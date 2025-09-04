Lesy ČR: Záchranný projekt v Drábských světničkách

Výrazné prohlubně, erozní rýhy na cestách a nápisy s obrazci vyryté v pískovci, tak vypadají Drábské světničky, které jsou vstupní branou Českého ráje. Po dlouholetém náporu i vandalismu turistů je národní kulturní památka kriticky poškozená. Lesy ČR ji coby správci uzavřely a po dohodě s archeology a zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj rozhodly o financování projektu.
Počátkem letních prázdnin by měli do „Světniček“ zamířit první návštěvníci.
„Upravíme trasy a změníme vstupní portál, zaslepíme úzké přístupové schodiště a opravíme zábradlí. Lidé dosud většinou procházeli hradem po pískovci, nově už budou mít pod nohama jen ocelovo-dřevěná schodiště, lávky, chodníky a rampy. Silně prošlapaná místa včetně erozních rýh doplníme umělým kamenem. Lokálně musíme stabilizovat svahy,“ řekl Václav Bašta, severočeský ředitel Lesů České republiky.
Dodavatelská firma letos v areálu demontuje stávající konstrukce, připraví stavební přístupové trasy i detailní terénní parametry usazení nových lávek, schodišť a dalších prvků do skalního reliéfu. S jejich výrobou se počítá v zimě, která práce krátkodobě přeruší. Na jaře pak konstrukce na místo i ze skal přepraví vrtulník. Kvůli bezpečnosti při stavbě se pro veřejnost uzavřely všechny přístupové cesty, a to v těchto místech: Vlastní body.
Zahájení prací předcházela několikaletá příprava projektu včetně financování, vyjasnění majetkoprávních vztahů, digitálního zmapování místa a povolení stavby.
Pozůstatky skalního pískovcového hradu se nacházejí v katastrálním území Dneboh na Mladoboleslavsku, čtyři kilometry východně od Mnichova Hradiště, a to v chráněné krajinné oblasti Český ráj na území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 a přírodní rezervace Příhrazské skály.
autor: Tisková zpráva