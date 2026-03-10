Rajchl (PRO): Šílený stát uprostřed Evropy skutečně existuje

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k uspořádání a ekonomice Švýcarska

Rajchl (PRO): Šílený stát uprostřed Evropy skutečně existuje
Černou můrou všech našich našich lepševikú je žít v zemi uprostřed Evropy, která není členem EU ani NATO, vydává na obranu méně než 1% HDP, nemá euro, není součástí migračního paktu a má zákon o všeobecném referendu. Taková země by podle nich byla chudá, zaostalá a zcela bezbranná. A přesto se takový šílený stát najde.

Jmenuje se Švýcarsko.

Jak si to vysvětlit? Buď tato země popírá všechny ekonomické, bezpečnostní i politické narativy, šířené bruselskými patolízaly, nebo nám tady někdo pěkně kecá a drží nás taktikou zastrašování v pozici poslušné ekonomické kolonie Západu, abychom makali na zvyšování jejich blahobytu a nedosáhli stejné ekonomické vyspělosti, demokracie a svobody rozhodovat si o svém osudu, jaké dosáhli právě Švýcaři.

Buď jak buď, tahle země ukazuje, že to jde a že by nám v případě následování jejich cesty žádná katastrofa nehrozila. Jedinou otázkou je, zda máme odvahu se na ni vydat, nebo zda dál budeme poslušně otročit pro bruselské papaláše.

