Moravec končí, národ se baví. Padají i vtipy se sebevraždou

Pozornost na sociálních sítích vzbudilo samotné grafické propojení titulku, a to na hlavní straně deníku Blesk. Zpráva o Moravcově konci se tu objevila hned vedle výrazného titulku Hromadné pokusy o sebevraždu. Na sdíleném obrázku byla k této části domalována šipka s nápisem Moravcův konec v České televizi, takže celek pak působí, jako by vznikl jeden společný titulek: Moravcův konec v České televizi – Hromadné pokusy o sebevraždu.
Autor tohoto vtípku s nadsázkou naznačuje, že Moravcův konec může být pro část prostředí veřejnoprávní televize nebo jeho příznivců až dramatickou událostí.
Kreativní počin sdílel na sociální síti Petr Kolář, zástupce šéfredaktora MF DNES, který k němu připojil komentář: „Už je to tady! Toho jsem se přesně bál,“ napsal na svém facebookovém profilu.
Lidé si v komentářích pod příspěvkem z Moravcova odchodu dělali také legraci. Jeden z nich s nadsázkou poznamenal, že „přišel a zase odešel a nikdo se kvůli tomu nevěšel“. Další ironicky uvažoval, zda se teď doba nebude dělit „na před Moravcem a po Moravcovi“.
Objevily se i komentáře, které sarkasticky mluvily o tom, že „zhasl morální maják“, případně přirovnání k tomu, že „potkani a krysy opouštějí potápějící se loď“, což někteří diskutující vztahovali k České televizi.
Samotný moderátor Václav Moravec oznámil své rozhodnutí odejít z České televize na konci nedělního vysílání svého diskusního pořadu. Po více než dvaceti letech uvedl, že podle něj nastal čas jeho působení ve veřejnoprávní televizi uzavřít.
„Stejně tak se naplnil můj čas v České televizi po více než 21 letech. Děje z poslední doby mě utvrdily v tom, že za současných podmínek už nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí,“ uvedl Moravec.
Zároveň naznačil, že nechce podle svých slov diváky zklamat posunem k takzvané pseudovyváženosti, kterou označil za slepou vyváženost, jež podle něj může oslabovat veřejnou službu médií.
Podle informací médií byla jedním z momentů, které k jeho rozhodnutí přispěly, také situace kolem hostů nedělního pořadu Otázky Václava Moravce. Do studia byl po delší době pozván předseda hnutí SPD Tomio Okamura, který veřejnoprávní média dlouhodobě kritizuje.
Debata o vyváženosti pořadu se přitom v České televizi vede už delší dobu. Na konci ledna vedení televize odvolalo dlouholetou hlavní dramaturgyni pořadu Hanu Andělovou. Souviselo to mimo jiné s kritikou, že Okamura nebyl do pořadu řadu let zván.
Mluvčí České televize Michal Pleskot uvedl, že vedení televize o Moravcově rozhodnutí dopředu nevědělo. „Situace kolem nedělního diskusního pořadu se bude v dalších dnech řešit. V tuto chvíli je předčasné cokoliv více komentovat,“ sdělil.
