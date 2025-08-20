Laudát (KAN): Slovensko kráčí ke spuštění dluhové brzdy

21.08.2025 4:29 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Slovensku.

Foto: Hans Štembera
Popisek: František Laudát

Kasa je prázdná -  Slovensko kráčí ke spuštění dluhové brzdy: na každý populismus a diletantské řízení země se musí někde sehnat peníze. Ukazuje se, že na Slovensku už není kde brát. Měsíce se hovoří o konsolidačním balíčku. Koalice si stanovila 20. srpen jako termín konečné shody. Dnes se ukáže. Ficova vláda někde potřebuje sehnat (dle svých výroků) přes 2 miliardy EUR, tedy nějakých 50 miliard korun. Skeptici tvrdí, že budou muset z firem a lidí  vyrazit EUR mnohem více. Ve hře je výrazné progresivní zdanění firem, redukce krajů z 8 na 4 (super), zdanění pozemků pod obchodními centry, DPH 25% a u snížených sazeb 23%, zdanění nadnárodních bank, ale i snížení odvodů do druhého důchodového pilíře, či zdanění neřestí - hazardu apod.

Znovu se opakuje, jako už tisíckrát v historii, že na neodpovědnou správu země nakonec doplatí lidé, včetně jejich příznivců. Ne, že by na rozpočtové krizi nesl vinu jenom Fico, minulé vlády chaotů a diletantů k dnešnímu stavu kolíkovali cestu. Jenže Fico a jeho souputníci neudělali nic, kromě toho, že dostali svoji zemi v Evropě do izolace. I to může pusté slovenské kase ještě přitížit. K Ficově překvapení, poklonkování válečným zločincům, kromě jejich poplácávání po zádech a žvástů mediálních podporovatelů, slovenskou kasu nenakrmí.

V listopadu tohoto roku na Slováky číhá dluhová brzda (skeptici a opozice mluví o státním bankrotu). Ta obnáší schválení vyrovnaného rozpočtu. Pokud by k její aktivaci došlo a vláda nenašla cestu, jak do slovenské kasy ošulením pravidel další "love" nalít, asi by začal i sociální fičák. Racionální reformu financí je vždycky blbé spouštět v době finanční nouze. Lepší je na ní pracovat v dobách, kdy se zemi daří. Jenže téhle strategii se dnes všichni vyhýbají, protože u voličů by si v příštích volbách neškrtli. Rozpočtová odpovědnost se dnes prostě nenosí. A kdo přemýšlí, že zítra bude muset exces dneška zaplatit ze svého, neboť prostou pravdou je, že stát rozdává jen to, co mu daňově plusová část populace pošle.

Ing. František Laudát

  • 1. místopředseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)
