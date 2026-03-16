Bartošek (KDU-ČSL): Premiérův kabinet se plní „přáteli Ruska“

Poradkyně premiéra Andreje Babiše pro „svobodu projevu“ Natálie Vachatová má prokazatelné vazby na ruské propagandistické struktury. V minulosti vystupovala na dezinformační a propagandistické platformě Sputnik, která je v ČR blokována, zpochybňovala vinu Ruska na sestřelení letu MH17 a její rodinné podnikání je napojeno na sankcionovanou banku Sberbank.
„Je nepřípustné, aby o svobodě projevu radil premiérovi člověk, který aktivně pomáhal ruské propagandě a má vazby na ruský byznys. Někdo, kdo svými činy jednoznačně popírá svobodu projevu nemůže přeci ve stejné věci radit premiérovi České republiky. BIS roky varuje před hybridními operacemi a premiér si tyto „přátele Ruska“ pouští až do obýváku,“ řekl Jan Bartošek. Po premiérovi požaduje okamžité ukončení spolupráce s Vachatovou a prověření jejího bezpečnostního profilu.
Zatímco česká vláda podceňuje rizika, strategický sektor již jedná. Společnost Orlen Unipetrol zavedla od 11. března 2026 zákaz vjezdu čínských vozidel do svých areálů. Důvodem je možné ohrožení energetické bezpečnosti. Čínské elektromobily totiž fungují jako pojízdné sběrny dat. Jsou vybaveny technologií LiDAR, která pomocí laserových impulzů vytváří precizní 3D modely okolí a může tato data odesílat čínské administrativě. Čínské firmy musí ze zákona spolupracovat s tamními tajnými službami, proto mohou představovat tato vozidla v blízkosti kritické infrastruktury systémové riziko, na které již dříve reagovala řada států. Patří mezi ně např. Polsko, USA či Izrael. Před riziky spojenými právě s čínskými chytrými automobily již na podzim loňského roku upozorňoval i NÚKIB.
„Rozhodnutí společnosti Orlen Unipetrol je nezbytným krokem k zajištění naší energetické bezpečnosti. Čínská auta vybavená technologií LiDAR fungují jako mobilní sledovací systémy schopné mapovat naše strategické objekty s přesností na centimetry. Obrátím se proto na premiéra Andreje Babiše jako předsedy Bezpečnostní rady státu, aby vzhledem k závažnosti celé situace udělal stejné opatření v rámci celé ČR. Na místě by tedy bylo vytipování objektů, kde budou tato opatření zavedena. Budu také chtít, aby se tomuto tématu intenzivně věnoval sněmovní Výbor pro bezpečnost,“ zdůraznil Bartošek.
