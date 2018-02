Libeňský most – informace o dalším postupu Ministerstva kultury

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. zaslala Ministerstvu kultury dopisem ze dne 31. 1. 2018 dlouho očekávaný zásadní důkaz k řízení o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, a to expertní zprávu Kloknerova ústavu ČVUT v Praze „Stanovení zatížitelnosti Libeňského mostu V009 a zhodnocení jednotlivých prvků konstrukce ve smyslu proveditelnosti, použitelnosti, životnosti nebo případného zásahu“. Ministerstvo kultury umožnilo dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, všem účastníkům řízení seznámit se se spisovým materiálem. Lhůta pro seznámení se s tímto materiálem nyní běží, Ministerstvo kultury předpokládá vydání rozhodnutí ve věci do 19. 2. 2018.

autor: Tisková zpráva