Lesy ČR: Květnová akce pro veřejnost na 67 místech v zemi

„Před lety jsme veřejnosti slíbili obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Teď mohou lidé vidět výsledky v terénu, a navíc se vše dozvědět přímo od lesníků. Věřím, že to bude pro všechny příjemně strávený čas,“ říká Josef Vojáček, generální ředitel Lesů ČR.
Co konkrétně Lesy ČR chystají, se dozvíte ZDE a ve stejnojmenné mobilní aplikaci, kde jsou všechny lokality s popisem akce zaznamenané v mapě republiky. „Vybere si opravdu každý, včetně rodin, skautů nebo zástupců místních samospráv. Bude to náš předprázdninový dárek veřejnosti,“ uvádí Martin Zajíček, ředitel vnějších vztahů a komunikace Lesů ČR.
Na řadě míst se chystá komentovaná vycházka s lesníkem, třeba u Hradce Králové, Dvora Králové nad Labem nebo na Konopišti. Ve Znojmě či Nasavrkách budou účastníci s ornitologem pozorovat pomocí dalekohledů ptáky a možná uvidí vylétat z hnízda i letošní mláďata. Na Panském Poli v Orlických horách se naučí rozpoznávat a odlévat stopy lesní zvěře. U Náměšti nad Oslavou, na Kladské i jinde se vydají do obory pozorovat lesní zvěř a dozví se vše o oborních chovech. Ve Frýdlantu je čeká procházka v UNESCO bučinách. U Hořic zase uvidí v akci lesní techniku a ochutnají zvěřinové speciality včetně opečených špekáčků. Ty ale určitě ocení i jinde.
