Dostál (Stačilo!): Pravidlo jednomyslnosti bylo de facto zrušeno

13.12.2025 10:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k hlasování v Radě EU.

Dostál (Stačilo!): Pravidlo jednomyslnosti bylo de facto zrušeno
Foto: Repro: ČT
Popisek: Europoslanec Ondřej Dostál během debaty v pořadu České televize, Máte slovo

Eurokrati překročili Rubikon. Pravidlo jednomyslnosti bylo de facto zrušeno aniž by státy schválily změnu zakládajících smluv, nebo to schválil EP. Je to asi jako kdyby si vláda vyhlásila "nouzový stav napořád" a ukradla si moc, kterou jí Ústava nedává. Toto Unii buď rozbije - nebo z ní udělá superstát.

Jde o mocenský převrat ze strany Komise a Rady, jehož aktuální spouštěč (naložení s ruskými aktivy v Belgii) je nedůležitý. To podstatné je odnětí pravomocí členským státům rozhodovat o zásadních ekonomických a zahraničně-politických záležitostech, respektive odmítat je vetem. Pro menší státy, které budou příště kdykoli snadno přehlasovány, se nabízejí jen dvě možnosti.

Podrobit se odnětí svrchovanosti a stát se jen trochu lepším "bundeslandem". Nebo z EU vystoupit.

Jak se to mohlo stát? Článek 122 SFEU říká: "Aniž jsou dotčeny jiné postupy stanovené ve Smlouvách, může Rada na návrh Komise rozhodnout v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených hospodářské situaci, zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování určitými produkty, především v oblasti energetiky." Toto je krizová pravomoc, popsaná vágně, ale zamýšlená jen pro skutečně výjimečné situace. K pokřivení došlo již za Covidu, kdy došlo ke zneužití za účelem opatřování vakcín, z čehož vznikla kauza Pfizergate. Pokud by bylo možno tento "nouzový stav" používat takto volně, může být příště použit navzdory odporu členských států v podstatě na cokoliv - od celní či průmyslové politiky až třeba po greendealová opatření.

Hoří planeta? Bezva, to je taky čl.122, takže státy nerozhodují, rozhoduje Rada a Komise. Je opravdu takhle snadné ukrást moc členským státům a zbourat jim svrchovanosti dané jejich Ústavami? Myslíte, že to eurokraté ustojí? My za Stačilo budeme proti a podpoříme v tom pana Orbána, jehož přístup je jediný možný a správný. Ptejte se doma vlády ANO-SPD-Moto, jak se k této klíčové věci postaví za naši republiku. Zda jsou skutečnými vlastenci, nebo jen "Patrioty" a "Suverenisty" podle jména. Bude to pro ně první VELKÝ test.

JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.

  • BPP
  • europoslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Dostál (Stačilo!): Udělejte si další Wir schaffen das. Němci to pochopí
Jsme šestí nejlepší na světě, chválí se Fiala a jeho tým. Je to jinak
Dostál (Stačilo!): Stejné chyby, stejné známky
Dostál (Stačilo!): Prezident už přes hranu Ústavy přepadl

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Dostál , STAČILO!

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Převrací se EU do unie spojené jistými totalitními manýry?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Miloš Zeman byl položen dotaz

Vy současnému prezidentovi vyčítáte, že dělá klukovské vzdoroakce?

A co jste tedy dělal vy, když jste byl prezident? Vždyť vy jste do jmenování vlády a jednotlivých ministrů zasahoval mnohem víc. A proč? Podle mě za tím byly jen vaše osobní důvody, což je podle mě horší. Takže proč myslíte, že teď můžete moralizovat někoho jiného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kmínem proti nadváze i vysokému cholesteroluKmínem proti nadváze i vysokému cholesterolu Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Bilanční vodopád sebechvály úspěchů Ministerstva obrany není na místě

16:04 Vích (SPD): Bilanční vodopád sebechvály úspěchů Ministerstva obrany není na místě

Je zřejmé, že po nástupu nové vlády bude Ministerstvo obrany představovat jeden z nejvíce zatížených…