Dostál (Stačilo!): Pravidlo jednomyslnosti bylo de facto zrušeno

Eurokrati překročili Rubikon. Pravidlo jednomyslnosti bylo de facto zrušeno aniž by státy schválily změnu zakládajících smluv, nebo to schválil EP. Je to asi jako kdyby si vláda vyhlásila "nouzový stav napořád" a ukradla si moc, kterou jí Ústava nedává. Toto Unii buď rozbije - nebo z ní udělá superstát.
Jde o mocenský převrat ze strany Komise a Rady, jehož aktuální spouštěč (naložení s ruskými aktivy v Belgii) je nedůležitý. To podstatné je odnětí pravomocí členským státům rozhodovat o zásadních ekonomických a zahraničně-politických záležitostech, respektive odmítat je vetem. Pro menší státy, které budou příště kdykoli snadno přehlasovány, se nabízejí jen dvě možnosti.
Podrobit se odnětí svrchovanosti a stát se jen trochu lepším "bundeslandem". Nebo z EU vystoupit.
Jak se to mohlo stát? Článek 122 SFEU říká: "Aniž jsou dotčeny jiné postupy stanovené ve Smlouvách, může Rada na návrh Komise rozhodnout v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených hospodářské situaci, zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování určitými produkty, především v oblasti energetiky." Toto je krizová pravomoc, popsaná vágně, ale zamýšlená jen pro skutečně výjimečné situace. K pokřivení došlo již za Covidu, kdy došlo ke zneužití za účelem opatřování vakcín, z čehož vznikla kauza Pfizergate. Pokud by bylo možno tento "nouzový stav" používat takto volně, může být příště použit navzdory odporu členských států v podstatě na cokoliv - od celní či průmyslové politiky až třeba po greendealová opatření.
Hoří planeta? Bezva, to je taky čl.122, takže státy nerozhodují, rozhoduje Rada a Komise. Je opravdu takhle snadné ukrást moc členským státům a zbourat jim svrchovanosti dané jejich Ústavami? Myslíte, že to eurokraté ustojí? My za Stačilo budeme proti a podpoříme v tom pana Orbána, jehož přístup je jediný možný a správný. Ptejte se doma vlády ANO-SPD-Moto, jak se k této klíčové věci postaví za naši republiku. Zda jsou skutečnými vlastenci, nebo jen "Patrioty" a "Suverenisty" podle jména. Bude to pro ně první VELKÝ test.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
