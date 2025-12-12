Lesy ČR: Vánoční stromky rozvážejí lesníci do azylových domů, dětských domovů i nemocnic

13.12.2025 7:16 | Tisková zpráva

Celkem 275 vánočních stromků, které vyrostly v lese, si letos objednalo 83 sociálních a zdravotnických zařízení s dětskými klienty.

Lesy ČR: Vánoční stromky rozvážejí lesníci do azylových domů, dětských domovů i nemocnic
Foto: lesycr.cz
Popisek: Lesy ČR - logo

Lesy ČR je k tomu vyzvaly už dvanáctým rokem. Smrky a borovice z lesních prořezávek jim státní podnik daruje a lesníci je i bezplatně rozvážejí, nejčastěji do azylových domů, dětských domovů a oddělení nemocnic ve všech krajích. Nejvíce objednávek je v Ústeckém a Jihomoravském kraji i v Praze. „Věřím, že zase potěšíme pečovatele, zdravotníky, ale hlavně děti, které tráví advent a Vánoce v některém z uvedených zařízení,“ řekl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík.

Psali jsme:

„Terorizují nás zelené neziskovky.“ Po demonstraci proti Turkovi se ozvali politici z obou břehů
Demise Petra Pavla? „To je na kriminál.“ Policejní razie kvůli dronům Nemesis může mít vážnou dohru
Jestli dopadnou zle, tak kvůli Fialovi. Vidlák vypíchnul po zátahu na drony zajímavost
„Snad by mě tu nedrželi násilím.“ Dcera Magdy Vášáryové zvažuje emigraci kvůli vládě

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Lesy ČR , TZ

autor: Tisková zpráva

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Tato tři znamení Vánoce zkrátka nemusíTato tři znamení Vánoce zkrátka nemusí Pod pokličku ​​hands-free masturbacePod pokličku ​​hands-free masturbace

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lesy ČR: Vánoční stromky rozvážejí lesníci do azylových domů, dětských domovů i nemocnic

7:16 Lesy ČR: Vánoční stromky rozvážejí lesníci do azylových domů, dětských domovů i nemocnic

Celkem 275 vánočních stromků, které vyrostly v lese, si letos objednalo 83 sociálních a zdravotnický…