Mádlová (ANO): Školkovné se vrací

Školkovné se vrací.
Předchozí vláda ho zrušila v rámci konsolidačního balíčku – s odůvodněním, že „investují do kapacit". Rodiče malých dětí to pocítili okamžitě.
My jsme se rozhodli jinak. Díky zavedení EET 2.0 vracíme lidem zpátky to, o co přišli. Sleva na dani při umístění dítěte do školky, jeslí nebo dětské skupiny bude opět fungovat přesně tak, jak byli rodiče léta zvyklí. Uplatnit ji bude možné v daňovém přiznání za rok 2027.
A to není vše – vracíme i slevu na studenta a rušíme strop na volnočasové a zdravotní benefity zaměstnanců.
Opozice nám říká, že rozdáváme „předvolební dárečky". Já tomu říkám jinak – vracíme lidem to, co jim vzali.
Rodiny s malými dětmi si to zkrátka zaslouží.
PhDr. Ivana Mádlová, PhD. MBA
