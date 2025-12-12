Farský (STAN): Emisní povolenky posílí naši energetickou bezpečnost

Energetická krize nám jasně ukázala, že to, co zdražuje životy lidí, je naše závislost na fosilních palivech z diktátorských režimů, jako je Rusko.
Nový evropský systém ETS2 je jedním z nástrojů, který tuto závislost v budoucnu oslabí, a tím mimo jiné posílí naši energetickou bezpečnost.
Původní návrh ETS2 ale nebyl bez chyb. I proto vítám, že se dosluhující vláda postavila do čela koalice, která prosazuje zastropování cen emisních povolenek. Je to krok, který ochrání české domácnosti a firmy před neúměrnými výkyvy cen, a zároveň zachová tlak na modernizaci a přechod k čistším zdrojům energie.
autor: PV