Kč/l méně než v předcházejícím čtvrtletí.
