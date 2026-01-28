Letiště Praha odbavilo v roce 2025 téměř 17,8 milionu cestujících

Počtem odbavených cestujících se pražské letiště dostalo na úroveň svého dosavadního provozního rekordu. Vloni letiště spolu s dopravci otevřelo 19 nových destinací. „Rok 2025 nebyl pro rozvoj leteckých spojení jednoduchý, komplikovalo jej několik vnějších faktorů, které nebylo možné předpokládat a které jako letiště nemůžeme ovlivnit – patří mezi ně přetrvávající nestabilní geopolitická situace ve světě, opožděné dodávky nových letadel či technické problémy některých nově dodaných letadel. Tyto faktory měly nezpochybnitelný vliv na provozní výkony letiště. Přesto jsme s téměř 17,8 miliony odbavených cestujících prakticky vyrovnali provozní rekord z roku 2019,“ říká Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.
„Ve srovnání s rokem 2019 jsme odbavili o 7 % pohybů letadel méně. Dopravci používají větší letadla a dosahují vyšší míry obsazenosti, což je důležitý trend, který zároveň zmírňuje zátěž pro životní prostředí,“ doplňuje Jiří Pos. Během loňského roku se na pražském letišti uskutečnilo celkem 140 545 startů a přistání letadel.
Mezi roky 2024 a 2025 pak pražské letiště zaznamenalo nárůst v počtu odbavených cestujících 8,5 %, což je nad evropským průměrem – podle mezinárodního sdružení letišť Airports Council International činil loňský průměrný růst v Evropské unii 4,5 %. Při porovnání s historicky rekordním rokem 2019, a to bez zahrnutí cestujících na tehdy provozovaných tratích na Ukrajinu, do Běloruska a Ruska, bylo na pražském letišti v roce 2025 cestujících o 9 % více.
Ve spolupráci s leteckými dopravci Letiště Praha během roku 2025 otevřelo 19 nových destinací, mezi nejvýznamnější patří nová dálková spojení – dopravce Etihad Airways otevřel pravidelnou linku do Abú Dhabí, Air Arabia po šesti letech obnovila v závěru roku pravidelné lety do Šardžá, do provozu byla také uvedena sezónní linka společnosti Air Canada do Toronta. Zároveň bylo zprovozněno 17 nových linek do již obsluhovaných destinací. Příchod společnosti Asiana Airlines na pražské letiště znamenal navýšení počtu letů do Soulu, kam se nyní létá denně. Totéž platí pro spojení s Frankfurtem nad Mohanem, kde významně navýšil konkurenci nově příchozí dopravce – Condor. U více než 70 stávajících linek pak během loňska došlo k navýšení počtu frekvencí či kapacity sedadel.
Nejvytíženější pravidelné spojení loňského roku z hlediska počtu přepravených cestujících představuje Londýn, a to i přes mírný meziroční pokles 3 %. Celkem lety mezi Prahou a Londýnem vloni využilo přes 1,3 milionu cestujících. K nejvytíženějším za rok 2025 dále patří spojení s Paříží (celkem 730 tis. cestujících, meziroční nárůst 1 %), Amsterdamem (657 tis. cestujících, meziročně o 1 % více), Istanbulem (587,5 tis. cestujících, meziroční nárůst 23 %) a Frankfurtem nad Mohanem (536 tis. cestujících, meziročně o 22 % více).
Pokud jde o jednotlivé země, nejvíce cestujících v loňském roce využívalo spojení s Velkou Británií (přes 2,2 mil. cestujících, meziročně o 6 % více, v roce 2025 nabídka 16 destinací), Itálií (necelých 1,9 mil. cestujících, meziročně o 2 % méně, 22 destinací v roce 2025) a Španělskem (téměř 1,8 mil. cestujících, v meziročním srovnání o 9 % více, 18 destinací v roce 2025).
Celkem na Letišti Václava Havla Praha vloni působilo 84 leteckých společností, provozujících spojení do 194 destinací. Nejvíce cestujících během loňského roku přepravili dopravci Ryanair, Smartwings, easyJet, Wizz Air a Lufthansa. Podíl nízkonákladových dopravců v počtu odbavených cestujících tvořil v minulém roce 45 %. Vzrostl podíl zahraničních cestujících, za loňský rok činil 58,5 %, což je v meziročním srovnání o 1,5 procentního bodu více.
Pro letošní rok má pražské letiště zatím potvrzená spojení do celkem 195 destinací, jednotlivé linky bude zajišťovat 85 dopravců. Podle současného výhledu by v roce 2026 mělo Letištěm Václava Havla Praha projít až 18,9 milionu cestujících.
Potvrzené nové destinace pro rok 2026:
- Nová linka American Airlines do Filadelfie (denně, od 21. 5. 2026)
- Nová linka Eurowings na Ibizu (1x týdně od 1. 6. 2026)
- Nová linka Eurowings do Brindisi (1x týdně od 3. 6. 2026)
- Nová linka Eurowings do Fara (1x týdně od 16. 6. 2026)
- Nová linka AJet do Bodrumu (1x týdně od 29. 6. 2026)
Potvrzené nové linky do již obsluhovaných destinací:
- Nová linka Wizz Air do Kišiněva (4x týdně, od 3. 3.2026)
- Nová linka easyJet do Newcastlu (2x týdně od 2. 8. 2026)
Nový dopravce v roce 2026:
