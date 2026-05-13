Mádlová (ANO): Školkovné se vrací

14.05.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke školkovnému.

Mádlová (ANO): Školkovné se vrací
Foto: plzeň.cz
Popisek: Ivana Mádlová

Školkovné se vrací.

Předchozí vláda ho zrušila v rámci konsolidačního balíčku – s odůvodněním, že „investují do kapacit". Rodiče malých dětí to pocítili okamžitě.

My jsme se rozhodli jinak. Díky zavedení EET 2.0 vracíme lidem zpátky to, o co přišli. Sleva na dani při umístění dítěte do školky, jeslí nebo dětské skupiny bude opět fungovat přesně tak, jak byli rodiče léta zvyklí. Uplatnit ji bude možné v daňovém přiznání za rok 2027.

A to není vše – vracíme i slevu na studenta a rušíme strop na volnočasové a zdravotní benefity zaměstnanců.

Opozice nám říká, že rozdáváme „předvolební dárečky". Já tomu říkám jinak – vracíme lidem to, co jim vzali.

Rodiny s malými dětmi si to zkrátka zaslouží. 

PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA

  • ANO 2011
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

„Tušili jsme. Ale tohle je novinka.“ Nastaly zlé dny pro Zelenského
Krytí covidu. Stála za ním i CIA, řekl senátor
„Sraz nácků, fašista.“ Lidovec útočil, přišla otázka. A bylo ticho
TOP 09 zase sází na Šarapatku. I přes hrozný výsledek z minula

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ANO , Mádlová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měla by vláda spíše šetřit?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová byl položen dotaz

BIS

Co myslíte těmi dalšími kroky proti BIS? Podáte žalobu? Jde to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kurkuma umí nastolit rovnováhu v kyselém prostředí vašeho tělaKurkuma umí nastolit rovnováhu v kyselém prostředí vašeho těla Postelové mýty kazí radost z milováníPostelové mýty kazí radost z milování

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Berkovcová (ANO): Česká koruna je stabilní měna, která nám dlouhodobě slouží

14:01 Berkovcová (ANO): Česká koruna je stabilní měna, která nám dlouhodobě slouží

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k euru a české koruně.