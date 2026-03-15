Polsko mimo EU. Tusk udělal bububu

15.03.2026 21:50 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Možnost odchodu Polska z Evropské unie je podle premiéra Donalda Tuska reálným rizikem. Obviňuje opoziční stranu PiS i prezidenta Karola Nawrockého. Hrozbu vidí i v maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi a americkém hnutí MAGA.

Foto: commons.wikimedia.org/Andrzej Barabasz
Popisek: Donald Tusk

Hlavní příčinu vidí Tusk v krocích prezidenta Karola Nawrockého a opoziční straně Právo a spravedlnost (PiS), které podle něj oslabují vazby Polska na Evropskou unii a mohou zemi postupně směřovat k jejímu opuštění, tzv. polexitu.

„Polexit je dnes reálnou hrozbou! Usilují o něj obě konfederace i většina členů PiS. Nawrocki je jejich patronem,“ uvedl v neděli večer polský premiér na sociální síti X.

Informační server Politico píše, že napětí mezi polským premiérem a prezidentem se vyhrotilo poté, co prezident vetoval zákon, který měl Polsku umožnit získat až 43,7 miliardy eur z evropského programu nízkoúročených půjček na obranu. Vláda nyní nemá v parlamentu dostatečnou většinu k přehlasování veta.

Premiér zároveň spojil riziko polexitu s širšími snahami o oslabení Evropské unie.

„Rozpad Unie chtějí: Rusko, americké hnutí MAGA a evropská pravice v čele s Orbánem,“ tvrdí Tusk.

Sám je toho názoru, že odchod z Evropské unie by byl pro Polsko katastrofou.

„Udělám vše pro to, abych je zastavil,“ slibuje polský premiér.

Průzkumy veřejného mínění podle Politico ukazují, že podpora vystoupení Polska z Evropské unie zůstává menšinová, ale není zanedbatelná. Přibližně deset až pětadvacet procent Poláků by podle různých šetření podpořilo zahájení procesu odchodu z Evropské unie.

 

Psali jsme:

Z benzínu se v Partii přešlo na Rusko. A byl oheň na střeše
Rušili inkluzi, osekávali peníze. A naštvali i v Česku
Česko si připomíná zlé výročí. Zdechovský při něm nezapomněl na Putina
„Oni křičí, strašně křičí. Jde o peníze.“ Babiš a chystaný zákon

 

Zdroje:

https://twitter.com/donaldtusk/status/2033141834776494155?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.politico.eu/article/donald-tusk-poland-exit-eu-threat/

Další články z rubriky

Svodobná média? Nejsou. Ukrajinci se bojí vyjádřit. Politolog odhalil o Ukrajině

20:45 Svodobná média? Nejsou. Ukrajinci se bojí vyjádřit. Politolog odhalil o Ukrajině

Ukrajina jako vazalský stát NATO. Politolog z univerzity v kanadské Ottawě Ivan Kačanovský v novém r…