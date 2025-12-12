Farský (STAN): Emisní povolenky posílí naši energetickou bezpečnost

13.12.2025 12:17 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k systému emisních povolenek pro dopravu a vytápění.

Farský (STAN): Emisní povolenky posílí naši energetickou bezpečnost
Foto: Partie TV PRIMA
Popisek: Jan Farský

Energetická krize nám jasně ukázala, že to, co zdražuje životy lidí, je naše závislost na fosilních palivech z diktátorských režimů, jako je Rusko.

Nový evropský systém ETS2 je jedním z nástrojů, který tuto závislost v budoucnu oslabí, a tím mimo jiné posílí naši energetickou bezpečnost.

Původní návrh ETS2 ale nebyl bez chyb. I proto vítám, že se dosluhující vláda postavila do čela koalice, která prosazuje zastropování cen emisních povolenek. Je to krok, který ochrání české domácnosti a firmy před neúměrnými výkyvy cen, a zároveň zachová tlak na modernizaci a přechod k čistším zdrojům energie.

Mgr. Jan Farský

  • STAN
  • europoslanec
autor: PV

