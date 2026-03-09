Armáda ČR i letos nabídne na Comic Con Prague 2026 unikátní zážitky

09.03.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Armáda České republiky se od 13. do 15. března 2026 vrací do pražského kongresového centra O2 universum na největší popkulturní festival v České republice Comic Con Prague.

Armáda ČR i letos nabídne na Comic Con Prague 2026 unikátní zážitky
Foto: Armáda ČR
Popisek: Armáda ČR, logo.

Návštěvníkům letos nabídne ještě dynamičtější a realističtější program, který bude více propojený s prostředím skutečných vojenských operací. „Comic Con nám umožňuje ukázat moderní armádu způsobem, který je blízký zejména mladší generaci. Chceme představit profesionály, kteří jsou připraveni chránit naši zemi,“ říká plukovník Vladimír Holas z Kanceláře náčelníka Generálního štábu AČR a doplňuje: „Naše loňská účast se setkala s mimořádným ohlasem, který potvrdil, že armádní tematika dokáže zaujmout i publikum, které primárně přichází za světem filmů, komiksů či videoher.“

Letošní armádní expozice vtáhne návštěvníky přímo do prostředí vojenských operací. Jedním z hlavních lákadel se bezpochyby stane střelnice, kde si návštěvníci pod dohledem profesionálních vojáků vyzkouší střelbu s využitím realistické laserové technologie. Každý účastník se tak na chvíli ocitne v roli bojovníka – naučí se bezpečně zacházet se zbraní, základnímu taktickému myšlení, správnému postoji a pocítí adrenalin okamžité reakce.

Velký zájem se očekává u populárního turnaje v G sportu, který propojuje herní prostředí s fyzickou zátěží, přesností a rozhodováním pod tlakem. V turnaji se střetnou týmy Armády ČR s ostatními složkami integrovaného záchranného systému i dalšími účastníky. Armáda bude obhajovat loňské vítězství, přičemž letos za ni bude v turnaji soutěžit tým z Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov s herním názvem VyškOFF.

Na festivalu se představí také jednotlivé útvary Armády ČR. Příslušníci 13. dělostřeleckého pluku předvedou dynamickou ukázku boje zblízka, vojáci z 601. skupiny speciálních sil ukážou výstroj, výzbroj i svůj ikonický vůz ENOK. Pyrotechnici z 15. ženijního pluku návštěvníkům přiblíží práci s municí a výbušnými systémy, předvedou pyrotechnického robota i speciální ochranný oblek. Cílem všech ukázek je autenticky přiblížit práci vojáků, jejich komunikaci a reakce v krizových situacích, a to interaktivní formou s možností zapojení návštěvníků.

Festival nabídne i jedinečnou možnost setkat se s armádními odborníky JTAC (Joint Terminal Attack Controller), které běžný divák zná spíše z válečných filmů. Jde o jednu z nejnáročnějších specializací v ozbrojených silách. Vojáci z 22. základny vrtulníkového letectva představí svou práci při koordinaci letecké podpory přímo na bojišti a během páteční besedy se zaměří na to, které popkulturní mýty a legendy jsou pravdivé a které jsou spíše dílem filmových tvůrců a herních vývojářů.

Armáda ČR svojí účastí opět propojí svět popkultury se světem skutečné služby. A jak dodává plukovník Holas: „Návštěvníci si budou moci vyzkoušet vojenskou výstroj, základní taktické postupy i modelové situace pod vedením profesionálů. Je to forma prezentace, která návštěvníkům umožní získat realistický a zároveň bezpečný zážitek.“

