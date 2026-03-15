Rušili inkluzi, osekávali peníze. A naštvali i v Česku

Elon Musk už více než před rokem inicioval zahájení Úřadu pro efektivitu vlády (Department of Government Efficiency, DOGE), jehož cílem bylo omezit nehospodárné vládní výdaje. Server ABC News nyní informoval o svědectvích dokládajících, jak byly během Muskova úřadování rušeny granty Národního fondu pro humanitní vědy.
V souvislosti s občanskoprávním sporem týkajícího se škrtů byly zveřejněny výpovědi dvou mladých zaměstnanců DOGE, Justina Foxe a Natea Cavanaugha. Z jejich výpovědí vyplývá, že při své práci hojně využívaly nástroj generativní umělé inteligence ChatGPT, který jim pomáhal procházet tisíce projektů. Identifikovány měly být hlavně granty spojené s diverzitou, rovností a inkluzí (Diversity, equity, and inclusion, DEI) či zkratkou LGBTQ. Finální rozhodnutí o rušení grantů nicméně měli na starost vedoucí představitelé úřadu.
„Myslíte si, že je nějak nevhodné, aby někdo ve svých dvaceti letech bez zkušeností s granty pro federální vládu činil osobní rozhodnutí o tom, které granty zrušit?“ naléhal právník na Cananaugha.
„Ehm, ne. Nemyslím si, že je to nevhodné,“ odpověděl Cavanaugh s tím, že k informovanému rozhodování nepotřeboval formální vzdělání. Cavanaugh i Fox v předchozích zaměstnáních pracovali v technologiích a financích.
„Udělali jste něco pro to, abyste zajistili, že vnímání pojmu DEI ze strany ChatGPT, jak je zde aplikováno, nebude diskriminovat na základě pohlaví?“ zeptal se jeden z právníků. Fox odpověděl, že na tom nezáleželo.
„Nepřipadalo vám někdy problematické, že jste spolu s Natem zařazovali na seznam projektů určených k ukončení ty, v nichž se vyskytovala slova jako černoch, homosexuál, LGBTQ+?“ zeptal se právník.
„Na základě pokynů administrativy jsme identifikovali nehospodárné výdaje ve vládě. To byl jediný důvod, proč jsme tam byli – najít úspory,“ řekl Fox.
Cavanaugh mimo jiné dostal otázku, zda mu není líto, že svou činností připravil o příjem nemalé množství lidí, když rušil projekty, na kterých pracovali.
„Ne,“ reagoval pohotově a bez rozmýšlení Cavanaugh. „Myslím, že důležitější bylo snížit federální deficit z 2 bilionů dolarů téměř na nulu.
One of Musk's DOGE bros explains how he flagged "DEI" grants for termination pic.twitter.com/XYUGlkd5Y9— Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) March 12, 2026
Poté, co se videa z výpovědí stala virálními na sociálních sítích, soud v New Yorku nařídil jejich stažení, informoval server Seattle Times. Fox kvůli videím šířícím se internetem obdržel i výhružky smrtí.
Elon Musk oba muže pochválil.
Legendarily based ?? https://t.co/vAceulHaD7— Elon Musk (@elonmusk) March 13, 2026
Český podnikatel Michal Bláha je naopak zkritizoval. Oba muži podle něj rozhodovali bez odborných znalostí, bez analýzy dopadů a jasných kritérií. Škrty, ačkoliv zdůvodňovány snahou snížit deficit, podle něj k výslednému snížení nikterak nepřispěly. Postup DOGE proto označuje za ideologickou čistku.
„Tohle není efektivita. Tohle není šetření. Tohle je ideologická čistka financovaná z pozice moci, prováděná lidmi bez kvalifikace, řízená chatbotem a maskovaná rozpočtovou odpovědností. A výsledek? Deficit nesnížili. Ale zničili desítky let budovanou infrastrukturu humanitního vzdělávání,“ napsal Bláha.
Varoval před podobným postupem v České republice.
„Schillerová nařídila plošné škrty na nákladech zaměstnanců, bez dat, měření dopadů i nákladů. Jen u IT pozic je objektivně změřeno, že za každého vyhozeného člověka si stát najme stejnou roli od soukromého sektoru třikrát dráž. Ministr Macinka ruší celá oddělení na Ministerstvu životního prostředí čistě na základě své ideologie,“ uvedl Bláha.
Podle něj jde ve všech případech o ideologicky motivované škrty bez dat a bez analýz, které ve výsledku státu peníze neušetří, ale pouze ho oslabují.
Justin Fox a Nate Cavanaugh z DOGE provedli největší hromadné rušení grantů v historii americké agentury pro humanitní vědy (NEH) – instituce, která od roku 1965 financuje muzea, univerzity, knihovny i výzkum s vizí, že demokracie potřebuje vzdělané občany.— Michal Bláha (@michalblaha) March 15, 2026
