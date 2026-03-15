Advokátka Hustáková: ČR má jedinou dobrou možnost vývoje. Írán a Ukrajina? Takto

Paní doktorko, slyšíme různé výklady toho, co konflikt v Íránu znamená pro ten na Ukrajině: Že Putinovi vyhovuje, že Zelenskému vyhovuje cokoliv. K čemu se přikláníte vy?
Útok na Irán bude mít nedozírné následky i na nás v Evropě. Konflikt bude trvat v nejlepším případě mnoho měsíců nebo spíše let. Za takové situace je ve výhodě ten, kdo má vlastní zdroje ropy a umí je bezpečně vyvést ze země, což je Ruská federace. Severní mořskou cestou je vozí v prvé řadě do Číny, Indie, Thajska a dalších asijských zemí. Evropu pro vývoz Putin nutně nepotřebuje. Ropu aktuálně prodává za 92 dolarů za barel, což je dvojnásobek ceny z ledna. Co se týká Zelenského, tak ten se oprávněně může bát, že mu přestanou téct peníze, protože jednoduše spojenci na další dotování Ukrajiny nebudou mít finance.
Proč se domníváte, že aktuální konflikt na Blízkém východě se může protáhnout na roky? Ten loňský skončil za 12 dnů.
Zvěrské zavraždění 168 malých děvčat v základní škole tomahawkem sjednotilo proti USA šíity a sunnity. Trump absolutně selhal jako lídr společně s evropskými politiky a ukázal svoji skutečnou tvář. Nejprve lhal, že si to udělal Írán sám. Když mu bylo prokázáno, že škola byla zničena tomahawkem a za 40 minut dalším, aby byli zabiti i ti, co přišli přeživší zachránit, tak tvrdil, že se tomahawky prodávají a Írán si je od USA koupil. To už rozčílilo nejen trumpistu novináře Carlsona, ale i bývalého náměstka ministra obrany USA Chas W. Freemana Jr., který prohlásil, že je buď Trump lhář, nebo nemá elementární znalosti, jak USA prodávají své zbraně.
Konflikt na Blízkém východě má být prostředkem k nedobrovolným změnám na nejvyšší šachovnici, má vést ke ztrátě vlády USA nad světem. Ta spočívá v tom, že státy Perského zálivu musí obchodovat s ropou pouze v dolarech, tzv. petrodolarech a ty zase musí dávat do amerických fondů. Tím je zajištěno už od 70. let perpetuum mobile vlády dolaru. Americké základny v této oblasti plní v prvé řadě tuto úlohu. Zkrátka aby si vedení zemí náhodou nerozmyslela jít jinou cestou. Nyní je požadavek Íránu, aby USA z Perského zálivu odešly zcela. Na konci petrodolaru má logický zájem i Rusko a Čína. USA dobrovolně neodejdou, proto nemůžete očekávat, že konflikt bude v krátké době ukončen.
Americká vláda dočasně uvolnila sankce proti zemím, které odebírají ruskou ropu - aby se dorovnal výpadek ze Zálivu. Je to známka věcí příštích?
Při nedostatku ropy si prodávající může vybírat a nevšimla jsem si, že by byl Putin mentálně nevybavený, aby prodával ropu nepřátelům na Západě, kteří dotují Ukrajinu, když může za světové ceny bezpečně vozit svoji ropu odběratelům v Asii. Zrušení všech sankcí je sice poslední plánovanou fází speciální vojenské operace na Ukrajině, ale tím Rusko nemyslelo jejich časové ohraničení.
Ano, Evropa se ocitla pod tlakem stran ropy a plynu, přičemž v důsledku války na Ukrajině je „zablokované" Rusko. Výraz „zablokované" použil jeden český miliardář. Je možné, že Rusko bude v příštích letech pro nás surovinově „odblokované"?
Rusko dokončuje stavbu plynovodu Síla Sibiře 2, kterým chce začít prodávat plyn z nalezišť původně určených pro Evropu. Přes Mongolsko povede do Číny. Co se týká ropy, zde se velmi nevyplatila zrada Modiho, který na přání Trumpa přestal v lednu 2026 odebírat ropu z Ruska za velmi nízkou cenu. Porušil dohody a teď je rád, že má Indie ropu alespoň za dvojnásobek, než by musela platit, kdyby dohody s Ruskem dodržela.
Je pravdou, že prezident Putin řekl, že je ochoten s Evropou jednat, ale politická garnitura, která mnoho let podporuje banderovský režim v Kyjevě, raději zničí ekonomiku svých států, než aby na jeho podmínky přistoupila. Museli by přijít noví politici, které nebude hřát v zimě nenávist k Rusku, ale zdravý rozum, který by mohl zachránit ekonomiky evropských zemí.
Takové ty dohady o tom, jaká je „legitimita" amerického zásahu v Íránu ve srovnání s „legitimitou" Putinova zásahu na Ukrajině, jak se s tím vypořádáváte?
Písnička, že chce Írán získat jadernou zbraň, je stará 40 let. Každý, kdo se nechtěl podřídit USA a měl ropu, tak měl problém. Irák napadli, protože měl údajně chemické zbraně. Záminku najdete vždycky, když ji potřebujete. Na rozdíl od Izraele Írán neměl problém pouštět mezinárodní kontrolu pro jadernou bezpečnost a ta nikdy nezjistila, že by Írán jadernou zbraň vyráběl. Má uran, tak jej chce logicky obohacovat pro jaderné elektrárny. O konkrétním plánu USA napadnout Írán už hovořili mnozí světoví analytici od konce prosince 2025. V polovině ledna varoval expert na terorismus, bývalý analytik CIA Larry Johnson, že Írán se pomocí spojenců dostal do systému Starlink, odhalil agenty MOSADU, CIA i MI6 a celou síť, která chystala „majdan v Teheránu“, uvěznili. Tvrdil, že není doba, aby USA realizovaly svůj plán v Íránu. Tajné služby v této zemi jsou velmi oslabeny.
Přepadení Íránu lze považovat za největší chybu Trumpa, která ho nakonec může zlikvidovat ještě před koncem mandátu. Srovnávat můžete i nesrovnatelné. Američané si sice vzali slovník Putina, ale mají zcela jiné cíle v Íránu, než má Rusko na Ukrajině. Podívejte se na mapu, kde jsou USA a kde je Írán. Kde je Ukrajina a kde je Rusko. Vítěze nikdo nesoudí a jak oba konflikty dopadnou je už dnes jasné. Jen neznáme přesný čas.
Čteme v našem tisku, že Ukrajincům se daří Rusy na východě Ukrajiny dostávat pod tlak. Je to tak?
Přiznám se, že si chci zachovat duševní zdraví, tak obecně nevěnuji českým médiím valnou pozornost. Zajímají mne názory a informace z amerických zdrojů, poslouchám ale i analytiky z Bulharska, Běloruska, Ukrajiny a Ruska. Věnuji tomu značný čas, protože se snažím poslouchat všechny, abych si mohla udělat obecný obrázek posloucháním obou stran. Neznám žádného zahraničního vojenského analytika, který by připustil, že Rusko může prohrát. Velká Británie sice údajně pouštěla z Ukrajiny rakety na Brjanskou oblast, ale tím Rusy ještě semkla, změna ve vedení země tam nehrozí. Neví se přesně kdy konflikt skončí, ale výsledek je jasný už nyní.
Dá se stále mluvit o míru na Ukrajině během letošního roku?
Možná vás potěším, ale dá. Loni v lednu jsem vám řekla, že řeči Trumpa jak ukončí válku do 24 hodin jsou nesmyslem a konflikt během roku ukončen nebude. Aktuálně se chce vzdát mandátu v Nejvyšší radě asi 40 poslanců, protože vědí, že Ukrajina jde jako stát do finále. Objektivně hrozí Ukrajině jako státu krach. Pokud nedostane další finance, tak hrozí, že už v dubnu nebude mít ani na důchody.
Trump tedy Evropu nešetří, řekněme: Dopad války v Zálivu, požadavky na vyšší zbrojení. Evropa sama dále pokračuje v Green Dealu, který také stojí peníze. Má vůbec Babiš možnost vládnout s ohledem na „externí šoky" tak, aby ho lidé na konci volebního období nevypískali jako Fialu?
Naděje umírá poslední, ale šanci má malou. Zemi nemůžete ekonomicky rozvíjet, pokud nezajistíte levné zdroje energie. Náklady na pracovní sílu jsou oproti asijským zemím vyšší, proto vyhlídky pro naši ekonomiku nejsou pozitivní. Trump si toto ekonomické pravidlo uvědomuje, proto Američané úspěšně kradou ropu v severním Iráku i Sýrii. Nakonec i to je pravým důvodem napadení Íránu. Trump má pořád velký vliv na politiky v EU. Trumpa nezajímá nic jiného než zájmy USA. Má velký vliv na politiky EU, kteří slouží spíš jemu, než svým zemím. Pod rouškou údajné ochrany jsou schopni vysvětlovat svým občanům, že jim hrozí válka a místo postavení nemocnic koupí zbraně a naplní tak rozpočet Američanům. Tak se podařilo oblbnout i občany severní Evropy. Švédsko a Finsko v době konfliktu na Ukrajině vstoupily do NATO. Pokud nejsou občané těchto zemí hluší a slepí, tak musí vidět na státech Perského zálivu, jak USA „ochraňují“ země, ve kterých mají své základny. Pokud se vstupem do NATO cítí bezpečněji i nyní, tak už raději neříkám nic. Platí zásada, že žádná země není suverénní, pokud na jejím území jsou vojska jiné země. Česká republika má jedinou cestu dobrého vývoje. Její vedení by si mělo vydobýt na všech 3 velmocích dohodu, že nám budou garantovat neutralitu. Tuto dohodu by bylo nutné ratifikovat zákonodárnými sbory v USA, Číny a Ruska. Tím by tato dohoda byla závazná bez ohledu na to, kdo v těchto zemích vládne. Už při pohledu na vládní prohlášení současné vlády je jasné, zda touto cestou může Babišova vláda jít, nebo ne…
