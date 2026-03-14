Národní zemědělské muzeum Ostrava: Velikonoční vydání Trhů, co se hledají

Více než šedesát stánků s ručně vyráběnými produkty, jarními a velikonočními dekoracemi, kraslicemi, keramikou, textilem i širokou gastronomickou nabídkou bude k vidění v sobotu 28. března od 9 do 14 hodin v Národním zemědělském muzeu v Ostravě. Již zavedený komunitní projekt Trhy, co se hledají se letos poprvé představí ve svém velikonočním vydání. Vstupné na akci je zdarma.
Návštěvníky čeká den plný regionálních chutí, tradičních řemesel a velikonočních zvyků. Zájemci si budou moci zakoupit čerstvá vejce z místních farem, velikonoční pečivo, veganské speciality nebo čerstvé produkty z regionální produkce. Kromě prodejních stánků budou na programu trhů i tematické workshopy a zážitkové aktivity inspirované venkovskými tradicemi.
„V muzeu jsme pro návštěvníky připravili workshopy zdobení kraslic tradiční technikou reliéfního vosku, pletení pomlázek z čerstvého vrbového proutí, drátování velikonočních dekorací nebo výrobu bylinné aromaterapeutické kosmetiky,“ říká k programu akce Ivan Berger, ředitel Národního zemědělského muzea Ostrava, které akci hostí.
Lákadlem programu bude jízda historickým traktorem Zetor 6718 ze 70. let 20. století, který návštěvníky pohltí svým charakteristickým zvukem a zájemce o svezení tak symbolicky vrátí zpět do období československého zemědělství. Chybět nebude ani zážitkové pražení výběrové kávy či workshop zaměřený na léčivé byliny.
Projekt Trhy, co se hledají dlouhodobě podporuje lokální producenty, malé české značky a řemeslníky a stal se stabilní součástí kulturního života v Ostravě. „Velikonoční variantou jsme se rozhodli navázat na naše oblíbené vánoční trhy, zachováváme důraz na lokální nabídku i komunitní atmosféru akce,“ vysvětluje organizátorka projektu Michaela Halfarová.
Akce vzniká díky spolupráci tří partnerů – Národního zemědělského muzea Ostrava, projektu Trhy, co se hledají a Celostátní sítě pro venkov. Jejich společným cílem je přiblížit veřejnosti poctivé zemědělství, regionální výrobu a tradice českého venkova. Celostátní síť pro venkov propojuje lidi a organizace, které se podílejí na rozvoji venkovských regionů. Podporuje sdílení dobré praxe, vzdělávání i spolupráci mezi státní správou, samosprávami, místními akčními skupinami a neziskovým sektorem. Prostřednictvím svých partnerů pomáhá realizovat projekty, které přispívají k rozvoji a zároveň popularizaci venkova.
Datum a místo konání:
28. března 2026 9:00-14:00
Národní zemědělské muzeum Ostrava
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. Národní zemědělské muzeum má kromě hlavní výstavní budovy v Praze také dalších pět poboček – Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice a nově otevřené muzeum v Ostravě. Ostravská pobočka nabízí pro návštěvníky studijní depozitáře zemědělské techniky, interaktivní expozici Depozitář potravin a průběžně obměňovanou a doplňovanou Galerii českých potravin. Virtuální prohlídka NZM Ostrava ZDE, více informací najdete ZDE.
