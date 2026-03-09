NKÚ: Sedmý ročník Hackathonu veřejné správy ovládly aplikace s pomáhajícími tématy

Pomoc při zdravotních problémech, s hledáním péče o nemohoucího člověka, pomoc při hrozícím venkovním nebezpečí nebo pomoc lékařům v jejich práci. To jsou převládající témata vítězů sedmého ročníku celostátního Hackathonu veřejné správy – akce Hackujstat.cz 7.1, který se v pátek a v sobotu 6. a 7. března 2026 konal v pražském sídle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Soutěžilo mezi sebou 18 týmů složených z rekordního počtu 67 účastníků – vítězů krajských studentských hackathonů.
Ve 24hodinovém klání opět předvedli, jak mohou otevřená data přispět ke vzniku nových užitečných aplikací nejen pro veřejnost. To ocenil i viceprezident NKÚ Jan Málek, který akci zahajoval i uzavíral. Projekty studentů označil za smysluplné a dodal, že témata, se kterými pracovali„výrazně hovoří o tom, co trápí nebo co řeší mladá generace“.
Stejně jako v předešlých ročnících i letos byly soutěžní týmy rozděleny do dvou kategorií. V té první dopracovávali a zdokonalovali soutěžní projekt z krajského hackathonu. V druhé kategorii soutěžili ti, kteří začali zcela nový projekt z nabídnutých datových sad. Mj. mohli využít datové sady od 17 institucí, které byly partnery akce. „Sedmý ročník Hackathonu NKÚ se opět stal mostem mezi světem IT a veřejné správy. Dává prostor nejen středoškolským talentům a posouvá hranice toho, co mohou šikovní programátoři vytvořit pro občany díky otevřeným datům,“ zhodnotil akci jeden z partnerů, výkonný ředitel NIX.CZ Adam Golecký.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
V kategorii projektů rozvíjených z krajského kola zvítězil tým „Mackokládi“. Čtyři středoškoláci ze Dvora Králové uspěli s aplikací KompaZ. Jde o digitálního průvodce, který pomůže s rychlou a srozumitelnou orientací v životních i krizových situacích „krok za krokem“. Aplikace obsahuje interaktivní mapu služeb a AI asistenta, který uživatele provází řešením konkrétního problému. Na druhém místě skončil tým „Rychlá rota“ z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L., který vytvořil aplikaci DeepFlow. Ta má pomáhat lékařům v hledání a odstraňování anomálií ze signálu nitrolebního a arteriálního tlaku přístroji sledovaného pacienta, a tak zdokonalovat péči o něj. Třetí skončili žáci základní školy Bosonožská z Brna s aplikací DoDron, kteří vymysleli, jak by se dalo pomoci lidem, kteří se například sami v noci na ulici cítí být ohroženi: zavolali by si dron, který by je „doprovodil“, případně rozeznal nebezpeční a spustil sirénu.
Vítězem v kategorii nových projektů se stal tříčlenný tým „Data Maniac“ ze Střední průmyslové školy elektrotechnické v Plzni. Jejich aplikace s názvem Sankcio má charakter „trochu jiné“ pomoci. Usnadňuje totiž vyhledávání osob či firem, které se snaží vyhnout sankcím podle zákona 1/2023 Sb., sankční zákon. Aplikace má mj. ukázat i rodinné vztahy či vlastnictví těchto osob. Druhé místo mezi novými projekty získal pětičlenný tým „Nukleární okurky“ z Univerzity Hradec Králové s aplikací Sněmovna pro lidi. Stručně řečeno: aplikace zpřístupňuje jednání Poslanecké sněmovny srozumitelně a přehledně. Kromě jiného ukazuje i hlasování poslanců. „Uživatelům šetří čas a pomáhá lépe chápat co se ve Sněmovně skutečně řeší“, dodávají autoři. Třetí příčku obsadil tříčlenný tým „Křížová výprava“ ze Střední průmyslové školy v Teplicích s projektem Co teď? Aplikace má za cíl pomoci lidem, kteří se ocitli před náhlým problémem – jak zajistit péči o nemohoucího člena rodiny. Aplikace ukáže, na co mají lidé nárok, jak konkrétně postupovat, ukáže přehled služeb v okolí. „Výsledkem je jasný plán místo chaosu,“ sdělili autoři.
„Neustále se přesvědčujeme, že práce s daty, jejich interpretace a schopnost je vysvětlit v souvislostech je nutným předpokladem k zvládnutí nástrah tohoto světa. Jsem rád, že můžeme podpořit akci, která díky NKÚ tyto dovednosti utužuje ve studentech,“ dodal Ondřej Filip, výkonný ředitel českého sdružení CZ.NIC.
Další informace o sedmém ročníku Hackathonu získáte ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.