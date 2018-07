Lesy Praha: Zachráněná labuť se stala naším 3000. pacientem

Vysílená labuť se stala naším 3 000. pacientem, kterého jsme v Záchranné stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v letošním roce ošetřili. Překonala tím rekord z loňského roku, v němž jsme pacienta se stejným číslem přijali přesně o měsíc později. Tehdy se jím stala její labutí kolegyně z Janáčkova nábřeží.

Prostor mezi jezem a sportovním kanálem u Hlávkova mostu se změnil v past pro nezkušenou labuť, která zřejmě přepadla přes hranu jezu. Labutě patří mezi největší létající ptáky a s rozpětím křídel přesahujícím 2 m potřebují dostatek místa, aby se dokázaly vznést do vzduchu. Ten ovšem malá část Vltavy z jedné strany ohraničená jezem a z druhé umělými peřejemi pro vodní sporty nenabízela. Její cestě na souš z dalších dvou stran zase bránila zeď plavební komory a opevněný kolmý břeh vedoucí na Rohanské nábřeží. Proto labuť zůstala několik dní na vodní hladině, dokud si jejích potíží nevšiml kolemjdoucí, který na její situaci upozornil naši záchrannou stanici.

Zaměstnanci záchranné stanice, kteří přijeli na místo, rychle zhodnotili, že labuť nedokážou vlastními silami odchytit. Proto okamžitě kontaktovali Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, který má k dispozici člun. Pomocí odchytové sítě jsme pak ve spolupráci s hasiči labuť, která nám takřka hodinu unikala, odchytili a převezli ji k ošetření do stanice. Zachráněný pták nebyl naštěstí zraněný, pouze vyčerpaný z dlouhého setrvání na vodě s minimem potravy. Ve stanici si pobyla jeden den na zotavenou a v pátek 20. července jsme ji na smíchovské náplavce vypustili zpátky na Vltavu. Nyní se opět šťastně pohupuje na hladině řeky a my jí přejeme, aby se do tak nepříjemné situace už nikdy nedostala.

V letošním roce přijala záchranná stanice již 3 152 zraněných nebo jinak handicapovaných živočichů, labutí bylo 60.

autor: Tisková zpráva