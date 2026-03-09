České dráhy: Na koleje dnes vyjíždí rychlovlak řady ED 250

Rychlovlaky jsou však součástí české železnice už více než dvě desetiletí a v současnosti na našich tratích jezdí tři základní typy souprav a dva typy lokomotiv, které můžeme považovat za vysokorychlostní, i když v tom nejnižším pásmu mezi 201 a 250 km/h. Obecně patří mezi rychlovlaky vozidla, jejichž maximální provozní rychlost je více než 200 km/h. Do této rychlosti se jedná vždy o klasická, konvenční vozidla.
Pendolino
První český rychlovlak představují jednotky pendolino řady 680. Vyrobila je italská firma Fiat Ferroviaria, později Alstom. Patří do skupiny vlaků Pendolino s aktivním naklápěním vozové skříně vyvinutým firmou Fiat. Ta dodávala svůj systém naklápění i do některých nadnárodních projektů, např. pro německé rychlovlaky ICE.
České Pendolino patří do druhé generace těchto vlaků. Ty jezdí vedle Itálie také například ve Slovinsku, Finsku, Velké Británii a dříve jezdily také ve Švýcarsku. V Česku byly uvedeny do pravidelného provozu v prosinci 2005 na lince mezi Prahou a Ostravou. V minulosti jezdilo české Pendolino například do Bratislavy nebo do Vídně. V současnosti vedle vnitrostátních spojů zajišťuje provoz vlaku SC Pendolino Košičan Praha – Košice a mezi Prahou a Ostravou představuje stále nejrychlejší spojení.
České dráhy nyní provozují 6 kompletních jednotek o 7 vozech. Jsou vybaveny napájením pro 3 různé trakční soustavy. Jejich konstrukční rychlost je 230 km/h, aktuálně však mají stanovenou maximální rychlost 200 km/h. Jako první české vlaky ji mohou využívat na dvou úsecích na koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Stále drží také český rychlostní rekord, který je 237 km/h. Další podrobnosti najdete ZDE.
Railjet a Taurus
Dalším vlakem pro rychlost 230 km/h je netrakční jednotka Railjet. Vyrobila ji společnost Siemens. Vlaky Railjet provozují rakouské ÖBB a České dráhy, které mají 7 souprav. V běžném provozu jsou nejčastěji spojeny s lokomotivami Taurus. Tato souprava má maximální rychlost 230 km/h. Soupravy Railjet a lokomotivy Taurus jezdí touto rychlostí v Rakousku např. na tratích Westbahn a Koralmbahn.
České dráhy vlastní také několik lokomotiv Taurus řady 1216. Jedna z nich je aktuálně nejrychlejším vozidlem v Česku, když při své zkušební jízdě dosáhla na trati v Rakousku rychlost 253 km/h. Protože dopravce vlastní malý počet těchto lokomotiv, nabídne je letos k prodeji a nahradí je lokomotivami Vectron 230. Rakouské Taurusy však budou do Česka zajíždět i nadále.
Soupravy Railjet s lokomotivami Taurus uvedly České dráhy do provozu v roce 2014. Další podrobnosti o Railjetech jsou ZDE.
ComfortJet a Vectron 230
Nejmladší generací rychlovlaků představují netrakční jednotky ComfortJet. Jejich pohyb budou zajišťovat především nové lokomotivy Vectron řady 384. ComfortJety i lokomotivy mají stanovenou maximální rychlost 230 km/h a v současné době stále probíhá jejich výroba.
České dráhy budou provozovat 20 souprav ComfortJet a 50 lokomotiv Vectron pro rychlost 230 km/h. Maximální rychlost využijí např. na tratích v Rakousku a v Německu (Koramlbahn, Berlin – Hamburg).
Stejně jako jednotky Railjet jsou i ComfortJety a lokomotivy Taurus a Vectron určeny pro provoz na konvenčních, klasických tratích a na vysokorychlostních tratích při rychlostech do 230 km/h. Další podrobnosti najdete ZDE.
Rychlostí 200 km/h a více
České dráhy jsou první a jediný dopravce v Česku, který na našem území provozuje vlaky rychlostí až 200 km/h. Tuto rychlost dosahují jednotky Pendolina na dvou úsecích 4. železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic.
Soupravy a lokomotivy Českých drah však dosahují ještě vyšší rychlost, i když je to na tratích v zahraničí. Spolupráce se zahraničními dopravci umožnila Českým drahám provozovat své soupravy rychlostí 200 km/h na mezistátních linkách už po roce 2000.
V současnosti jsou České dráhy jediným dopravcem v Česku, který provozuje v kooperaci se zahraničími partnery své vlaky v rychlostním režimu 230 km/h.
