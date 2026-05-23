Letiště Praha opět spouští edukační kampaň ODBAVTE SE

Letiště Praha radí, s jakým předstihem přijet na letiště, jak projít odbavením zavazadel a bezpečnostní kontrolou bez zádrhelů, nebo upozorňuje na rozdílné limity pro tekutiny v terminálech. Tato a další praktická doporučení poskytuje cestujícím komunikační kampaň „Odbavte se“.
Letiště Praha ji již tradičně spouští před hlavní sezónou, kterou letos očekává rekordní. Souhrnné informace, včetně praktických videí, jsou k dispozici na speciální webové podstránce ZDE. Zde také najdou cestující odkaz na digitální asistentku AVA (ZDE), která cestujícím pohlídá let či upozorní na vše důležité.
„Letos je více než kdy jindy důležité, aby cestující vyrazili na letiště s dostatečným předstihem. Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická x Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace,“ říká Martin Kučera, člen představenstva Letiště Praha, a dodává: „Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby.”
Který národ více ublížil českému národu?
Anketa
Který národ více ublížil českému národu?
Samoobslužné odbavení je rok od roku populárnější. Dohromady najdou cestující v obou terminálech 31 kiosků pro samoodbavení. Ty jsou alternativou ke klasickým check-in přepážkám, kde se v provozních špičkách mohou tvořit fronty. Cestující si čím dál více také odbavují sami svá zavazadla, což budou moci během léta učinit celkem na 32 přepážkách. Službu samoodbavení zavazadel nyní podporuje na pražském letišti 18 leteckých společností a další budou brzy následovat. V loňském roce si cestující takto odbavili přes půl milionu zavazadel.
Vždy je také dobré, aby se cestující dopředu informovali ohledně podmínek vstupu do země, kam letí. Pro cesty do Velké Británie například musí mít občané členských států EU, tedy i Češi, vyřízené elektronické cestovní povolení ETA. Stejně tak je potřeba mít na paměti, že k prokázání totožnosti při cestovní kontrole nelze použít eDoklady. Nadále je nutné cestovat s fyzickým dokladem, tedy občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud má cestující evropský pas, může zamířit na pasové kontrole rovnou k přepážkám pro evropské pasy a na některých letištích se tak vyhnout dlouhým frontám.
„Pozitivní novinkou je, že nám osm nových CT rentgenů umožnilo v Terminálu 2 povolit větší objem tekutin přepravovaných v příručním zavazadle. Z našeho průzkumu vyplývá, že rozvolnění pravidel přineslo výrazné zvýšení spokojenosti cestujících s bezpečnostní kontrolou,” dodává Martin Kučera.
Při kontrole skrze CT rentgen cestující nemusí vybalovat ze svého příručního zavazadla elektroniku a tekutiny. Na zbývajících tratích bezpečnostní kontroly tato povinnost zůstává. Výhodou pro cestující, kteří odlétají z Terminálu 2, je i to, že vedle standardní přepravy tekutin v nádobách do 100 mililitrů v sáčku do maximálně 1 litru si mohou vzít jednu nádobu navíc, a to až do objemu dvou litrů. V Terminálu 1 zatím není využití CT rentgenů možné s ohledem na současné decentralizované uspořádání bezpečnostní kontroly. S instalací této moderní technologie se zde však do budoucna počítá v rámci plánované modernizace. Její součástí bude vybudování centrální bezpečnostní kontroly v rámci Terminálu 1, která nasazení CT rentgenů umožní. Pravidla v Terminálu 1 tak zůstávají beze změn, povoleny jsou pouze tekutiny do 100 mililitrů zabalené v jednom průhledném litrovém sáčku. Všechny tekutiny a rovněž elektroniku zde musí cestující vybalit ze zavazadla a předložit ke kontrole zvlášť.
Jedna z nejčastějších chyb, kterou cestující dělají, je špatné zabalení elektroniky. Jakákoli elektronická zařízení se doporučuje přepravovat v příručním zavazadle. Povinnost je to z bezpečnostních důvodů u zařízení s bateriemi o vyšší kapacitě, jako jsou powerbanky, notebooky, tablety aj. Drobná elektronika s menší vestavěnou baterií (např. holicí strojek, elektrický zubní kartáček) může být přepravena nejen v příručním, ale i v odbaveném zavazadle. Cestující by však měli zajistit, aby nedošlo k náhodnému zapnutí daného zařízení. Pro přepravu baterií obecně platí, že mohou mít kapacitu maximálně 100 Wh. Porušení těchto pravidel může mít za následek zpoždění letu nebo také to, že cestující neodletí vůbec.
Případné čekání na odlet si cestující mohou na letišti zpříjemnit několika způsoby. K dispozici jsou například relaxační zóny, ta v Terminálu 2 má kapacitu až 100 návštěvníků. Vedle pohodlných sedaček zde lze využít také wi-fi a zásuvky pro nabíjení mobilního telefonu. Pro rodiny s dětmi jsou v Terminálu 1 i Terminálu 2 určené místnosti s přebalovacím pultem, koutkem na hraní a kuchyňkou, kde je například možné ohřívat dětskou stravu. Děti se mohou zabavit ve velkém herním koutku v tranzitní části letiště, potažmo v menších koutcích s hračkami v jednotlivých odletových čekárnách.
Letiště ve spolupráci s nájemci i nadále rozšiřuje provozní dobu vybraných restaurací, bister a obchodů s občerstvením tak, aby mohli být obslouženi cestující ze všech letů, včetně těch nočních. Během léta tak cestující mohou vybírat z nabídky celkem 17 provozoven, které jsou otevřené nepřetržitě. Patří mezi ně i Restaurace Runway, která je dostupná z veřejné a v Terminálu 1 také z neveřejné části letiště, nabízí snídaně i hlavní jídla české a mezinárodní kuchyně. Ve veřejné části si zde lze vychutnat jídlo s výhledem na letadla z venkovní terasy.
Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících (meziročně o 3,6 % více), a to i přes současný konflikt na Blízkém východě.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku