Úřad vlády: Vláda se zabývala stavem repatriací občanů z Blízkého východu a rozhodla o výměně ředitele DIA

Jejím průběhem se na zasedání v pondělí 9. března 2026 zabývala vláda Andreje Babiše. Projednala rovněž několik návrhů legislativních změn, podpořila návrh na odstranění nespravedlnosti vzniklé za minulé vlády některým klientům doplňkového penzijního spoření a rozhodla o personální změně na postu ředitele Digitální informační agentury.
Vláda Andreje Babiše pokračuje v organizaci rozsáhlé repatriace českých občanů, kteří uvízli v regionu Blízkého východu po začátku vojenského konfliktu s Íránem. „Celkem jsme už repatriovali 1 500 našich spoluobčanů. Dnes ráno přistál spoj z Rijádu, což byl desátý let. Jedním vládním letounem dnes odletěl prezident republiky na pracovní cestu do Pobaltí, ale to letadlo se vrátí a bude znovu využito na repatriace,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
Vláda na návrh premiéra provedla personální změnu na pozici ředitele Digitální informační agentury. „Vláda odvolala pana Kuchaře a nově jsme do této funkce jmenovali Bohdana Urbana, což je respektovaný odborník v této oblasti,“ konstatoval předseda vlády.
Kabinet projednal několik návrhů legislativních změn. Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v reakci na změny unijních předpisů přináší změny, které mají usnadnit přístup malých a středních podniků ke kapitálu, snížit související byrokracii a posílit ochranu investorů. Návrh rovněž odstraňuje nadbytečné národní požadavky, které zvyšují administrativní zátěž bez přínosu pro ochranu trhu.
Novela zákona o regulaci reklamy a souvisejících právních předpisů se zaměřuje na oblast reklamy na kojeneckou výživu, kde má dojit ke změně dozorujícího orgánu. Tato kompetence přejde z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Nově chce vláda nastavit i možnost za stanovených podmínek šířit informace o léčivech a zdravotnických prostředcích nelékařským zdravotnickým pracovníkům, dalším osobám s náležitými odbornými znalostmi a pacientům.
Ze čtyř předložených poslaneckých návrhů vláda podpořila návrh na novelu zákona o doplňkovém penzijním spoření. Novela má umožnit účastníkům systému doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění, kteří po předchozí novelizaci zákona z důvodu přiznání starobního důchodu přišli o nárok na státní příspěvek a nesplňují podmínky pro tzv. jednorázové vyrovnání, ze systému doplňkového penzijního spoření a penzijního připojištění vystoupit bez finančních důsledků. Zároveň má být nabídnuta i kompenzace těm účastníkům, kteří vzhledem k nemožnosti čerpat státní příspěvek z tohoto systému předčasně vystoupili s finančními důsledky.
Vláda rozhodla také o zrušení Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v České republice, který byl ustaven vládou v únoru 2019. Strategické řízení projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a rozvoje jaderné energetiky bude nově probíhat přímo na úrovni vlády prostřednictvím jejích rozhodnutí a usnesení. Operativní řízení a koordinaci projektu výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany a rozvoje jaderné energetiky bude mít na starost 1. místopředseda vlády a ministra průmyslu a obchodu. Na MPO vznikne řídící výbor projektu, který bude sloužit jako koordinační a pracovní orgán a bude vykonávat operativní řízení projektu a monitorovat harmonogramy a dodržování stanovených termínů.
Kabinet rovněž projednal a odsouhlasil text Prohlášení o vzájemné spolupráci mezi Českou republikou a Státem Texas. Stát Texas je druhým nejlidnatějším i druhým největším státem USA s více než 30 miliony obyvatel a jeho ekonomika dlouhodobě patří mezi deset největších na světě. Pro Českou republiku má spolupráce s Texasem významné ekonomické, bezpečnostní i společenské aspekty a podpis právně nezávazného memoranda má tuto spolupráci ještě prohloubit. Ke slavnostnímu aktu by mělo dojít na nadcházející pracovní cestě prvního místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka do USA.
