Pražské služby: Léto prověřuje popeláře

16.07.2026 16:08 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Pro popeláře Pražských služeb patří léto k nejnáročnějším obdobím roku. Navzdory vysokým teplotám musejí nachodit denně až 20 tisíc kroků a odvézt několik tun odpadu.

Pražské služby: Léto prověřuje popeláře
Foto: Pražské služby
Popisek: Pražské služby

Kromě fyzické zátěže se navíc potýkají se silnějším zápachem z popelnic a kontejnerů ve srovnání se zbytkem roku. Přesto zajišťují svoz sedm dní v týdnu a za každého počasí. Práce popelářů je pro bezproblémové fungování města zcela zásadní. Denně se v ulicích hlavního města pohybuje více než stovka popelářských aut Pražských služeb. Obsluhují předem stanovené oblasti a svážejí odděleně směsný i tříděný odpad.

Posádku tvoří řidič a dva až tři popeláři. Za směnu společně najedou v průměru 85 kilometrů a do jednoho vozu naloží až sedm tun materiálu. Ranní služba jim začíná už v pět hodin, někdy i dříve. Popeláři ovšem pracují také o víkendech, svátcích a někteří dokonce i večer.

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Vedle dobré fyzické kondice vyžaduje tato profese schopnost orientace v terénu, odolnost vůči stresu a pečlivou koordinaci úkolů s kolegy. Manipulace s odpadními nádobami i moderní technikou je samozřejmostí. „Naši lidé vyvezou denně několik stovek popelnic, přičemž každá může vážit desítky kilogramů. Při jejich vynášení a zanášení nachodí za směnu i 20 000 kroků,“ popisuje ředitel závodu Odvoz a recyklace odpadu Pražských služeb Zdeněk Pajk.

Svoz odpadu probíhá za každého počasí. Ve srovnání se zbytkem roku se oranžovo-zelené posádky potýkají v létě kromě vysokých teplot také s intenzivním zápachem. „Přeplněné popelnice a nepořádek kolem jim ale zásadním způsobem ztěžují práci. Udržovat čistotu kolem odpadních nádob musí přitom každý občan hlavního města sám za sebe. Tohle popeláři v popisu práce nemají,“ připomíná tiskový mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.

Na krku nosí členové vybraných posádek svazky klíčů o váze několika kilogramů. V hlavách zase přesné umístění odpadních nádob na trase. Na dispečink hlásí komplikace z provozu, neprůjezdné ulice nebo nepřístupné popelnice a kontejnery, ke kterým se vracejí v náhradním termínu. „Lidé si často ani neuvědomují, že naši zaměstnanci pracují venku i během tropických dnů. Naplánované směny nelze odložit, proto se je snažíme všem maximálně zpříjemnit a usnadnit například pravidelným doplňováním tekutin a potřebných minerálů. I díky popelářům se totiž pravidelně budíme do čistého města,“ zdůrazňuje generální ředitel Patrik Roman.

Kromě mzdy mají popeláři Pražských služeb nárok na řadu benefitů, například na pět týdnů dovolené, stravenky, roční kupon na MHD, volnočasové poukázky, příspěvek na penzijní připojištění a další výhody stanovené kolektivní smlouvou. Směny jim občas zpříjemňují i kolemjdoucí. Děti popelářům nadšeně mávají a dospělí zase děkují za jejich každodenní úsilí.

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kraj Praha , odpad , Praha , Pražské služby , TZ

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