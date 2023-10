Lesy Praha: Letošním 5000. pacientem je nejmenší evropský pták, králíček obecný

reklama

Letošním 5000. pacientem se stal králíček obecný, nejmenší druh ptáka žijící v Evropě. Přijali jsme jej otřeseného po nárazu do prosklené plochy. Sklo je bohužel u volně žijících ptáků tím vůbec nejčastějším důvodem zranění. V těchto dnech do stanice přijímáme mnoho ptačích pacientů, kteří při svém letu narazili do nějaké neviditelné překážky. Tažní ptáci se teď přesouvají směrem na jih na svá zimoviště, jsou proto více v pohybu a spíš tak hrozí i jejich zranění. Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 11281 lidí

Který ptačí druh zrovna táhne, každý rok bezpečně poznáme právě podle příjmu naražených a otřesených ptáků. Máme tak například „týdny sýkor uhelníčků“, „týdny králíčků“ i „týdny sluk“. Mnoho ptáků bohužel nárazy do prosklených ploch nepřežije a uhyne buď přímo na místě střetu, anebo u nás v záchranné stanici. Nebezpečí je ve městě spoustu, před ptáky v letu se staví okna, prosklené stěny budov, zastávky městské hromadné dopravy, zábradlí i protihlukové bariéry.

Pětitisící pacient měl ale štěstí. Náraz nebyl tak silný a pták utrpěl pouze lehký otřes mozku. Po krátké rekonvalescenci jsme ho vypustili zpět do přírody a on tak mohl pokračovat na své cestě za teplem.

Králíčci jsou velmi nároční pacienti, v zajetí jen obtížně přijímají potravu a jsou náchylní na stres, proto jsme moc rádi, že tento pacient u nás pobyl jen velmi krátce. Tah králíčků stále ještě probíhá, posledního z nich jsme přijali v neděli odpoledne. Za posledních 14 dní je to už devátý jedinec tohoto druhu.

Letos přišel 5000. pacient opravdu velmi brzy. V posledních 3 letech to bylo vždycky až v průběhu listopadu, minulý rok jsme tohle číslo psali do evidence pacientů dokonce až na konci listopadu. Doufáme, že to nevěstí, že letos překročíme hranici 5500 přijatých živočichů. Zatím nejvíce živočichů jsme přijali v roce 2019. Tehdy naší záchrannou stanicí prošlo 5368 pacientů (graf s počty přijatých živočichů v letech 2016-2022).

Co se dá s prosklenými plochami dělat? Jak pro ptáky neviditelné sklo zabezpečit? A jak na ptáky myslet už při výstavbě? Na to se zaměřil nedávný film Okřídlení sousedé: Ptáci a skla, který připravila Česká společnost ornitologická. Natáčel se i v naší záchranné stanici a zblízka v něm uvidíte také několik našich ptačích pacientů. ZDE

A pro mladší diváky a jejich rodiče máme tip na pohádku O sýkorce, která letos vznikla v rámci projektu Čas na pohádku rovněž ve spolupráci s naší záchrannou stanicí. Hlavní hrdinkou je tentokrát sice sýkorka, řeší ale dost podobné problémy jako „náš“ králíček. V pohádce se dozvíte, jak takovému zraněnému ptáčkovi správně pomoct. ZDE

Psali jsme: Lesy Praha: Poprvé pečujeme o mláďata vyder. Ve stanici máme sourozence z Uhříněvsi Lesy Praha: Cvičení prověří, zda jsme připraveni na povodně na Botiči i Rokytce Lesy Praha: Záchranná stanice se kvůli stavbě dočasně přesunula do Ďáblic. Provoz nepřerušen Lesy Praha: Přes dva tisíce mláďat, šest set holubů hřivnáčů. Záchranná stanice přijala 5175 živočichů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE