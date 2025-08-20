Laudát (KAN): Slovensko kráčí ke spuštění dluhové brzdy

Kasa je prázdná - Slovensko kráčí ke spuštění dluhové brzdy: na každý populismus a diletantské řízení země se musí někde sehnat peníze. Ukazuje se, že na Slovensku už není kde brát. Měsíce se hovoří o konsolidačním balíčku. Koalice si stanovila 20. srpen jako termín konečné shody. Dnes se ukáže. Ficova vláda někde potřebuje sehnat (dle svých výroků) přes 2 miliardy EUR, tedy nějakých 50 miliard korun. Skeptici tvrdí, že budou muset z firem a lidí vyrazit EUR mnohem více. Ve hře je výrazné progresivní zdanění firem, redukce krajů z 8 na 4 (super), zdanění pozemků pod obchodními centry, DPH 25% a u snížených sazeb 23%, zdanění nadnárodních bank, ale i snížení odvodů do druhého důchodového pilíře, či zdanění neřestí - hazardu apod.
Znovu se opakuje, jako už tisíckrát v historii, že na neodpovědnou správu země nakonec doplatí lidé, včetně jejich příznivců. Ne, že by na rozpočtové krizi nesl vinu jenom Fico, minulé vlády chaotů a diletantů k dnešnímu stavu kolíkovali cestu. Jenže Fico a jeho souputníci neudělali nic, kromě toho, že dostali svoji zemi v Evropě do izolace. I to může pusté slovenské kase ještě přitížit. K Ficově překvapení, poklonkování válečným zločincům, kromě jejich poplácávání po zádech a žvástů mediálních podporovatelů, slovenskou kasu nenakrmí.
V listopadu tohoto roku na Slováky číhá dluhová brzda (skeptici a opozice mluví o státním bankrotu). Ta obnáší schválení vyrovnaného rozpočtu. Pokud by k její aktivaci došlo a vláda nenašla cestu, jak do slovenské kasy ošulením pravidel další "love" nalít, asi by začal i sociální fičák. Racionální reformu financí je vždycky blbé spouštět v době finanční nouze. Lepší je na ní pracovat v dobách, kdy se zemi daří. Jenže téhle strategii se dnes všichni vyhýbají, protože u voličů by si v příštích volbách neškrtli. Rozpočtová odpovědnost se dnes prostě nenosí. A kdo přemýšlí, že zítra bude muset exces dneška zaplatit ze svého, neboť prostou pravdou je, že stát rozdává jen to, co mu daňově plusová část populace pošle.
Ing. František Laudát
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV