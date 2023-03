Letiště Praha: Z Prahy přímou linkou do 152 destinací po celém světě. Začíná platit letní letový řád

Dvě nové dálkové linky do Soulu a na Tchaj-wan, celkem 152 destinací po celém světě, devět nových spojení do oblíbených dovolenkových destinací a 65 dopravců.

Výčet toho, co nabídne Letiště Václava Havla Praha během letního letového řádu, který začíná platit v neděli 26. března. Přibydou také nová spojení, například do Gdaňsku, Skiathosu nebo Bilbaa a Rimini.

Předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos říká, že v počtu destinací a dopravců letiště dosáhne na 80 procent nabídky z rekordního roku 2019. „Oproti loňské letní sezóně nabídneme cestujícím více spojení, a to i přesto, že nadále chybí destinace na Ukrajině a v Rusku. Pro porovnání, v rekordním roce 2019 se z Prahy létalo do 190 destinací, letos jsme na čísle 152. Zároveň se nám podařilo obnovit dálkovou linku do jihokorejského Soulu s dopravcem Korean Air a od července spojíme přímou linkou Prahu s Tchaj-wanem díky společnosti China Airlines. To jsou velké milníky a obrovský úspěch.“

Na bezmála 40 tratích dojde oproti loňskému létu k dalšímu navýšení počtu frekvencí letů. Týká se to například nejoblíbenějších pěti měst – Londýna, Amsterdamu, Paříže, Antalye a Frankfurtu. Vyšší počet spojení ale bude také na přímých linkách do destinací jako je Riga, Kišiněv, Dublin, Málaga, Athény, Barcelona, Varšava a na Rhodos.

Nové dálkové linky a další destinace

Nové přímé spojení s Tchaj-wanem je plánované od 18. července. Dopravce China Airlines bude linku provozovat dvakrát týdně, s odletem z Prahy vždy každou středu a neděli letadlem Airbus A350-900 pro 306 cestujících. Hned s letním letovým řádem začne být v provozu obnovená linka do jihokorejského Soulu s dopravcem Korean Air. Inaugurační let se uskuteční 27. března. Destinace bude z pražského letiště dostupná třikrát týdně, společnost pro cestující zajistila letoun Boeing 777-300ER pro 291 cestujících. V květnu se pak do Prahy vrátí přímý spoj do Spojených států amerických s dopravcem Delta Air Lines z letiště JFK v New Yorku. Přímé spojení nabídne do konce září.

Nově se také v Praze představí letecká společnost Icelandair, která od 1. června spojí Prahu s Reykjavíkem čtyřikrát týdně a nabídne rychlé spojení přes Island do více než 14 destinací v USA. Z nových míst přibyde v létě v nabídce pravidelných letů například španělské Bilbao, chorvatský Dubrovník, řecký Skiathos, nebo španělská Sevilla. Cestující se budou moci podívat také do hlavního města Arménie Jerevanu, polského Gdaňsku nebo do města Maskat v Ománu.

Ředitel leteckého obchodu Letiště Praha Jaroslav Filip věří v silnou letní sezónu. „Predikce provozu jsou pozitivní. Letiště Praha by za celý rok mohlo odbavit přes 13 milionů cestujících. Zatím evidujeme vyšší poptávku po výjezdovém cestovním ruchu do typicky dovolenkových destinací, a zároveň pokračujeme společně s agenturou CzechTourism a Prague City Tourism v další intenzivní podpoře příjezdového cestovního ruchu, který by měl být během letních měsíců dominantní.“

Noví dopravci

Oproti loňskému létu se představí také několik zcela nových dopravců, jako je moldavský Air Moldova a FlyOne, již zmiňovaný China Airlines a Korean Air, kyperský Cyprus Airways, ománský Salam Air a již zmiňovaný islandský Icelandair. V průběhu nadcházející letní provozní sezóny budou nabízet pravidelné spojení do nejvíce destinací letecké společnosti skupiny Smartwings Group (39), dále Ryanair (33), Eurowings (19), easyJet (12) a Wizz Air (11).

Na webových stránkách Letiště Praha mohou cestující najít detailní a pravidelné aktualizovaný přehled dostupných spojení, včetně informací o tom, jaké letecké společnosti do dané destinace létají. Z tohoto přehledu se mohou zájemci prokliknout přímo na webové stránky leteckých dopravců, kde zjistí nejaktuálnější informace o letovém řádu a zároveň si mohou letenku rovnou zarezervovat. U vybraných míst si mohou cestující také zjistit zajímavosti o dané destinaci. Další webová stránka pak během května nabídne soutěž o několik letenek.

I během letní sezóny platí doporučení, aby si všichni cestující, kteří mají naplánovaný let, vždy před cestou zjistili všechny aktuálně platné podmínky pro cestování do své destinace.

NOVÉ DESTINACE

Bilbao

Dubrovnik

Jerevan

Gdaňsk

Soul

Skiathos

Maskat

Salála

Rimini

Sevilla

Tchaj-pej

NOVÁ SPOJENÍ DO OBLÍBENÝCH DOVOLENKOVÝCH DESTINACÍ:

Air Cairo - Marsa Alam

Croatia Airlines/Smartwings - Dubrovnik

Cyprus Airways - Larnaka

Eurowings - Rhodos

Eurowings - Zakynthos

Ryanair - Rimini

Ryanair - Sevilla

Ryanair - Skiathos

Vueling - Bilbao

TOP 5 ZEMÍ DLE POČTU DESTINACÍ

Španělsko (23)

Řecko (18)

Itálie (18)

Velká Británie (11)

Francie (9)

