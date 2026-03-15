Polsko mimo EU. Tusk udělal bububu

Hlavní příčinu vidí Tusk v krocích prezidenta Karola Nawrockého a opoziční straně Právo a spravedlnost (PiS), které podle něj oslabují vazby Polska na Evropskou unii a mohou zemi postupně směřovat k jejímu opuštění, tzv. polexitu.
„Polexit je dnes reálnou hrozbou! Usilují o něj obě konfederace i většina členů PiS. Nawrocki je jejich patronem,“ uvedl v neděli večer polský premiér na sociální síti X.
Informační server Politico píše, že napětí mezi polským premiérem a prezidentem se vyhrotilo poté, co prezident vetoval zákon, který měl Polsku umožnit získat až 43,7 miliardy eur z evropského programu nízkoúročených půjček na obranu. Vláda nyní nemá v parlamentu dostatečnou většinu k přehlasování veta.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
„Rozpad Unie chtějí: Rusko, americké hnutí MAGA a evropská pravice v čele s Orbánem,“ tvrdí Tusk.
Sám je toho názoru, že odchod z Evropské unie by byl pro Polsko katastrofou.
„Udělám vše pro to, abych je zastavil,“ slibuje polský premiér.
Průzkumy veřejného mínění podle Politico ukazují, že podpora vystoupení Polska z Evropské unie zůstává menšinová, ale není zanedbatelná. Přibližně deset až pětadvacet procent Poláků by podle různých šetření podpořilo zahájení procesu odchodu z Evropské unie.
Polexit to dzisiaj realne zagrożenie! Pragną go obie konfederacje i większość PiS. Nawrocki jest ich patronem. Rozwalić Unię chcą: Rosja, amerykańska MAGA i prawica europejska z Orbanem na czele. Dla Polski byłaby to katastrofa. Zrobię wszystko, żeby ich powstrzymać.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 15, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.