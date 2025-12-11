Zaplať 620 korun a ulov Rusa výbušným dronem. Kontroverzní hru si mohou koupit i Češi

Na sociální síti X upozornil ekonom Robert Chovanculiak na novinku dostupnou na platformě Steam – simulátor, který podle něj používají ukrajinští vojáci k tréninku obsluhy FPV dronů. Hru Ukrainian Fight Drone Simulator si mohou uživatelé zakoupit za 29,99 dolarů (620 korun) a vyzkoušet si postupy inspirované skutečnými bojovými operacemi na ukrajinské frontě.
Simulátor podle Chovanculiaka představuje příklad toho, jak se dříve profesionální technologie postupně dostávají k běžným uživatelům. Program není určen pouze k zábavě – jeho cílem je umožnit nácvik reakcí, manévrování a pilotáže v prostředí, které co nejvěrněji napodobuje realitu moderního konfliktu.
Součástí hry je i možnost převzít roli ukrajinského operátora FPV dronu a v rámci misí navádět bezpilotní prostředek s výbušnou náloží na simulované ruské cíle. Simulátor přitom umožňuje i scénář, v němž hráč směřuje dron s výbušninou přímo na ruského vojáka, tak aby nálož co nejúčinněji explodovala a cíl zneškodnila.
Chovanculiak k tomu s nadsázkou poznamenal, že rozdíl mezi domácí misí a skutečným bojem představuje mnohdy jen kvalitnější internetové připojení.
Od dnes si môžete na Steame kúpiť a zahrať dronový simulátor, ktorý používajú ukrajinskí vojaci na tréning dronových operátorov.— Robert Chovanculiak (@RChovanculiak) December 10, 2025
Od momentu, keď si večer pri pive na gauči dáte dve misie proti reálnym orkom v madmax BMP-čkach, nás delí len o trochu lepšie internetové pripojenie.… pic.twitter.com/t4iPxunJUr
Hra byla vydána 10. prosince 2025 a jejím vývojářem i vydavatelem je společnost SIMTECH SOLUTIONS. Simulátor je zařazen do kategorií akčních a armádních her a mezi uživateli zatím získal hodnocení „spíše kladné“.
Podle oficiálního popisu vývojářů se titul snaží přiblížit současný způsob vedení boje, který stále více spoléhá na bezpilotní systémy. Starter Edition je veřejně dostupnou verzí profesionálního trenažéru používaného na ukrajinské frontě. Nabízí režimy pro nácvik ovládání běžných FPV dronů, desítky misí inspirovaných reálnými situacemi a podporu specializovaných RC ovladačů. Rozhraní napodobuje skutečný obraz z dronu včetně letových parametrů a ovládacích režimů.
autor: Natálie Brožovská