Hospodářská komora: Mistrovská zkouška se vrací do hry

Hospodářská komora o zavedení mistrovské zkoušky usiluje dlouhodobě. Vnímá ji jako zásadní nástroj pro zvýšení kvality řemesel, lepší uplatnění odborníků na trhu práce i pro posílení důvěry zákazníků v poskytované služby.
„V zemích jako Německo nebo Rakousko má mistrovská zkouška silnou tradici a v některých oborech dává skutečnou garanci kvality a profesionality, kterou se může mistr prokázat. Díky zákonu o mistrovské zkoušce máme šanci tento handicap dohnat a vytvořit pro české řemeslníky srovnatelné podmínky pro vysoce kvalifikovanou práci nejen v okolních státech, ale také na celém evropském trhu. Zavedení mistrovské zkoušky nastaví vyšší standard odbornosti, na který se zákazníci mohou spolehnout. A nepochybně to vrátí těm nejlepším řemeslníkům prestiž, kterou si právem zaslouží,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Na podporu přijetí zákona spustila Hospodářská komora petici, do které se mohou zapojit podnikatelé, odborné školy i veřejnost ZDE.
Podle Hospodářské komory je mistrovská zkouška přirozeným vyústěním profesního růstu a zároveň nástrojem, který pomáhá kultivovat celá odvětví.
„Mistrovská zkouška představuje přirozený krok ve vývoji zkušeného řemeslníka a funguje jako nejvyšší forma profesního ověření, která zákazníkům dává jistotu skutečně vysoké odbornosti,“ doplnil viceprezident Hospodářské komory Roman Pommer.
Hospodářská komora je přesvědčena, že přijetí zákona o mistrovské zkoušce bude důležitým krokem k posílení kvality podnikatelského prostředí, k obnově prestiže řemesel a k vytvoření transparentního systému, který bude motivovat k profesnímu růstu a zvyšování odbornosti napříč obory.
