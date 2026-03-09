NKÚ: Sedmý ročník Hackathonu veřejné správy ovládly aplikace s pomáhajícími tématy

09.03.2026 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Soutěžící předvedli, jak mohou otevřená data přispět ke vzniku nových užitečných aplikací nejen pro veřejnost.

NKÚ: Sedmý ročník Hackathonu veřejné správy ovládly aplikace s pomáhajícími tématy
Foto: NKÚ
Popisek: NKÚ

Pomoc při zdravotních problémech, s hledáním péče o nemohoucího člověka, pomoc při hrozícím venkovním nebezpečí nebo pomoc lékařům v jejich práci. To jsou převládající témata vítězů sedmého ročníku celostátního Hackathonu veřejné správy – akce Hackujstat.cz 7.1, který se v pátek a v sobotu 6. a 7. března 2026 konal v pražském sídle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Soutěžilo mezi sebou 18 týmů složených z rekordního počtu 67 účastníků – vítězů krajských studentských hackathonů.

Ve 24hodinovém klání opět předvedli, jak mohou otevřená data přispět ke vzniku nových užitečných aplikací nejen pro veřejnost. To ocenil i viceprezident NKÚ Jan Málek, který akci zahajoval i uzavíral. Projekty studentů označil za smysluplné a dodal, že témata, se kterými pracovali„výrazně hovoří o tom, co trápí nebo co řeší mladá generace“.

Stejně jako v předešlých ročnících i letos byly soutěžní týmy rozděleny do dvou kategorií. V té první dopracovávali a zdokonalovali soutěžní projekt z krajského hackathonu. V druhé kategorii soutěžili ti, kteří začali zcela nový projekt z nabídnutých datových sad. Mj. mohli využít datové sady od 17 institucí, které byly partnery akce. „Sedmý ročník Hackathonu NKÚ se opět stal mostem mezi světem IT a veřejné správy. Dává prostor nejen středoškolským talentům a posouvá hranice toho, co mohou šikovní programátoři vytvořit pro občany díky otevřeným datům,“ zhodnotil akci jeden z partnerů, výkonný ředitel NIX.CZ Adam Golecký.

Anketa

Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?

3%
88%
9%
hlasovalo: 2177 lidí

V kategorii projektů rozvíjených z krajského kola zvítězil tým „Mackokládi“. Čtyři středoškoláci ze Dvora Králové uspěli s aplikací KompaZ. Jde o digitálního průvodce, který pomůže s rychlou a srozumitelnou orientací v životních i krizových situacích „krok za krokem“. Aplikace obsahuje interaktivní mapu služeb a AI asistenta, který uživatele provází řešením konkrétního problému. Na druhém místě skončil tým „Rychlá rota“ z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L., který vytvořil aplikaci DeepFlow. Ta má pomáhat lékařům v hledání a odstraňování anomálií ze signálu nitrolebního a arteriálního tlaku přístroji sledovaného pacienta, a tak zdokonalovat péči o něj. Třetí skončili žáci základní školy Bosonožská z Brna s aplikací DoDron, kteří vymysleli, jak by se dalo pomoci lidem, kteří se například sami v noci na ulici cítí být ohroženi: zavolali by si dron, který by je „doprovodil“, případně rozeznal nebezpeční a spustil sirénu.

Vítězem v kategorii nových projektů se stal tříčlenný tým „Data Maniac“ ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. Jejich aplikace s názvem Sankcio má charakter „trochu jiné“ pomoci. Usnadňuje totiž vyhledávání osob či firem, které se snaží vyhnout sankcím podle zákona 1/2023 Sb., sankční zákon. Aplikace má mj. ukázat i rodinné vztahy či vlastnictví těchto osob. Druhé místo mezi novými projekty získal pětičlenný tým „Nukleární okurky“ z Univerzity Hradec Králové s aplikací Sněmovna pro lidi. Stručně řečeno: aplikace zpřístupňuje jednání Poslanecké sněmovny srozumitelně a přehledně. Kromě jiného ukazuje i hlasování poslanců. „Uživatelům šetří čas a pomáhá lépe chápat co se ve Sněmovně skutečně řeší“, dodávají autoři. Třetí příčku obsadil tříčlenný tým „Křížová výprava“ ze Střední průmyslové školy v Teplicích s projektem Co teď? Aplikace má za cíl pomoci lidem, kteří se ocitli před náhlým problémem – jak zajistit péči o nemohoucího člena rodiny. Aplikace ukáže, na co mají lidé nárok, jak konkrétně postupovat, ukáže přehled služeb v okolí. „Výsledkem je jasný plán místo chaosu,“ sdělili autoři.

„Neustále se přesvědčujeme, že práce s daty, jejich interpretace a schopnost je vysvětlit v souvislostech je nutným předpokladem k zvládnutí nástrah tohoto světa. Jsem rád, že můžeme podpořit akci, která díky NKÚ tyto dovednosti utužuje ve studentech,“ dodal Ondřej Filip, výkonný ředitel českého sdružení CZ.NIC.

Další informace o sedmém ročníku Hackathonu získáte ZDE.

Psali jsme:

NKÚ: Ministerstvo vnitra vynaložilo 870 milionů na zvyšování kvality a výkonu státní správy. Bez efektu
NKÚ: Peněžní prostředky, určené na ochranu měkkých cílů
NKÚ: Neúčelně vynaložená půlmiliarda, projekty nevedly ke zvýšení kvality vzdělávání
NKÚ: Stát sliboval od roku 2025 plně digitální služby, podařilo se to jen u 18 procent

Zdroje:

https://www.hackujstat.cz

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

aplikace , NKÚ , soutěž , veřejná správa , data , TZ

Jan Jakob byl položen dotaz

Rozpočet

Když teď tvrdíte, jak byste v rozpočtu dokázal ušetřit přes 60 miliard, můžete mě a myslím, že ne jen mě, vysvětlit, proč jste ty peníze neušetřili už v tom vámi navrhovaném rozpočtu? Jak vám to teď věřit? Kde jste najednou vzal ty úspory?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej Voda, kterou si myjete vlasy, vás okrádá o lesk i hezký účesVoda, kterou si myjete vlasy, vás okrádá o lesk i hezký účes

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

NKÚ: Sedmý ročník Hackathonu veřejné správy ovládly aplikace s pomáhajícími tématy

19:15 NKÚ: Sedmý ročník Hackathonu veřejné správy ovládly aplikace s pomáhajícími tématy

Soutěžící předvedli, jak mohou otevřená data přispět ke vzniku nových užitečných aplikací nejen pro …