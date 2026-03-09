Radost z konce Václava Moravce. A nejen kvůli Otázkám

Konec Otázek Václava Moravce. Dlouholetý politický diskusní pořad v tomto formátu skončí, neboť Českou televizi dobrovolně opouští Václav Moravec. Moderátor to oznámil v závěru nedělního vysílání, a jak se později ukázalo, vedení televize o tom předem nemělo tušení.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Moravec svým divákům na závěr pořadu sdělil i údajný důvod, proč se k odchodu rozhodl. „Naplnil se můj čas v České televizi po víc než 21 letech. Děje z poslední doby mne utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, jak se o nich zmiňuje preambule Kodexu České televize. Důvěru statisíců vás, divaček a diváků, nechci zklamávat posunem k pseudo vyváženosti, chcete-li ke slepé vyváženosti, která podle mého názoru ničí veřejnou službu,“ řekl v samém závěru svého posledního pořadu Václav Moravec.
Ohlášený odchod kontroverzního moderátora, který dlouhá léta budil emoce, se v neděli stal prakticky z minuty na minutu hlavní zprávou dne. Paradoxně to poněkud zastínilo skutečnost, že Moravec svůj odchod oznámil na konci vydání OVM, do kterého po devíti letech pozval Tomia Okamuru. Jeho tým to totiž dlouhodobě odmítal, a to i v situaci, kdy se Okamura stal předsedou Poslanecké sněmovny.
Co konec Václava Moravce v České televizi znamená pro české politiky? A jak rozumí jeho argumentu k odchodu, že už dál nemůže „garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí“? ParlamentníListy.cz položily anketní otázku.
„Koncept televize veřejné služby je spojen s ideálem naprosté objektivní vyváženosti a široké palety názorů bez arbitra. Představy Václava Moravce se s tímto ideálem začaly rozcházet, kdy se stal subjektivním rozhodčím o hodnotě hodnot a validitě názorů. Rozchod s televizí veřejné služby je proto logickým a nepřekvapivým vyústěním. Václav Moravec jistě bude mít možnost prosazovat své hodnoty v jiném mediálním projektu, v současnosti je k dispozici celý vějíř možností. Pro televizi veřejné služby je nyní důležité nabídnout diskusi naplňující klíčová kritéria. A mezi ně řadím i to, aby se divák seznamoval s názory diskutujících, nikoliv s názory moderátora,“ řekl pro ParlamentníListy.cz šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.
Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský vnímá odchod Moravce především jako významnou změnu pro český mediální prostor. „Bez ohledu na to, jak kdo hodnotí jeho styl či názory, byl po dlouhá léta jednou z nejvýraznějších tváří politické publicistiky a jeho pořady patřily k místům, kde se vedla zásadní veřejná debata. Jeho vyjádření o tom, že už nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí, beru velmi vážně. Pokud takto mluví novinář s tak dlouhou zkušeností ve veřejnoprávním médiu, je to signál, že bychom měli vést otevřenou diskusi o podmínkách fungování České televize, o redakční autonomii i o tom, jak chránit nezávislost veřejnoprávních médií do budoucna. Jako politik dlouhodobě zastávám názor, že veřejnoprávní média musejí být silná, profesionální a především nezávislá na politických i jiných tlacích. Právě to je základ důvěry veřejnosti. Proto považuji za důležité, aby jakékoli podobné výroky vedly k transparentní debatě o tom, co se ve veřejnoprávních médiích děje a jak zajistit, aby jejich role hlídacího psa demokracie zůstala zachována,“ sdělil redakci.
„Jde určitě o konec jedné dlouhé éry nedělních televizních politických debat. Pokud dobře počítám, byla tato éra delší i než předchozí působení legendárního Oty Černého ve stejné roli. Citované vyjádření příliš nechápu. Václav Moravec přece nebyl tím, kdo by měl garantovat nezávislost redakční práce v České televizi a kritickou reflexi událostí. On měl především nestranně a nezaujatě moderovat svůj pořad a neselektovat a nediskriminovat nikoho v procesu výběru a zvaní hostů,“ míní poslanec SPD Tomáš Doležal.
Svůj pohled nabídl také šéf Přísahy a senátor Robert Šlachta. „Václav Moravec byl dlouhá léta výraznou tváří České televize a jeho práce byla s pořadem Otázky Václava Moravce neodmyslitelně spojená. Je potřeba ocenit, že tuto práci dělal dlouho a profesionálně. Zároveň ale platí, že personální změny jsou věcí samotné instituce,“ uvádí.
„Václav Moravec svými pořady zcela jistě ovlivňoval veřejné mínění. Podle svého a podle jeho slov ‚nezávislou redakční prací‘. Myslím si, že jeho Fokus byl v tomto ohledu ještě horší manipulační šou než jeho Otázky. Je zcela jistě náhoda, že ohlášení jeho konce v ČT přišlo prakticky současně s projednáváním pravomoci NKÚ kontrolovat hospodaření televize a s oficiální výtkou, že (jak se ukázalo, tak záměrně) ignoruje představitele jednoho z názorových proudů v Parlamentu,“ připomíná senátor Zdeněk Hraba.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna míní, že teprve čas ukáže, co taková změna pro ČT znamená. „Možná leckoho překvapím, ale mám smíšené pocity. Dvacet let je totiž příliš dlouhá doba na vynášení nějakých kategorických soudů. Je to každopádně konec jedné televizní éry, a jaká ta éra byla, budeme moci zhodnotit, až uvidíme, co po ní bude následovat. Upřímně řečeno, jsem v tomto ohledu ale dost skeptický. Vyjádření pana Moravce chápu jako kritiku vnitřních poměrů v ČT. Zda jde o kritiku oprávněnou, však nemůžu posoudit, protože vnitřní poměry v ČT neznám,“ řekl Foldyna.
„Není to pro mě nijak zásadní zpráva. Je úplně normální, že jeden formát skončí a přijde nový. Běžná věc. Komentář a vyjádření pana Moravce se mi ale nelíbí. Pokud má nějaké konkrétní důkazy, tak proč je nesdělí? Televizi kontroluje rada a tu kontroluje mediální výbor Sněmovny. Od pana Moravce jsme nikdy žádný podnět nebo informaci nedostali. Takže pro mě jen a pouze prázdné PR gesto,“ sdělil poslanec hnutí ANO a člen výboru pro mediální záležitosti Martin Kolovratník.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Šéf strany PRO a poslanec klubu SPD Jindřich Rajchl uvádí, že odchod Moravce je milník, ale nikoli definitivní výhra. „Padl symbol nevyváženosti a jednostrannosti ČT. Pevně doufám, že se bude jednat o bod zlomu, který předznamenal návrat České televize z éry politického aktivismu a prosazování jediného správného světonázoru k objektivnímu zpravodajství a publicistice. ČT tu je od toho, aby podala našim občanům nezkreslené informace o dění v naší zemi i ve světě, nikoliv pro to, aby jim nadiktovala to, co si o nich mají myslet. Oficiálnímu odůvodnění jeho odchodu nevěřím. Václav Moravec minimálně posledních deset let sám objektivní nebyl, a tudíž ani nemohl objektivitu garantovat. Z mého pohledu si prostě uvědomil, že už nebude neomezeným pánem v naší veřejnoprávní televizi, a tak raději vyklidil pole. Měl to udělat už dávno, neboť jeho pořad se stal pouze nedělní chvilkou poezie pro pravdoláskařskou část naší veřejnosti. Ostatní už neměli chuť ani nervy se na jeho zaujatý styl moderování dívat. Jeho odchod vnímám jako odvalení balvanu, který tížil Českou televizi už roky, a především jako šanci na nový začátek. Snad ji vedení ČT nepromarní,“ věří Rajchl.
„Václava Moravce pamatuji od jeho začátků… Řekla bych to asi tak, že Václav Moravec se velmi vyvíjel, a bohužel k sebestřednosti… Nemluvím o formě, to byl stále profesionál, ale o obsahu. Málokdo, kdo není vystaven konkurenci, dokáže totiž zůstat skromný a k sobě kritický, to umí pouze osobnosti jako Karel Gott. U Václava Moravce bohužel ego překonalo realitu a poslední roky nebyl jeho pořad pořadem nezávislé televize. Pak si ale dovolím ještě jednu poznámku – motivem jeho odchodu nemusí být ten vyslovený… Může to být podle mého názoru i přechod kontroly ČT pod Nejvyšší kontrolní úřad a výše vyplácených honorářů, na které se NKÚ jistě také zaměří. Deklarované důvody tedy vůbec nemusejí být ty skutečné. V každém případě dokázal Václav Moravec kolem sebe vytvořit auru, kde už dávno měli dostat šanci i jiní,“ sdělila senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.
Senátorka Daniela Kovářová upozornila na zajímavou skutečnost. „Málokterý smrtelník má možnost oznamovat své osobní rozhodnutí národu ve vysílání, jehož náklady platí všichni poplatníci. Jinak není jeho odchod ničím významným. Významné by bylo teprve to, kdyby stát zásadně pokročil v ujasnění si, na co vlastně Českou televizi má, co by měla vysílat, co by vysílat neměla, jak by měla vysílat a kolik by její vysílání mělo stát. To zatím nikdo neřeší,“ řekla pro ParlamentníListy.cz.
Stručně na otázku reagoval ministr sportu Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě. „Vůbec mu nerozumím. Je mi to jedno,“ řekl nám.
„Konec Václava Moravce v ČT mi přijde jako konec monopolu pana Moravce na hlavní diskusní pořad. Taková personální návaznost jednoho redaktora mi přijde zcela v rozporu s deklarovaným smyslem existence údajně neutrálního a vyváženého média,“ říká předseda Svobodných a poslanec SPD Libor Vondráček.
Svým pohledem přispěla též europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná. „Byla bych moc ráda, kdyby ČT měla pořady, které nebudou stát a padat na jednotlivých jménech moderátorů a jejich osobních preferencích, což se veřejnoprávním médiím evidentně nedaří. Viděli jsme to v minulosti u pana Wolnera, Železného, u Nory Fridrichové a dalších. Úkolem novinářů podle mého soudu nemá být říkat lidem, co je správný názor a co si mají myslet, nýbrž zprostředkovat informace a myšlenky tak, aby si divák uměl vše vyhodnotit sám,“ konstatovala pro ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.