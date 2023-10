Letiště Praha se zapojilo do oslav 100. výročí Českých aerolinií

Je tomu 100 let, co se začal psát příběh Českých aerolinií, který je v mnoha ohledech propojen s historií samotného pražského letiště. Letiště Václava Havla Praha se proto k oslavám s radostí připojuje. České aerolinie byly založeny 6. října 1923. Od roku 1937 následně přestěhovaly svou základnu na tehdejší ruzyňské letiště.

„Historie Českých aerolinií a Letiště Praha si prošla dlouhou společnou cestou, která se vepsala do českých dějin aviatiky. Je nám proto potěšením připojit se k oslavám Českých aerolinií, které na Letišti Václava Havla Praha operují a věříme, že se bude naše spolupráce v blízké budoucnosti opět rozvíjet“ říká Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Významné historické milníky Českých aerolinií si mohou návštěvníci Letiště Václava Havla Praha prohlédnout u příležitosti výstavy 100 let z historie české aviatiky, kterou přichystalo Letiště Praha spolu s ČSA. Ta se bude nacházet od 6. října ve spojovací hale mezi Terminály 1 a 2 a bude zde až do konce roku. Byla také vytvořena speciální internetová stránka (ZDE), kde se veřejnost dozví vše zajímavé o právě probíhajícím výročí ČSA. Nedílnou součástí microsite je i soutěž o 4 letenky ČSA do Paříže a Madridu. Letiště Praha bude do budoucna tyto webové stránky využívat i pro další mimořádné milníky ostatních dopravců.

Speciální sekci, kde jsou uvedena fakta, klíčové události, ale také příběhy a fotografie z dlouhé historie ČSA zřídily na svých webových stránkách i České aerolinie. Ty pro své cestující na letech ČSA v pátek 6. října 2023 připravily jako poděkování i malý dárek. Členové věrnostního programu OK Plus dále obdrží za lety s ČSA v den 100. výročí jubilejní mílový bonus ve výši 1923 mil.

„Sto let v historii ČSA se neslo ve znamení řady klíčových milníků, triumfů, ale také výzev. V neposlední řadě jsou to i vzpomínky a zážitky pro miliony cestujících. Jsem rád, že s ohledem na velmi složité nedávné období, kterým si společnost musela projít, dnes mohou České aerolinie slavit 100. výročí od svého vzniku, ostatně jako pátá nejstarší a dosud existující letecká společnost na světě,“ říká Petr Kudela, předseda představenstva ČSA.

K výročí vznikly také dva limitované pamětní dárky, a to pamětní medaile a knižní publikace 100 let(adel) ČSA. Oba pamětní dárky bude možné zakoupit ve volném prodeji od konce října v obchodě se suvenýry na Letišti Václava Havla Praha, který se nachází na Terminálu 2.

