Zoo Ostrava pomáhá s obnovou divoké evropské populace orlosupa bradatého

Úspěšný projekt na záchranu orlosupů v Evropě
Návrat orlosupa bradatého do evropské přírody je jedním z nejúspěšnějších ochranářských projektů obnovy v přírodě vyhubené populace. Na záchraně majestátního dravce, který z Alp vymizel před více než 100 lety a na dalších místech Evropy byl výrazně zredukován, se podílí přes 30 zoologických zahrad a dalších chovných stanic, které poskytují mladé orlosupy pro vypuštění do přírody. Od zahájení mezinárodního projektu v roce 1978 bylo v lidské péči úspěšně odchováno přes 500 mláďat a z toho více než polovina byla vypuštěna do volné přírody v Alpách i na jiných místech v Evropě – v severním a jižním Španělsku, v jižní Francii, na Korsice, od loňského roku i v Bulharsku. Zoo Ostrava je do projektu zapojena od roku 2009 a za tuto dobu poskytla už 24 orlosupů bradatých, kteří byli vypuštěni do přírody (podrobné informace o zapojení najdete ZDE). Projekt je tak ukázkovým příkladem, kdy aktivní ochranářská opatření pomohla odvrátit nepříznivou situaci konkrétního druhu. Ukazuje se, že ochrana přírody může být efektivní i úspěšná.
Orlosupi v Zoo Ostrava
Letos se v ostravské zoo vylíhla dvěma párům orlosupů celkem tři mláďata. Pár v návštěvnické části měl dvě vejce, pár umístěný ve voliéře v zázemí jedno. Jelikož orlosupi v jedné hnízdní sezóně odchovají z důvodu siblicidy*) pouze jedno mládě, přestože samice snáší obvykle dvě vejce, bylo druhé vejce těsně před vyklubáním mláděte odebráno do líhně. Aby bylo mládě odchováno přirozeně jedinci svého druhu, ideálně bez většího zásahu ze strany člověka, což je důležitá podmínka pro vypuštění do přírody, bylo v rámci nezištné spolupráce mezi zoologickými zahradami podloženo pěstounskému páru v Zoo Liberec, který mládě ochotně přijal a odchoval.
Mláďata v Ostravě byla odchována svými rodiči, resp. samcem v případě mláděte v návštěvnické části. Samice začala být po určité době agresivní, proto ji chovatelé oddělili. Hrozilo, že by mláděti mohla ublížit. Samec o mládě vzorně pečoval, zahříval je, jen měl zpočátku problémy s krmením svého potomka, s tím museli opatrně pomoci chovatelé. Koordinátor EAZA ex situ programu pro orlosupy bradaté doporučil všechna ostravská mláďata k vypuštění do evropské přírody. Ve třech měsících jsou oba mladí orlosupi připraveni na převoz na vypouštěcí lokality.
Nejstarší mládě vylíhnuté 11. února (samec) bylo v pondělí 11. května převezeno do Vídně, odkud bylo spolu s orlosupem odchovaným ve specializované chovné stanici pro orlosupy v Haringsee letecky dopraveno do Francie a v nejbližších dnech vysazeno v Národním parku Grands Causses. S druhým mládětem, vylíhnutým 15. února (samice), vyjedou dnes pracovníci zoo směr Bulharsko, kde si je převezmou členové ochranářské organizace Green Balkans a vypustí s dalším orlosupem v tamních horách. V loňském roce zde byli vypuštěni dva ostravští orlosupi, z nichž bohužel jeden uhynul, ale druhý je v pořádku. Je to samec nepříbuzný k mladé samici, a tak je šance, že by spolu mohli utvořit v budoucnu pár.
Nejmladší mládě odchovávané orlosupy v liberecké zoo bude v nejbližší době také ve společnosti orlosupa ze stanice v Haringsee přepraveno tentokrát do Španělska. Přestože orlosupi odchovávají pouze jedno mládě, na místo vysazení se vkládají většinou dva až tři jedinci, aby si dělali společnost a navzájem se motivovali. Mezi odrostlými mláďaty se siblicida již nevyskytuje.
Krátké dokumentační video z nakládání mladého orlosupa je k dispozici ZDE.
Do ochrany orlosupů jsou zapojeni i všichni návštěvníci Zoo Ostrava, a to prostřednictvím programu 5 korun ze vstupu, z něhož je podporována i organizace Vulture Conservation Foundation (VCF) zaštiťující ochranu evropských supů. Děkujeme!
______
*) Siblicida je jev, kdy silnější (obvykle starší) mládě krátce po vylíhnutí usmrtí slabšího sourozence. Je to zcela přirozený jev a jakási pojistka pro případ nedostatku potravy. V zoologických zahradách a dalších chovných stanicích se však snaží o odchování co nejvíce mláďat, protože tím více jich může být vypuštěno do přírody.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku