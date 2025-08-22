Trump se zlobí na Ukrajince. Velmi, měl prozradit Orbánovi

Dodávky ruské ropy do Maďarska a Slovenska by mohly být přerušeny na nejméně pět dní po ukrajinském útoku na zařízení v Rusku, uvedli v pátek maďarští a slovenští představitelé, což je další důsledek ruské války na Ukrajině.
Rusko a Ukrajina v posledních týdnech zesílily útoky na energetickou infrastrukturu druhé strany. Ty zasáhly ukrajinské domácí dodávky tepla, ruský ropovod Družba a další zařízení. To vše v době, kdy americký prezident Donald Trump tlačí na uzavření dohody, která by konflikt ukončila.
Evropská unie omezila dodávky energie z Ruska po jeho rozsáhlé invazi na Ukrajinu v roce 2022 a usiluje o postupné ukončení dovozu ruské ropy a plynu do konce roku 2027. Členské státy EU Slovensko a Maďarsko ale udržují vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a odmítají sankce proti Rusku, ač je v EU neblokují, které podle Ukrajiny jsou nezbytné k tomu, aby Moskva upustila od nepřijatelných válečných požadavků. Rovněž odmítají postupné ukončení dodávek ruské energie prostřednictvím ropovodu Družba, uvedla agentura Reuters.
Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek zveřejnil dopis, který napsal Trumpovi, v němž uvádí, že Ukrajina zaútočila na Družbu jen několik dní předtím, než se americký prezident setkal s Putinem na Aljašce 15. srpna. Orbán označil útok za „velmi nešťastný krok“. „Tento ropovod zásobuje Maďarsko a Slovensko, dvě země, které nemají jiné možnosti dovozu ropy,“ uvedl Orbán.
Připomněl, že Maďarsko přitom na Ukrajinu dodává elektřinu i benzín. Na oplátku bombardují potrubí, které je zásobuje. Orbán na závěr dopisu Trumpovi popřál hodně štěstí ohledně mírových jednání.
Fotokopie dopisu, který Orbán zveřejnil na Facebooku, obsahovala rukou psanou poznámku od Trumpa, která zněla: „Viktore, nelíbí se mi to, co slyším, a jsem kvůli tomu velmi rozzlobený.“ Trump k tomu poté dodal: „Vyřiď na Slovensko, že jsi mým blízkým přítelem.“
Fotografii dopisu sdílel na X také András László, maďarský poslanec Evropského parlamentu za Orbánovu stranu Fidesz.
Donald Trump condemned Ukraine’s recent attack on the Druzhba oil pipeline, which undermines the energy security of two EU and NATO member states, Hungary and Slovakia.— András LÁSZLÓ MEP ???? (@laszloan) August 22, 2025
For historical and geographical reasons, our countries have no alternative means of importing oil other than… pic.twitter.com/qkfebGA0IU
V reakci na předchozí stížnost maďarské vlády ohledně útoků Ukrajiny na Družbu ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha na X napsal, že „to Rusko, nikoli Ukrajina, začalo tuto válku a odmítá ji ukončit“. „Už roky se Maďarsku říká, že Moskva je nespolehlivým partnerem,“ uvedl Sybiha, informoval server Newsweek.
„Přesto Maďarsko vyvinulo veškeré úsilí, aby si udrželo závislost na Rusku – a to i po začátku totální války. Takže své stížnosti a výhrůžky můžete posílat přímo svým přátelům v Moskvě.“
Americký prezident Donalda Trump tlačí na to, aby se Zelenskyj a Putin setkali osobně a dohodli se na mírové dohodě, ale obě strany se stále nemohou shodnout na klíčových otázkách budoucí bezpečnosti Ukrajiny a rozdělení území.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Natálie Brožovská