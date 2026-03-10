Lachnit (ANO): Ulovíte v supermarketu opravdu čerstvou rybu?

Chápu, že výrobci a prodejci tyto názvy stále častěji používají pro přesvědčování zákazníka, aby vnímal jejich jedinečnost a nejvyšší kvalitu. Ale je tomu skutečně vždy tak? Zrovna nedávno jsem zašel do jednoho velmi známého supermarketu „na bé“ pro rybu. Chybí mu sice klasický rybí pult s ledem, ale v chladicím boxu nabízí vakuované filety v nejrůznějších variantách. A tak jsem začal vybírat…
Nejvíc mě zaujal designově pěkný obal, který v sobě skrýval candáta, jednu z nejchutnějších sladkovodních ryb. Kilo stojí 400 korun, a tak jako u jiných vedlejších produktů mě lákal obří nápis: Fish? Fresh! Takový čerstvý candát by mámě udělal velkou radost, vypadá pěkně. Jenže pak to přišlo.
Patřím totiž mezi nakupující, kteří pravidelně studují informace o složení a původu výrobku, přirozeně mě zajímá i datum spotřeby. To, že zmíněný candát pocházel z Kazachstánu, mi tolik vrásek nepřidalo. Proč ne, i když čeští a moravští rybníkáři ho chovají také. Ale další zpráva mě vyděsila: ROZMRAZENO, UŽ NEZMRAZUJTE! Stejné sdělení měla i treska nebo norský losos.
Touha koupit kvalitní rybí filet rázem opadla. Alternativou byly klasické uzené plátky pstruha a opět lososa, tolik dobré na bagetce namazané máslem a zakápnuté citronem. Tady chybu nelze udělat, říkal jsem si. Ovšem i tady výrobce nenápadně varuje, že je zboží rozmraženo. Proboha, proč? Vždyť tomu tak nikdy nebylo. Má nedůvěra se dostávala na vrchol.
Poslední možností byly plátky uzeného lososa od firmy T… Smoked Fish, sídlící v obci Suchý. Shodou okolností mi jeden známý o jejích produktech nedávno vyprávěl, velmi si je vychvaloval. Tato delikatesa, vyuzená na bukovém dřevě, byla skutečně čerstvá a vypadala velmi svěže. Deset deka za 99 korun, stejně jako sousední rozmražený z dílny nadnárodní korporace. S radostí jsem tuzemskou firmu podpořil a rozhodně neprohloupil.
Zrovna kvalitě jemného rybího masa zamrazování škodí daleko víc, než třeba vepřovému či divočině. „Slovo „čerstvé“ na obalu pravděpodobně není v rozporu s legislativou, ale když se výrobce chlubí křiklavým nápisem „fresh“, jde podle mě o klamavou taktiku, jak zákazníka obelhat,“ konstatuje Petr Lachnit.
Proto doporučuji vždy se pečlivě seznámit s tím, co kupujete. Těch pár vteřin za to stojí, a doma vás pak nečeká nepříjemné překvapení. Snaha prodat jakýmkoli způsobem a vytáhnout vám peníze z kapsy totiž nezná hranic. Lidé, čtěte!
JUDr. Petr Lachnit
1. místostarosta MČ Praha 5
