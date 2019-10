Liberecký kraj nesouhlasí s omezením záchranných prací letecké záchranné služby v Liberci

Dle zadání by případný nový provozovatel nemusel zajišťovat vybavení vrtulníku pro speciální záchranné akce, a to například metodou slaňování. Hejtman Martin Půta proto odeslal v pondělí 21. října po mimořádné schůzi krajské rady dopis ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi se zásadními připomínkami a nesouhlasným stanoviskem.

„Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje a Horská služba České republiky má v současné době speciálně vycvičené týmy, které s vrtulníkem létají, slaňují a zachraňují v náročném terénu lidské životy. Tím plní veškeré činnosti dle metodického pokynu ministerstva ke speciálním záchranným pracím včetně lanových technik. Nesouhlasím s omezením, či dokonce vyloučením této činnosti, protože by došlo k zásadnímu snížení dostupnosti a kvality neodkladné péče všem, kteří ji na území Libereckého kraje potřebují. Za hlavní selhání považuji to, že s námi, jakožto se zřizovatelem zdravotnické záchranné služby, podmínky tendru předem nikdo nekonzultoval. Náš názor by tak odpovědní úředníci znali ještě před vyhlášením výběrového řízení,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Letecká záchranná služba v Liberci létá se speciálními záchrannými týmy do nepřístupného terénu již od roku 1997 a poskytuje standardní, ale i speciální přednemocniční neodkladnou péči. Díky tomu rychle a kvalitně zasahuje i ve vzdálených nebo nepřístupných místech. Zároveň bez nutnosti zvláštních investic disponuje materiálem pro speciální činnosti a kompletním vycvičeným týmem – lékař, zdravotnický záchranář, člen horské služby.

„Liberecká letecká záchranná služba je plně schopná zajistit dopravu lékaře s vybavením na místo zásahu ve velmi krátkém čase. Nový tendr ministerstva zdravotnictví ji, bohužel, vrací o 20 let zpět. Liberecký kraj kvůli svým geografickým podmínkám letecké specialisty potřebuje. Řada míst je zde špatně dostupná pozemní cestou. Naši obyvatelé by podle podmínek tendru byli nuceni na lékařskou pomoc čekat o desítky minut déle. S těmito negativními dopady zásadně nesouhlasíme a je to pro nás naprosto nepřijatelné,“ uzavřel MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek pro resort zdravotnictví.

