Lesy ČR: Zdravé maso bude dostupnější, středisko Klíny v Krušných horách zahájilo provoz

„Zvěřina je zdravá a ekologická potravina. My ji nabízíme už řadu let, ale dosud to bylo zpravidla ve formě celého kusu zvěře v kůži, což velkou část zájemců nakonec odradilo. Teď se to vůbec poprvé v historii Lesů ČR mění a my přicházíme s rozbouranou zvěřinou, rozdělenou po svalových částech a s hotovými výrobky,“ říká generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Výstavba střediska započala v květnu 2023, dokončena byla v říjnu 2023, přičemž zkušební provoz je naplánovaný do konce května. Po veterinárním auditu bude zahájen prodej do maloobchodní sítě. Celkové náklady na výstavbu představují 15 milionů korun.

Zpracovávat se bude šest druhů zvěře – jelen evropský (34 procent), prase divoké (28 procent), srnec obecný (21 procent), jelen sika (sedm procent), daněk evropský (pět procent) a muflon evropský (pět procent). Letos by to mělo být 70 tun zpracované zvěřiny, od příštího roku 100 tun, což je optimální kapacita při stávajícím počtu zaměstnanců.

Veškerá nabízená zvěř bude z režijních honiteb Lesů ČR, spadajících pod Oblastní ředitelství severní Čechy a tamních lesních správ. „Plánujeme zhruba třicet druhů výrobků. Nabídka se bude odvíjet dle lovecké sezóny a také ročního období – některé produkty budou k dispozici na grilovací sezonu a některé třeba jen na Vánoce nebo Velikonoce. Příkladem může být safari na grilu nebo vinná klobása,“ vysvětlil náměstek oblastního ředitelství Vilém Růžička.

Základem pro výrobu jsou staré a prověřené recepty bez použití barviv, velkého množství konzervantů a bez mouky. Všechny produkty jsou bezlepkové. Podstatná část výrobků půjde do velkoobchodní sítě, například do hotelů, restaurací, vývařoven a nemocnic. S maloobchodním prodejem se počítá zejména v severočeském regionu, v Hradci Králové a Praze.

Zájemcům o zvěřinové maso z Krušných hor jsou k dispozici internetové stránky ZDE, e-shop pak spustíme 1. září. Předpokládá se postupné vytvoření odběrných míst, a to zejména ve větších městech severočeského a středočeského regionu.

