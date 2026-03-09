Martin Kroupa opouští bratrovu neziskovku, zakládá vlastní. Chce posilovat odolnost

Martin Kroupa oznámil, že odchází z výkonných pozic v projektu Paměť národa. Zůstane však členem správní rady. Podle svých slov odchází z vlastní vůle a v dobrém. „Respektive stahuji se z exekutivních pozic a budu nadále už jen prostým členem správní rady. Odcházím v dobrém a z vlastní vůle,“ uvedl na sociální síti X. Paměť národa podle něj zůstává významným projektem, který má smysl i pro budoucí generace.
Důvodem jeho odchodu je podle vlastních slov přesvědčení, že je potřeba věnovat energii novým aktivitám souvisejícím s bezpečností a odolností Evropy. „Odcházím, protože jsem dospěl k přesvědčení, že když člověk může pomoci, tak musí. Žijeme v době překotných změn a jistoty ohledně našeho bezpečí definitivně padly,“ uvedl.
Kroupa připomněl, že se dlouhodobě angažuje v pomoci Ukrajině a spolupráci s tamními organizacemi. „Už více než čtyři roky jezdím pravidelně na Ukrajinu s pomocí, ale také jednat o možné spolupráci. Ukrajinci nám věří, jsou vděční za pomoc a chtějí sdílet své cenné zkušenosti,“ doplnil.
Na Ukrajině, ve Finsku nebo ve Švédsku jsou podle něj stovky organizací, které pomáhají kolektivní obraně. Jsou rychlé, flexibilní a inovativní, ale u nás jsme na začátku: „Proto jsem s kolegy založil novou organizaci Strong Europe. Budeme s ukrajinskými přáteli pořádat kurzy odolnosti, navrhovat konkrétní legislativní úpravy, připravovat informační kampaně a propojovat byznys, protože je to potřeba,“ uvedl Martin Kroupa.
Odcházím z Paměti národa!— Martin Kroupa (@MartinKroupa10) March 9, 2026
Respektive stahuji se z exekutivních pozic a budu nadále už jen prostým členem správní rady. Odcházím v dobrém a z vlastní vůle. Paměť národa je skvělý projekt a nikdy jsem nepochyboval o jeho významu pro budoucí generace. Chtěl bych poděkovat všem,… pic.twitter.com/a8vdgpBkSr
Projekt Paměť národa patří mezi nejznámější iniciativy mapující moderní české dějiny. Jde o rozsáhlou sbírku svědectví pamětníků 20. století, která je veřejnosti dostupná na internetu od roku 2008. Projekt spravuje nezisková organizace Post Bellum ve spolupráci s Českým rozhlasem a Ústavem pro studium totalitních režimů.
S jeho vznikem a fungováním je dlouhodobě spjata právě rodina Kroupových – zakladatelem Post Bellum je novinář Mikuláš Kroupa a v projektu působí také jeho bratr Martin Kroupa, který nyní oznámil, že se stahuje z exekutivních funkcí a zůstane členem správní rady.
Oba se zároveň angažují v iniciativě Drony Nemesis, kterou organizuje spolek Skupina D. Ten vznikl s cílem organizovat veřejné sbírky na bezpilotní prostředky a další technologie pro obranu Ukrajiny proti ruské invazi.
Mezi členy a tváře tohoto spolku patří například herec Ondřej Vetchý, bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, investor Jan Veverka nebo plukovník Otakar Foltýn z Vojenské kanceláře prezidenta republiky.
Projekt Drony Nemesis patří mezi nejviditelnější občanské iniciativy zaměřené na vojenskou pomoc Ukrajině. Zároveň však vyvolal i spory a prověřování ze strany úřadů. Vojenská policie se například zabývá podezřením na možné nesrovnalosti při dodávkách dronů či jejich financování.
Agenda podpory Ukrajiny a posilování obrany Evropy má úzce souviset i s nově oznámeným projektem Strong Europe. Ten se zaměřuje na posilování odolnosti společnosti a bezpečnostní připravenosti Evropy. Počítá například s kurzy odolnosti pro veřejnost, spoluprací s ukrajinskými partnery, návrhy legislativních změn nebo informačními kampaněmi a propojením bezpečnostních projektů s byznysem.
Do projektu jsou zapojeny i další osobnosti z oblasti bezpečnosti a politiky, například výše zmíněný Otakar Foltýn nebo bývalý poslanec a ministr spravedlnosti Jan Kalvoda.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.