Lesy ČR: Záchranný projekt v Drábských světničkách

05.09.2025 7:33 | Tisková zpráva

Zachránit pozůstatky skalního hradu Drábské světničky v Českém ráji a areál, včetně přístupových cest, znovu otevřít, je cílem projektu za bezmála 17 milionů korun. Dnes ho zahájily Lesy České republiky. Kvůli bezpečnosti jsou do konce června 2026 uzavřené okolní turistické trasy.

Foto: lesycr.cz
Výrazné prohlubně, erozní rýhy na cestách a nápisy s obrazci vyryté v pískovci, tak vypadají Drábské světničky, které jsou vstupní branou Českého ráje. Po dlouholetém náporu i vandalismu turistů je národní kulturní památka kriticky poškozená. Lesy ČR ji coby správci uzavřely a po dohodě s archeology a zástupci Správy chráněné krajinné oblasti Český ráj rozhodly o financování projektu.
Počátkem letních prázdnin by měli do „Světniček“ zamířit první návštěvníci.

„Upravíme trasy a změníme vstupní portál, zaslepíme úzké přístupové schodiště a opravíme zábradlí. Lidé dosud většinou procházeli hradem po pískovci, nově už budou mít pod nohama jen ocelovo-dřevěná schodiště, lávky, chodníky a rampy. Silně prošlapaná místa včetně erozních rýh doplníme umělým kamenem. Lokálně musíme stabilizovat svahy,“ řekl Václav Bašta, severočeský ředitel Lesů České republiky.

Dodavatelská firma letos v areálu demontuje stávající konstrukce, připraví stavební přístupové trasy i detailní terénní parametry usazení nových lávek, schodišť a dalších prvků do skalního reliéfu. S jejich výrobou se počítá v zimě, která práce krátkodobě přeruší. Na jaře pak konstrukce na místo i ze skal přepraví vrtulník. Kvůli bezpečnosti při stavbě se pro veřejnost uzavřely všechny přístupové cesty, a to v těchto místech: Vlastní body.

Zahájení prací předcházela několikaletá příprava projektu včetně financování, vyjasnění majetkoprávních vztahů, digitálního zmapování místa a povolení stavby.

Pozůstatky skalního pískovcového hradu se nacházejí v katastrálním území Dneboh na Mladoboleslavsku, čtyři kilometry východně od Mnichova Hradiště, a to v chráněné krajinné oblasti Český ráj na území evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 a přírodní rezervace Příhrazské skály.

