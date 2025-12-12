ČEZ: Téměř třicet tisíc pro chráněné dílny a kafe od ředitele

13.12.2025 11:14 | Tisková zpráva

Téměř třicet tisíc korun vydělaly dvě chráněné dílny během tří hodin v Jaderné elektrárně Temelín. Chráněné dílny Rolnička ze Soběslavi a Nazaret z Borovan představily v hlavní administrativní budově zaměstnancům ČEZ své výrobky. Tradiční Adventní temelínské trhy tak přinesly výdělek pro chráněné dílny a zajímavý dárek pro zaměstnance.

ČEZ: Téměř třicet tisíc pro chráněné dílny a kafe od ředitele
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Na chodbě administrativní budovy temelínské elektrárny se v době oběda linula vůně kávy a vánočního cukroví. Vše doplňovala vánoční hudba a výrobky dvou chráněných dílen. Ty temelínským zaměstnancům tentokrát představily chráněné dílny Rosnička ze Soběslavi a Nazaret z Borovan. „Přivezli jsme výrobky z keramiky, na kterou se v naší chráněné dílně specializujeme. Zaměstnanci elektrárny byli moc milí a je vidět, že chtějí pomáhat. Výtěžek z prodeje využijeme na částečné pokrytí nákladů spojených s pořízeném nové pece,“ uvedla Zuzana Dvořáková z Nazaret Borovany.

Vánoční atmosféra přilákala přes 700 lidí, někteří si dali kávu s ředitelem

Za prodej svých výrobků utržily chráněné dílny v Temelíně během tří hodin téměř třicet tisíc korun. „Adventní trhy na elektrárně mám opravdu ráda. Nákupem vánočního zboží můžeme aspoň trochu pomoct těm, kteří to potřebují. Zároveň si sami odneseme něco hezkého a praktického. Letos jsem si vybrala květináč s adventním motivem,“ uvedla Jitka Lhotská z elektrárny Temelín.

Tradiční Adventní trhy zpestřilo kafe s ředitelem elektrárny Janem Krumlem. Ten se tak ocitl v hodně netradiční roli, kdy počítač a sako vyměnil za zástěru a barový pult. Během dvou hodin zvládl s podporou tří profesionálů nabídnout kávu více než třem stovkám zaměstnanců. „Jsem rád, že jsme podpořili neziskové organizace a zároveň přinesli trochu vánoční pohody do našeho jaderného prostředí. Beru to jako příležitost popovídat si s kolegy i s těmi, které moc často během roku nepotkám, a osobně jim popřát hezké vánoční svátky,“ uvedl Jan Kruml.

Vánoční atmosféru si nenechalo ujít přes sedm stovek zaměstnanců ČEZ a dodavatelů.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 16,2 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ: Náklady na úpravy sítí se letos vyšplhaly na 19,2 mld. korun
ČEZ: Zákazníkům od nespolehlivých dodavatelů fotovoltaik chybí následný servis a revize
ČEZ: Studenti tří jihočeských škol poměřili síly v soutěži Boj o vlajku
Hynek Beran: Budeme ve větrných plánech minulé vlády potřebovat uhlí?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tato tři znamení Vánoce zkrátka nemusíTato tři znamení Vánoce zkrátka nemusí Pod pokličku ​​hands-free masturbacePod pokličku ​​hands-free masturbace

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ: Téměř třicet tisíc pro chráněné dílny a kafe od ředitele

11:14 ČEZ: Téměř třicet tisíc pro chráněné dílny a kafe od ředitele

Téměř třicet tisíc korun vydělaly dvě chráněné dílny během tří hodin v Jaderné elektrárně Temelín. C…