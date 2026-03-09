ČEZ mimořádně zpřístupní vybrané vodní elektrárny, podmínkou je registrace

09.03.2026 11:49 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V rámci oslav Mezinárodního dne vody otevře ČEZ už příští sobotu vybrané vodní elektrárny pro veřejnost.

ČEZ mimořádně zpřístupní vybrané vodní elektrárny, podmínkou je registrace
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Návštěvníci, kteří se předem zaregistrují na www.svetenergie.cz/infocentra, uvidí zákulisí výroby ekologické elektřiny v ústeckém Střekově a na malých vodních elektrárnách na brněnské přehradě, Lese Království a Práčově. Část z nich v posledních letech prošla rozsáhlou modernizací, aby i v měnící se energetice 21. století zůstaly důležitými prvky české energetické soustavy. Mimořádný program na oslavu Dne vody připravila také infocentra na královéhradeckém Hučáku, v Ledvicích a Dalešicích.

Vodní elektrárny se v České republice významnou měrou podílejí na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich význam ale v posledních letech ještě více roste díky schopnosti dosáhnout během několika desítek vteřin plného výkonu, a tak přispívat ke stabilnímu provozu české energetické sítě. O jejich významu a přínosu se veřejnost může přesvědčit už příští sobotu, kdy Skupina ČEZ u příležitosti Mezinárodního dne vody uspořádá mimořádné exkurze hned do čtyř provozů. Na Labi se lidem otevřou elektrárny v ústeckém Střekově a východočeském Lese Království, brněnská veřejnost bude mít příležitost vidět energetické zázemí populární přehrady zvané Prigl a na řece Chrudimce přivítá návštěvníky personál elektrárny Práčov.

„Vodní elektrárny ČEZ jsou spolehlivou součástí české energetiky už desítky let. Aby byly i v dalších letech schopné plnit zvýšené nároky měnící se české energetiky, průběžně je modernizujeme. Lidé se o tom mohou průběžně přesvědčovat na velkých dílech jako například Dlouhé stráně, Orlík, Dalešice, Štěchovice nebo Lipno, které jsou pro veřejnost otevírané pravidelně. Rádi bychom pro změnu veřejnosti ukázali i ty méně známé, které jsou přístupné jen málokdy. Mimořádně proto už tuto sobotu u příležitosti Mezinárodního dne vody zpřístupníme registrovaným návštěvníkům čtyři elektrárny ve východních a severních Čechách a na jižní Moravě,“ říká ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Nejpočetněji bude zastoupeno Labe, na jeho horním toku se otevře více než sto let fungující „pohádková“ elektrárna Les Království postavená v secesním slohu. Dolní Labe reprezentuje ústecký Střekov. Elektrárnu, jejíž produkce pokrývá spotřebu 25 tisíc severočeských domácností, čeká v následujících letech velká obnova všech tří soustrojí. Ostatní řeky jsou zastoupeny odvážně řešenou elektrárnou Práčov na Chrudimce, která vodu pro provoz turbíny získává originálním 3,2kilometrovým přivaděčem z Křižanovické přehrady. Elektrárna Kníničky je umístěna na populárním výletním místě Brňanů, přehradě zvané Prigl. Komplexně modernizovaný zdroj zásobuje společně s níže ležící elektrárnou Komín tisíce domácností v jihomoravské metropoli.

Ve všech případech jde o spolehlivé lokální zdroje ekologické elektřiny, které ve svých regionech pokrývají spotřebu tisíců domácností. Díky rozsáhlým modernizacím a pečlivé údržbě jsou i tyto elektrárny spolehlivou součástí energetické sítě v regionu. Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci, kteří se včas zaregistrují na jeden z termínů komentovaných prohlídek ZDE. Mezinárodní den vody můžete přijít oslavit i do našich běžně otevřených infocenter. Bohatý doprovodný program nabídne Infocentrum elektrárny Hučák v Hradci Králové, Infocentrum elektrárny Ledvice a mimořádné termíny zveřejní také Infocentrum elektrárny Dalešice.

Hučák přinese virtuální realitu, interaktivní expozici a prohlídky historické strojovny. Ledvické infocentrum láká na nevšední pochod podél vodního přivaděče k elektrárně, kde návštěvníci budou plnit během cesty zajímavé úkoly. V Dalešicích naši průvodci připravili mimořádné termíny prohlídek, na které je potřeba se zaregistrovat.

Všechny informace naleznete na webu ZDE.

tab

Zdroje:

https://www.svetenergie.cz/infocentra

