Komu Lipavský sloužil a koho poškodil? Zhnusení v zákulisí diplomacie

Novinář Radim Panenka se ve svém podcastu věnuje hodnocení končícího ministra zahraničních věcí Jana Lipavského. Nejprve srovnal Lipavského se slavným šéfem diplomacie USA Henrym Kissingerem. „Lipavský je naprosto opačný k ideálu diplomacie, který představoval Henry Kissinger. Postrádá diplomatické schopnosti a realismus, jenž definoval Kissingerovu politiku,“ objasnil Panenka.
Někteří novináři přesto Lipavského označovali za českého Kissingera. „To je absurdní tvrzení. Opravdu to není žádný český Kissinger. Jan Lipavský dokonce není ani diplomat, nýbrž pouze jmenovaný ministr. Je to úředníček, který by se na post ministra zahraničí nikdy nedostal bez politické tlačenky,“ domnívá se Panenka.
Petr Fiala Lipavského chválil, protože byl manipulovatelný, což vyhovovalo premiérovým lidem jako Tomáš Pojar, kteří si mohli v zahraniční politice dělat, co chtěli. Panenka také připomněl, že prezident Miloš Zeman jmenování Lipavského do funkce bránil. „Po čtyřech letech se ukázalo, že zcela oprávněně,“ zdůraznil publicista.
Ing. Miloš Zeman
Dále Lipavského označil za oportunistu. „Odešel z Pirátské strany, aby mohl zůstat u vlády a udržet si svůj post. Na svém místě se cítí důležitě, protože má auto s řidičem a obědy jsou mu slavnostně servírovány v saloncích Černínského paláce, místo aby chodil do jídelny s řadovými diplomaty, jak to dělal například Karel Schwarzenberg, který byl šlechtic,“ řekl Panenka.
Bonzáctví toho nejhrubšího kalibru
Cesty do zahraničí Lipavský pojímal jako svou PR kampaň. „Jeho tiskové oddělení mu vytvářelo falešný mediální obraz na sociálních sítích,“ uvedl autor podcastu.
Pivo s krajany z newyorkské Astorie mělo říz. A teď už zpátky do Česka. pic.twitter.com/cv2m9Wl689— Jan Lipavský (@JanLipavsky) October 26, 2025
Dále vyzdvihl fakt, že Lipavský během svých zahraničních cest poškozoval reputaci České republiky. „Pomlouval Českou republiku a pravděpodobnou budoucí vládu, včetně Andreje Babiše a Filipa Turka, před zahraničními partnery. Varoval tyto diplomaty, že by se z České republiky mohl stát jakýsi Putinův satelit a že by zde mohli vládnout proruští extremisté a šílenci a zločinci. Profesionální diplomaté Lipavského neměli v oblibě. Tvrdili, že slovo ‚pomlouvání‘ je ještě slabé a že se jednalo o bonzáctví toho nejhrubšího kalibru, které ve svých kariérách nepamatují,“ přiblížil Panenka.
Zahraniční diplomaté byli z Lipavského jednání šokováni a zhnuseni. „Máme to potvrzeno hned z několika zdrojů zevnitř české diplomacie i ze strany zahraničních představitelů, kteří se ptali, zda se z České republiky stane diktatura nebo autoritářský stát. Museli si myslet, že Česko je banánová republika. Jeden diplomat dokonce Lipavského označil za totálního idiota. Lipavského chování poškodilo celou Českou republiku, nikoli jen kritizované politiky,“ soudí novinář.
Spálený štrúdl jako trefná metafora
Dále zmínil Lipavského spálený štrúdl, který se stal trefnou metaforou ministrovy politiky. O adventní neděli se Lipavský pustil do pečení štrúdlu a sliboval, že výsledek bude za hodinu.
O adventní neděli jsem se pustil do pečení štrúdlu. Výsledek bude za hodinu.???? pic.twitter.com/gaIrTIDqXO— Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 7, 2025
Až druhý den svým sledujícím na síti X sdělil: „Štrúdl zveřejním zítra.“
Štrúdl zveřejním zítra.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 8, 2025
A následujícího dne napsal: „Na základě četných dotazů, co se stalo s mým štrúdlem, jsem se ho rozhodl zveřejnit. Není spálený, je pouze potřený vajíčkem. Jakou chybu při vánočním pečení jste udělali vy?“
Na základě četných dotazů, co se stalo s mým štrúdlem, jsem se ho rozhodl zveřejnit. Není spálený, je pouze potřený vajíčkem. Jakou chybu při vánočním pečení jste udělali vy??? pic.twitter.com/C1wI6KVYyE— Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 9, 2025
„Tato prezentace totálně spáleného jídla a tvrzení, že je v pořádku, přesně vystihuje Lipavského přístup k politice, kdy tvrdí, že je den, a ve skutečnosti je noc. Ministr sliboval upéct jablečný závin, výsledkem byla černá briketa. Přesto řekl, že nic nespálil. Jak v politice, tak v kuchyni se chová stejně,“ ohodnotil Panenka.
Kritizoval také Lipavského lživé tvrzení o pokroku v česko-slovenských vztazích. „Tvrdil, že vláda dosáhla velkých pokroků v česko-slovenských vztazích, například v mezinárodních smlouvách,“ připomněl autor podcastu a dodal, že uzavírání mezinárodních smluv je na ministerstvu zahraničí běžnou, téměř denní rutinou, nikoliv mimořádným pokrokem.
„Byla to právě Fialova vláda, která zabila, rozbila, zničila česko-slovenské vztahy a jejíž ministři nadávali Robertu Ficovi a odmítali společná zasedání, přičemž jezdili do Bratislavy na demonstrace tamní opozice,“ zdůraznil Panenka.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Naďa Borská