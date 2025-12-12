ČEZ: Téměř třicet tisíc pro chráněné dílny a kafe od ředitele

Na chodbě administrativní budovy temelínské elektrárny se v době oběda linula vůně kávy a vánočního cukroví. Vše doplňovala vánoční hudba a výrobky dvou chráněných dílen. Ty temelínským zaměstnancům tentokrát představily chráněné dílny Rosnička ze Soběslavi a Nazaret z Borovan. „Přivezli jsme výrobky z keramiky, na kterou se v naší chráněné dílně specializujeme. Zaměstnanci elektrárny byli moc milí a je vidět, že chtějí pomáhat. Výtěžek z prodeje využijeme na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízeném nové pece,“ uvedla Zuzana Dvořáková z Nazaret Borovany.
Vánoční atmosféra přilákala přes 700 lidí, někteří si dali kávu s ředitelem
Za prodej svých výrobků utržily chráněné dílny v Temelíně během tří hodin téměř třicet tisíc korun. „Adventní trhy na elektrárně mám opravdu ráda. Nákupem vánočního zboží můžeme aspoň trochu pomoct těm, kteří to potřebují. Zároveň si sami odneseme něco hezkého a praktického. Letos jsem si vybrala květináč s adventním motivem,“ uvedla Jitka Lhotská z elektrárny Temelín.
Tradiční Adventní trhy zpestřilo kafe s ředitelem elektrárny Janem Krumlem. Ten se tak ocitl v hodně netradiční roli, kdy počítač a sako vyměnil za zástěru a barový pult. Během dvou hodin zvládl s podporou tří profesionálů nabídnout kávu více než třem stovkám zaměstnanců. „Jsem rád, že jsme podpořili neziskové organizace a zároveň přinesli trochu vánoční pohody do našeho jaderného prostředí. Beru to jako příležitost popovídat si s kolegy i s těmi, které moc často během roku nepotkám, a osobně jim popřát hezké vánoční svátky,“ uvedl Jan Kruml.
Vánoční atmosféru si nenechalo ujít přes sedm stovek zaměstnanců ČEZ a dodavatelů.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 16,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
autor: Tisková zpráva