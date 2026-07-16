Řidiči neseděl popis Turkovy nehody. Zjistil věc z křižovatky

Co stálo za tím, že poslanec Filip Turek (Motoristé) před střetem nestihl zareagovat na projíždějící zdravotnický vůz, který jel se zapnutými majáky na červenou? Řidič a čtenář ParlamentníchListů.cz Petr Smetánka pořídil hojně šířený záznam z místa. „Prakticky nic nevidíte,“ popisuje místo střetu.
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Kolem nehody, která se odehrála v pondělí na křížení ulic Ječné a Sokolské, panuje nadále vícero nejasností a hlavní otázkou je, zda měl poslanec šanci na velmi rychle projíždějící zdravotnický vůz se zapnutou sirénou a majáky reagovat a střet odvrátit, či nikoliv.
Turek vjel se svým černým Mercedesem na zelený signál do křižovatky z levého odbočovacího pruhu a střetl se se zadní částí vozu, který vjížděl do křižovatky na červenou z tramvajového pásu. Vůz, který jel se zapnutými majáky kvůli urgentnímu transportu krevních destiček, byl při střetu vymrštěn do vzduchu a skončil o kus dál přetočený na střechu.
Mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs po nehodě uvedl, že řidič utrpěl vícečetné zranění včetně středně těžkého poranění hlavy. Turek však přes uvedené informace tvrzení mluvčího pražské záchranné služby odmítl a na sociálních sítích tyto informace rozporoval slovy značně zlehčujícími stav druhého řidiče. „Píší, že druhý řidič má mnohočetné zlomeniny a těžká poranění hlavy, přitom je doma s odřeným loktem,“ tvrdil. To, že se snažil vyhnout vozu manévrem doprava, pak označil za rozhodnutí, které mělo řidiči havarovaného vozu „zachránit život“.
Otázkou je, zdali v pruhu, který slouží k odbočení vlevo dle přechodného značení, na nějž upozorňuje s předstihem vícero dopravních značek i dočasné žlutě označené šipky přikazující směr jízdy vlevo přímo na vozovce, chtěl Turek odbočovat, či i přes toto značení „předjet kolonu“, jak po nehodě začali tvrdit Turkovi odpůrci, a pokračovat v jízdě rovně.
Turek míní, že se „nejednalo o odbočovák“. „Kdyby ano, odbočoval bych až za kolejištěm a strhnutím doprava jsem řidiči ‚sanitky‘ Fabie zachránil život,“ uvedl.
Bodem pro spekulace tak nadále je, zda by k nehodě došlo v dané rychlosti i v případě, že by Turek dle přechodného značení hodlal odbočit, a zda by již nezpomaloval před blížícím se odbočovacím manévrem. Z jeho slov vyplývá, že měl nejspíš v záměru i přes dopravní značení v daném pruhu pokračovat v přímém směru.
Záběry z městské kamery zachycují okamžik před nehodou, jak se Turek vřítil do křižovatky z odbočovacího pruhu v momentě, kdy všichni stáli a dávali přednost projíždějícímu autu s majáky. pic.twitter.com/0lOZv3AjHT
Nejasné zůstává, proč si vozu zřejmě jiní řidiči dokázali všimnout, jelikož přerušili průjezd křižovatkou i přes zelený signál. Pomoci objasnit by to mohlo na sociálních sítích hojně šířené video, které pořídil řidič Petr Smetánka. Autor záznamu projel trasu poslance Turka před nehodou a pořídil záznam, který jasně ukazuje dopravní značení na místě a ilustruje přibližný přehled Turka při vjezdu do křižovatky.
Smetánka tvrdí, že z levého odbočovacího pruhu nemohl mít Turek dostatečný přehled, aby stihl včas na rychle projíždějící zdravotnický vůz reagovat. Právě horší rozhled by případně mohl vysvětlit, proč další řidiči v dalších pruzích stihli se značnou rezervou reagovat a nevjížděli vozu s majáky do cesty.
Pro ParlamentníListy.cz Smetánka podotkl, že záznam pořídil, jelikož „nesnáší lidové soudy“, které se objevovaly po nehodě, a se slovy, že „slušný člověk nikoho neosočuje předem a počká si na vyšetření celého případu policií“, uvedl, že jej tedy zajímalo, co mohl Turek doopravdy vidět krátce před střetem. „Zajel jsem tedy do centra, abych celou inkriminovanou trasu projel a zaznamenal autokamerou mého vozu. Pochopitelně kamera nemá tak široký úhel záběru jako řidič, který vidí i z bočního okénka, ale to není tak kritické,“ podotkl.
„Zjistil jsem, že pár metrů před zmíněnou křižovatkou prakticky nic nevidíte. Do poslední chvíle máte vlevo budovy, a když je minete (to už jste při rychlosti 50 km/h pár metrů před křižovatkou), nevidíte skoro nic. Silnice i náměstí jdou do kopce a teprve za travnatým pásem před kolejemi se kolejiště rovná. Do toho auta, stromy a spousta chodců. Suma sumárum výhled na nic. Kdyby přiměřenou rychlostí přijížděla vysoká sanitka, tramvaj apod., ta by vidět byla o něco lépe. Ale nízká Fabia? Holý nesmysl,“ popsal Smetánka redakci, že má jít podle něj o nepřehledný úsek.
Zmínil, že za pomoci videozáznamů zjistil, že havarované auto ujelo cca 65,21 metru za 2,57 sekundy. „Z toho vychází rychlost 91,35 km/h. Tento údaj není zcela přesný, protože pohled z kamery videa, které publikoval Seznam, na Fabii byl šikmý a na přechodu zacláněli lidé. Ale pro přibližný výpočet to stačí,“ zmiňuje, jak přišel na přibližnou rychlost vozu s majáky.
Fotogalerie: - S Turkem za zády
Sám vidí problém zejména v rychlosti automobilu vyjíždějícího do prostoru křižovatky na červenou z tramvajového pásu. „Auta s majáky musí dodržovat zásadu ‚vidět a být viděn‘. Jinak nesmí do křižovatky vjet. I tak si musí počínat velice opatrně,“ dodává s tím, že věc je nyní třeba nechat na policii a jejím šetření.
Z nehody se po internetu šíří rovněž záznam z palubní kamery vozu stojícího na inkriminované křižovatce v době incidentu, který ukazuje samotný náraz i odmrštěný nemocniční vůz, který jen o několik metrů mine chodce čekající na ostrůvku uprostřed křižovatky. Vidět je rovněž i samotný poslanec, jak krátce po nárazu běží k havarovanému autu. Záznam řidiče Miloslava Chlumského, který jako první publikoval server SeznamZprávy.cz,téždokazuje, že vůz kromě majáků jel i se zapnutou sirénou.
Policie nehodu nadále šetří. Poslanec v reakci na incident po výzvě premiéra Andreje Babiše (ANO) oznámil, že dává k dispozici svoji funkci vládního zmocněnce pro Green Deal do té doby, než policie označí viníka nehody. V případě, že bude označen viníkem on, na pozici dle svých slov rezignuje.
Jak přesně, v čem může ohrozit kvalitu veřejných staveb? A dočkáme se tedy konečně rychlejší výstavby, ať už staví kdokoliv (firma nebo člověk sám)? A co to papírování kolem toho, když chci stavět? To se také změní? Je to otřesné!
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