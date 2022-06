Letiště Praha: Jaké jsou možnosti při cestování s dětmi

reklama

Samostatnou kapitolu cestování letecky věnujeme dětem. Právě cesta letadlem může být pro rodiče i jejich ratolesti stresující. To platí dvojnásob v období letních dovolených. Letiště Praha dalším dílem edukační kampaně přináší pár tipů, jak létání s dítětem zvládnout s přehledem. Důležité je myslet na včasný příjezd na letiště – dvě a půl hodiny před odletem v případě letů po Evropě, tři hodiny před odletem, pokud cestující letí do vzdálenějších destinací.

Jak pořídit letenku

Údaje o spolucestujícím dítěti je nutné zadat do rezervačního systému letecké společnosti už při koupi letenky. Důležité je vědět, že při přepravě letadlem se děti rozdělují na novorozence, tzv. infants (obvykle 0 – 2 roky) a děti (obvykle 2 – 12 let). Konkrétní limity na věk se však mohou u každé aerolinky lišit. Novorozenci standardně cestují bez nároku na vlastní sedadlo (dítě tedy v tom případě sedí na jednom z rodičů), děti vlastní sedačku mít musejí. Místo nicméně je možné dokoupit a alternativně tam dát homologovanou sedačku. Myslete tedy na cestu s dítětem už při plánování letu a veškeré potřebné informace si ověřte u své letecké společnosti.

Speciální průchod bezpečnostní kontrolou na Terminálu 2

Rodiny s dětmi v kočárku prochází bezpečnostní kontrolou skrze tzv. Priority Line, který jim garantuje přednostní odbavení a snazší průchod letištěm. Pracovníci bezpečnostní kontroly musí kočárek manuálně zkontrolovat a poté umožní průchod boční brankou.

Průchod letištěm s vlastním kočárkem

Pokud cestujete s vlastním kočárkem, můžete ho zpravidla používat až do chvíle, kdy nastupujete na palubu letadla. Váš kočárek musí také projít bezpečnostní kontrolou, kde je potřeba ho složit a dát ho do rentgenu. V případě, že se kočárek do rentgenu nevejde, bude zkontrolován jiným způsobem. Kočárek je nutné v gatu či těsně před letadlem, pokud letadlo stojí na stojánce bez nástupního mostu, odevzdat a personál handlingové společnosti zajistí jeho bezpečné uložení do zavazadlového nebo jiného vyhrazeného prostoru letadla. Konkrétní podmínky přepravy dětských kočárků vždy záleží na konkrétní letecké společnosti a vytížení konkrétního letu.

Pobyt na letišti

Letiště Václava Havla Praha je na příjezd malých cestovatelů výborně připraveno. Cestující s dětmi zde najdou dvě plně vybavené místnosti pro rodiče s dětmi a několik hracích koutků či minikoutků. Zde jsou k dispozici hračky pro děti různého věku, nejrůznější prolézačky a klouzačky. Dále letiště nabízí celkem 64 přebalovacích pultů, kterými je vybavena většina dámských i pánských toalet. Pražské letiště poskytuje k zapůjčení také dětské kočárky typu golf pro cestu s dítětem do odletové čekárny a dále ke vstupu do letadla. Kočárek je možné bezplatně půjčit a u vchodu do letadla zase odevzdat. Na palubě letadla vám pomůže, pokud vezmete s sebou oblíbenou hračku, vlastní pohodlný polštář či deku. Řada dopravců má pro děti vlastní zábavní program či batůžky s hračkami.

Dětská strava na palubě letadla

Spoustu otázek vyvolává dětská strava na palubě letadla. Dobrá zpráva je, že pro malé dítě si můžete vzít s sebou do letadla tolik jídla a pití, kolik budete potřebovat na samotnou cestu nebo bezprostředně po ní. Ale pozor! Pokud jde o tekutou stravu, je nutné mít vše v uzavíratelných nádobách, jelikož při dodatečné bezpečnostní kontrole bude tekutý obsah prověřován na nezávadnost. Je také nutné upozornit pracovníka bezpečnostní kontroly a předložit takovou stravu k samostatné kontrole.

V letadle

Cestujete-li s novorozencem na dálkových letech, požádejte si o sedačku v první řadě. Zde je totiž dostatek prostoru pro umístění malé vaničky, do které dítě uložíte. Tu si můžete u některých aerolinek zarezervovat zdarma hned při koupi letenky, nejpozději ale 24 hodin před odletem. V letadlech na krátké vzdálenosti je však místo v první řadě zpravidla vyhrazeno pro cestující business třídy, nebo se jedná o sedadlo u nouzového východu, kde dítě být nemůže. Proto se u letecké společnosti informujte na další možnosti. Na palubě letadla vám pomůže, pokud vezmete s sebou oblíbenou hračku, vlastní pohodlný polštář či deku. Řada dopravců má pro děti vlastní zábavní program či batůžky s hračkami.

Letíte s dítětem? Mějte písemný souhlas rodičů

Jestliže se chystáte na dovolenou s vnukem či vnučkou, aniž by s vámi cestovali rodiče dítěte, myslete na to, že je nutné mít u sebe rodičovský písemný souhlas. Některé země takový doklad přímo vyžadují, jiné nikoli. Informaci, jak je to právě ve vaší cílové zemi, získáte na webových stránkách českého ministerstva zahraničí, potažmo na velvyslanectví daného státu v ČR. Vždy je však lepší, když si písemný souhlas rodiče či zákonného zástupce dítěte necháte vystavit. Dokument by měl obsahovat jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu dítěte. Stejné údaje je potřeba uvést i ve vašem případě jako osoby, která dítě na cestě doprovází. Dále uveďte destinaci a termín cesty. Dokument podepisuje zákonný zástupce dítěte, podpis je nutné úředně ověřit. Doporučuje se mít dokument ve dvou jazykových verzích (česky a anglicky).

DĚTI CESTUJÍCÍ BEZ DOPROVODU

Některé letecké společnosti nabízejí doprovodnou službu pro děti, které cestují samy. Službu si objednáte u své letecké společnosti, většinou již při rezervaci letenky. Dítě je pak doprovázeno pracovníkem handlingové společnosti až do nástupu na palubu. Po příletu do cílové destinace je opět doprovázené pracovníkem handlingové společnosti, dokud není předáno odpovědné osobě předem určené. Věk dítěte, které může cestovat bez doprovodu dospělé osoby, podmínky a ceny této služby se liší dle letecké společnosti.

