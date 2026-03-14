Správa železnic: Odbavovací hala na hlavním nádraží v Praze získá novou izolaci

16.03.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Správa železnic začne rekonstruovat strop odbavovací haly na pražském hlavním nádraží.

Foto: Správa železnic
Popisek: Správa železnic

Nyní hledá zhotovitele první etapy, jejíž zahájení se plánuje ještě v první polovině letošního roku. Stavbaři provedou nejen obnovu vodotěsné izolace stropu, ale také úpravy magistrály ve Wilsonově ulici, která vede přímo nad odbavovací halou.

Stavební práce potrvají do roku 2028. Cílem je vyřešit zatékání z plochy parkoviště a magistrály do konstrukce odbavovací haly postavené v 70. letech minulého století. Rekonstrukcí projdou také přilehlé komunikace a chodníky, přístup do historické Fantovy budovy bude z parkoviště po novém přechodu přes magistrálu.

Opraví se i železobetonová deska zastropení, a to podle doporučení z posudku, který vypracovali odborníci z Kloknerova ústavu. Součástí stavby je také přemístění veřejného osvětlení. Prostor před Fantovou budovou oživí nově vysazené stromy, navíc se zlepší příchod na hlavní nádraží od Národního muzea.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 300 milionů korun. Akce je finančně podpořena z úvěru Evropské investiční banky v rámci projektu Czech Rail TEN-T and Regional. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

