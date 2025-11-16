„Krátká těžká nemoc.“ Profesor Turánek a co o covidu nezaznělo

Profesor Jaroslav Turánek, imunolog, farmakolog, vakcinolog a vysokoškolský pedagog, a lékařka Helena Fuchsová diskutovali o možném dopadu očkování proti covidu-19 na lidský imunitní systém a na celkové zdraví. „Je možné, že když jsou pacienti očkovaní proti covidu, tak se jejich imunita změní? Teď probíhá epidemie hepatitidy. Může to na to mít vliv?“ zeptala se Fuchsová.
„V odborné literatuře je dohledatelné, že covid, respektive S protein, podrývá přirozenou imunitu,“ souhlasí profesor Turánek. Existuje několik konkrétních mechanismů narušení imunity vyvolaných spike proteinem, ať už pochází z viru SARS-CoV-2 nebo z očkovací látky, které představují zdravotní riziko. „Spike protein podrývá přirozenou imunitu, což vede k tomu, že lidé jsou imunokompromitovaní. Divím se, že to nikdo neporovná, kolik vakcinovaných dostalo hepatitidu, a kolik nevakcinovaných ji dostalo,“ řekl imunolog.
Tzv. S protein podlamuje základní cestu interferonové ochrany. Interferony hrají klíčovou roli v časné antivirové odpovědi. V důsledku oslabené imunity může dojít i ke zvýšené náchylnosti k jiným infekcím, například k hepatitidě. Klinická pozorování také naznačují, že u očkovaných jedinců byly častěji pozorovány případy covidu než u neočkovaných. Objevují se i obrovské epidemie respiračních infektů, které mají komplikovanější průběhy než dříve.
„Lidé, kteří měli covid opakovaně i po vakcinaci, budou náchylnější k hepatitidě, protože vakcinace způsobila reaktivaci již přítomných, latentních patogenů v těle, např. herpesvirů a borélií. Ani bych se nedivil, že u lidí s latentní tuberkulózou ta tuberkulóza může propuknout. Úplně jasné je to u nádorů. Umírají ročníky, které ještě nejsou na řadě. Do té doby zdravý člověk najednou náhle zemře. A patologické atlasy jasně ukazují, proč,“ upozorňuje Turánek.
Senátor zemřel po vakcinaci?
Spike protein se nachází v endoteliálních cévách. Jeho přítomnost narušuje prokrvování srdce a mozku. „A ten člověk náhle zemře nebo zemře na embolii,“ poukazuje imunolog. A že po vakcinaci zemřel na embolii mj. senátor Roman Kraus.
Patologické atlasy jasně ukazují příčiny těchto stavů po vakcinaci. Působení spike proteinu a také jiných znečišťujících látek, jako jsou nanočástice, vede k celotělním zánětům, které destruují tkáně a rozhodí imunitní systém.
„Studie naznačily, že spike protein může být v těle vakcinovaného člověka detekován až 17 měsíců po vakcinaci,“ uvedl Turánek. Dlouhodobá perzistence je považována za problém, protože se předpokládá, že spike protein se zabudoval do genomu některých buněk. Má se za to, že gen pro spike protein se reaktivuje a znovu produkuje spike protein. Vakcinální spike protein má navíc odlišnou strukturu než přirozený spike protein, což ztěžuje jeho eliminaci. Vakcinální spike protein se nerozpadá po interakci s receptorem a membránovou proteázou, na rozdíl od přirozeného virálního proteinu.
Konkrétní mechanismy, kterými spike protein ohrožuje zdraví, tedy zahrnují podlomení interferonu, reaktivaci dříve latentních infekcí, jako jsou herpesviry a borélie, chronické poškození cévního endotelu vedoucí k narušení prokrvení srdce nebo mozku a náhlé úmrtí. Případně způsobují celotělní záněty.
Jak nebezpečné jsou mRNA vakcíny a nanoplasty?
Dlouhodobé důsledky narušení imunity v důsledku očkování s využitím mRNA vakcín a znečištění prostředí jsou velmi závažné, mohou mít nepředvídatelné dopady na lidstvo a na ekosystém. „Vědci a lékaři by se měli zaměřit na to, aby se do budoucna předešlo průšvihu, aby se tu nevyvíjelo něco, co by změnilo genetiku a imunitu. V podstatě tím můžou likvidovat lidstvo. Pokud zlikviduju imunitu, zlikviduju lidstvo. Pokud je imunita zlikvidována, prognóza přežití je minimální. Zajímá mě to nejenom z hlediska covidu, ale i z hlediska budoucnosti, jestli touhle cestou do budoucna jít, anebo nejít,“ zmínila Fuchsová.
„Nelze zastavit vědu, bádání, ale musí tam být zodpovědnost. Tato technologie, poháněná mírou zisku, se musí posuzovat dlouhodobě, jelikož její následky mohou být nepředvídatelné. Ovšem narušení imunitního systému probíhá nejen prostřednictvím vakcín, ale také znečištěním životního prostředí,“ zdůrazňuje imunolog.
Dlouho se podle něj o mikroplastech nebo nanoplastech vůbec nemluvilo. Fauna a flóra se nevyvíjela v prostředí, kde se objevují látky, které nelze metabolizovat. Mezi tyto látky patří plasty, uhlíkaté nanočástice a další nanočástice produkované člověkem.
„Následky mohou být nepředvídatelné. Makroobjekty plastů se v moři destruují na mikro a nanoobjekty. Tyto nanočástice jsou pohlcovány planktonem, který je naprosto klíčový pro celý mořský i suchozemský potravní řetězec,“ varuje Turánek.
Každý den se dozvídáme, kdo odešel po krátké těžké nemoci
Vyšší živočichové kumulují tyto látky v potravním řetězci. Evoluce na to nebyla připravena, a tudíž se tyto látky nedají z těla dostat. „Imunitní systém si těchto nanočástic všímá a dochází k lokálním zánětům. Teď přijde infekce nebo vakcína. To vede k celotělním zánětům, které destruují tkáně a rozhodí imunitní systém,“ upozorňuje imunolog.
Záněty jsou tedy výsledkem součtu znečištění a dalších vlivů, např. vakcinace. Přidávání uměle vytvořených, neprověřených vakcín ke stávajícímu znečištění nanočásticemi je velice nebezpečná hra.
„Výsledky vidíme. Každý den si přečteme v novinách, kdo z VIP náhle zemřel nebo onemocněl. A kdo zemřel po krátké těžké nemoci,“ řekl odborník.
Jaroslav Turánek je český imunolog, farmakolog, vakcinolog a vysokoškolský pedagog. Je autorem a spoluautorem řady odborných textů a držitelem několika patentů. V rámci své vědecké a pedagogické práce byl spojen s univerzitami a institucemi v Brně, Praze, Olomouci a Hradci Králové. Je profesorem Univerzity Karlovy pro obor lékařská imunologie a působil na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Více než 30 let se zabývá výzkumem rekombinantních a genetických vakcín a vědeckými projekty, např. v oblasti medicínských nanotechnologií. Je také známý svým veřejným působením. Během pandemie covid-19 kritizoval vládní kroky.
Helena Fuchsová je praktická lékařka pro děti a dorost. Zabývá se celostní péčí a medicínou, zdůrazňuje bio-psycho-sociální optimum a funkční imunitní systém. Vystupuje také v médiích, kde poskytuje rady například k tématu imunity u dětí.
autor: Naďa Borská