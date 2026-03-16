Gregorová (Piráti): Češi souhlasí s omezením Chat Control 1.0

Právě soudní kontrola a sledování komunikace pouze podezřelých osob se podařilo včera prosadit v rámci výjimky z ePrivacy směrnice pirátské europoslankyni Markétě Gregorové. Tím defakto končí plošný Chat Control 1.0. Vyjednávání ale dál pokračuje.
Průzkum ukazuje, že se zneužití na úrovni státu obává také většina Čechů (65,5 %). Jen necelá čtvrtina Čechů důvěřuje státu, že by nezneužil plošné sledování osobní komunikace online. 66 % Čechů by pak sledování osobní komunikace umožnilo pouze na základě soudního příkazu, což se včera podařilo prosadit Gregorové. “Masové sledování nevinných občanů jsou totiž praktiky minulého režimu, což si Češi moc dobře pamatují,” říká Gregorová.
Další výsledky ukazují, že pro šest z deseti Čechů je anonymita na internetu důležitá. Za absolutně nedůležitou ji považuje pouze 6,2 % Čechů. Respondenti si ale nemyslí, že by povinné ověřování identity na internetu mohlo ohrozit svobodu projevu. Přitom právě kvůli povinnému ověřování věku, například skrz nahrávání občanek, o tuto anonymitu přijdou, upozorňuje europoslankyně Markéta Gregorová. Průzkum agentury Perfect crowd tak podle ní ukazuje, že mnoho lidí si tohle neuvědomuje.
“Proto musíme neustále tato témata zvedat a zvyšovat osvětu občanů v oblasti digitálních práv. V autoritářských režimech vidíme, kam až konec anonymity může vést. Například v Číně je běžné, že když někomu napíšete zprávu kritizující režim, do půl hodiny už vám na dveře klepe policie. Konec anonymity na internetu je prvním krokem, který může mít dalekosáhlé dopady,” varuje Gregorová.
Mají chatovací aplikace kontrolovat soukromou komunikaci kvůli ochraně dětí?
14,9 % ano
25,4 % spíše ano
20,2 % spíše ne
24,4 % ne
15,1 % nevím
Souhrn:
40,3 % souhlasí
44,6 % nesouhlasí
Souhlasíte s povinným ověřováním věku pro používání chatovacích aplikací?
39,4 % Ano
28,6 % Spíše ano
13,5 % Spíše ne
12,8 % Ne
5,7 % Nevím
Souhrn:
68,0 % souhlasí
26,3 % nesouhlasí
Jak moc je pro vás důležitá anonymita na internetu?
35,1 % Velmi důležitá
25,4 % Spíše důležitá
26,7 % Neutrální
6,6 % Spíše nedůležitá
6,2 % Absolutně nedůležitá
Souhrn:
60,5 % považuje anonymitu za důležitou
12,8 % ji považuje za nedůležitou
Kdo by měl nést hlavní odpovědnost za ochranu dětí online?
64,1 % rodiče
18,9 % technologické firmy
8,6 % stát nebo EU
2,5 % samotné děti
1,5 % školy
4,4 % nevím
Souhrn:
83 % vidí hlavní odpovědnost mimo stát (rodiče nebo firmy)
V současné době některé aplikace (např. Signal) fungují na principu šifrování (tzv. end-to-end encryption). To znamená, že ani poskytovatel služby nemá přístup k obsahu vašich zpráv. Souhlasíte s tím, aby toto již nebylo možné?
10,2 % rozhodně ano
20,4 % spíše ano
23,0 % spíše ne
23,3 % rozhodně ne
23,0 % nevím
Souhrn:
30,6 % souhlasí se zákazem
46,3 % nesouhlasí
Důvěřujete státu, že nezneužije plošné sledování komunikace?
6,2 % rozhodně ano
17,4 % spíše ano
34,1 % spíše ne
31,1 % rozhodně ne
11,1 % nevím
Souhrn:
23,6 % důvěřuje
65,2 % nedůvěřuje
Měly by být nástroje sledování osobní komunikace používány pouze na základě individuálního soudního příkazu, nebo plošně?
66,0 % pouze na základě soudního příkazu
15,7 % plošně
18,3 % nevím
Souhrn:
66 % podporuje pouze cílené sledování se soudním příkazem
16 % podporuje plošné sledování
Obáváte se, že by povinné ověřování identity na internetu mohlo ohrozit svobodu projevu?
16,8 % rozhodně ano
22,9 % spíše ano
34,6 % spíše ne
15,4 % rozhodně ne
10,2 % nevím
Souhrn:
39,7 % se obává ohrožení svobody projevu
50,0 % se neobává
Metodologie
Velikost vzorku: N=803
Metoda sběru dat: CAWI, online panel
Termín sběru dat: 26. 2. – 5. 3. 2026
Cílová populace: Obecná populace ČR 18+. Vzorek je reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, velikosti bydliště a kraje.
Zhotovitel: Perfect crowd
Zadavatel: Markéta Gregorová, Greens/EFA
Mgr. Markéta Gregorová
