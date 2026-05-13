Zoo Ostrava pomáhá s obnovou divoké evropské populace orlosupa bradatého

14.05.2026 13:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Dvě mláďata orlosupů bradatých, která se v ostravské zoo vylíhla před třemi měsíci, dorostla do velikosti téměř dospělých ptáků a zanedlouho by opustila rodné hnízdo. Protože ale byla obě v rámci úspěšného mezinárodního záchranného programu určena pro vypuštění do přírody, aby posílila divokou evropskou populaci těchto majestátních dravců, z hnízda vylétnou až ve volné přírodě. V těchto dnech jsou mladí orlosupi převáženi na vypouštěcí lokality – jeden do Francie, druhý do Bulharska.

Zoo Ostrava pomáhá s obnovou divoké evropské populace orlosupa bradatého
Foto: ZOO Ostrava
Popisek: Zoo Ostrava

Úspěšný projekt na záchranu orlosupů v Evropě

Návrat orlosupa bradatého do evropské přírody je jedním z nejúspěšnějších ochranářských projektů obnovy v přírodě vyhubené populace. Na záchraně majestátního dravce, který z Alp vymizel před více než 100 lety a na dalších místech Evropy byl výrazně zredukován, se podílí přes 30 zoologických zahrad a dalších chovných stanic, které poskytují mladé orlosupy pro vypuštění do přírody. Od zahájení mezinárodního projektu v roce 1978 bylo v lidské péči úspěšně odchováno přes 500 mláďat a z toho více než polovina byla vypuštěna do volné přírody v Alpách i na jiných místech v Evropě – v severním a jižním Španělsku, v jižní Francii, na Korsice, od loňského roku i v Bulharsku. Zoo Ostrava je do projektu zapojena od roku 2009 a za tuto dobu poskytla už 24 orlosupů bradatých, kteří byli vypuštěni do přírody (podrobné informace o zapojení najdete ZDE). Projekt je tak ukázkovým příkladem, kdy aktivní ochranářská opatření pomohla odvrátit nepříznivou situaci konkrétního druhu. Ukazuje se, že ochrana přírody může být efektivní i úspěšná.

Orlosupi v Zoo Ostrava

Letos se v ostravské zoo vylíhla dvěma párům orlosupů celkem tři mláďata. Pár v návštěvnické části měl dvě vejce, pár umístěný ve voliéře v zázemí jedno. Jelikož orlosupi v jedné hnízdní sezóně odchovají z důvodu siblicidy*) pouze jedno mládě, přestože samice snáší obvykle dvě vejce, bylo druhé vejce těsně před vyklubáním mláděte odebráno do líhně. Aby bylo mládě odchováno přirozeně jedinci svého druhu, ideálně bez většího zásahu ze strany člověka, což je důležitá podmínka pro vypuštění do přírody, bylo v rámci nezištné spolupráce mezi zoologickými zahradami podloženo pěstounskému páru v Zoo Liberec, který mládě ochotně přijal a odchoval.

Mláďata v Ostravě byla odchována svými rodiči, resp. samcem v případě mláděte v návštěvnické části. Samice začala být po určité době agresivní, proto ji chovatelé oddělili. Hrozilo, že by mláděti mohla ublížit. Samec o mládě vzorně pečoval, zahříval je, jen měl zpočátku problémy s krmením svého potomka, s tím museli opatrně pomoci chovatelé. Koordinátor EAZA ex situ programu pro orlosupy bradaté doporučil všechna ostravská mláďata k vypuštění do evropské přírody. Ve třech měsících jsou oba mladí orlosupi připraveni na převoz na vypouštěcí lokality.

Nejstarší mládě vylíhnuté 11. února (samec) bylo v pondělí 11. května převezeno do Vídně, odkud bylo spolu s orlosupem odchovaným ve specializované chovné stanici pro orlosupy v Haringsee letecky dopraveno do Francie a v nejbližších dnech vysazeno v Národním parku Grands Causses. S druhým mládětem, vylíhnutým 15. února (samice), vyjedou dnes pracovníci zoo směr Bulharsko, kde si je převezmou členové ochranářské organizace Green Balkans a vypustí s dalším orlosupem v tamních horách. V loňském roce zde byli vypuštěni dva ostravští orlosupi, z nichž bohužel jeden uhynul, ale druhý je v pořádku. Je to samec nepříbuzný k mladé samici, a tak je šance, že by spolu mohli utvořit v budoucnu pár.

Nejmladší mládě odchovávané orlosupy v liberecké zoo bude v nejbližší době také ve společnosti orlosupa ze stanice v Haringsee přepraveno tentokrát do Španělska. Přestože orlosupi odchovávají pouze jedno mládě, na místo vysazení se vkládají většinou dva až tři jedinci, aby si dělali společnost a navzájem se motivovali. Mezi odrostlými mláďaty se siblicida již nevyskytuje.

Krátké dokumentační video z nakládání mladého orlosupa je k dispozici ZDE.

Do ochrany orlosupů jsou zapojeni i všichni návštěvníci Zoo Ostrava, a to prostřednictvím programu 5 korun ze vstupu, z něhož je podporována i organizace Vulture Conservation Foundation (VCF) zaštiťující ochranu evropských supů. Děkujeme!
______

*) Siblicida je jev, kdy silnější (obvykle starší) mládě krátce po vylíhnutí usmrtí slabšího sourozence. Je to zcela přirozený jev a jakási pojistka pro případ nedostatku potravy. V zoologických zahradách a dalších chovných stanicích se však snaží o odchování co nejvíce mláďat, protože tím více jich může být vypuštěno do přírody.

Psali jsme:

„Tušili jsme. Ale tohle je novinka.“ Nastaly zlé dny pro Zelenského
Krytí covidu. Stála za ním i CIA, řekl senátor
„Sraz nácků, fašista.“ Lidovec útočil, přišla otázka. A bylo ticho
TOP 09 zase sází na Šarapatku. I přes hrozný výsledek z minula

Zdroje:

https://drive.google.com/file/d/1lv8WVeK9V5GIFWNJ3aLoL49YFisycmk7/view

https://www.zoo-ostrava.cz/cz/ochrana-prirody/?ochrana_id=509

https://www.zoo-ostrava.cz/cz/ochrana-prirody/?ochrana_id=733

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

TZ , Zoo Ostrava

Tomio Okamura byl položen dotaz

ERS 2

Slibujte, že unijní povolenky ETS 2 implementovat nebudete. To zní dobře, ale nezaplatíme za to jinak? Já nevím, ale nemyslím, že se EU bude líbit, že se vzepřeme.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kurkuma umí nastolit rovnováhu v kyselém prostředí vašeho tělaKurkuma umí nastolit rovnováhu v kyselém prostředí vašeho těla Tělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomocTělo přes náhlý výsev akné doslova křičí o pomoc

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoo Ostrava pomáhá s obnovou divoké evropské populace orlosupa bradatého

13:28 Zoo Ostrava pomáhá s obnovou divoké evropské populace orlosupa bradatého

Dvě mláďata orlosupů bradatých, která se v ostravské zoo vylíhla před třemi měsíci, dorostla do veli…