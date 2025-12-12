Lesy ČR: Vánoční stromky rozvážejí lesníci do azylových domů, dětských domovů i nemocnic

Lesy ČR je k tomu vyzvaly už dvanáctým rokem. Smrky a borovice z lesních prořezávek jim státní podnik daruje a lesníci je i bezplatně rozvážejí, nejčastěji do azylových domů, dětských domovů a oddělení nemocnic ve všech krajích. Nejvíce objednávek je v Ústeckém a Jihomoravském kraji i v Praze. „Věřím, že zase potěšíme pečovatele, zdravotníky, ale hlavně děti, které tráví advent a Vánoce v některém z uvedených zařízení,“ řekl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík.
autor: Tisková zpráva