MD: Letos končí platnost více než 557 tisíc řidičáků, nový získáte pohodlně přes Portál dopravy

Díky digitalizaci již není nutné chodit na úřad, a ještě můžete získat slevu na poplatku. Celý proces zažádání o prodloužení platnosti řidičského průkazu je rychlý a jednoduchý, vše proběhne na pár kliknutí. Hotový doklad se dá vyzvednout ve výdejním boxu či místě. Tuto službu využívají tisíce řidičů měsíčně. V průběhu roku 2026 bude postupně končit platnost 557 566 řidičským průkazům. Samotné podání žádosti o vydání nového průkazu i jeho vyzvednutí přitom Ministerstvo dopravy digitalizací výrazně ulehčilo. Vše je možné vyřídit od počítače i vyzvednout podobně jako třeba balíček z e-shopu, a to nezávisle na úředních hodinách.
„Možnost vyměnit si řidičák s blížícím se koncem platnosti on-line a hotový doklad vyzvednout v blízkosti svého bydliště šetří lidem čas i peníze. Loni si o nový průkaz na Portálu dopravy zažádalo 165 tisíc zájemců, tak věřím, že letos, kdy je potřeba vyměnit třikrát tolik průkazů, se i díky Portálu dopravy obejde pro řidiče vše bez stresu a problémů. Stát by měl lidem ulehčovat život, což v tomto případě dělá,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Ve Středočeském kraji by si letos mělo prodloužení řidičského průkazu vyřídit více než 80 tisíc řidičů, v Praze přibližně 60 tisíc řidičů a v Jihomoravském kraji je to pak přes 61 tisíc řidičů. V Moravskoslezském kraji se nové žádosti týkají na 58 tisíc řidičů, v Ústeckém kraji jich je přes 40 tisíc a na jihu Čech více než 37 tisíc lidí. Statistice měst vévodí Praha, Brno má k výměně letos více než 17 tisíc průkazů, Ostrava pak přes 14 tisíc, Plzeň pak ve statistikách má cca 9 300 dokladů.
Výměny se týkají nejvíce lidí ve věku 61 let a více, jde o 178 375 tisíc řidičů. Ve věkové kategorii mezi 41 až 50 lety bude žádat o prodloužení přibližně 120 tisíc řidičů, na druhé straně nejméně jich bude ve skupině 30 let a méně, konkrétně přes 48 tisíc dokladů.
V ČR je nyní celkem 6 122 546 platných řidičských průkazů lidí, kteří mohou řídit a nemají platný zákaz řízení nebo blokaci řidičského oprávnění.
O nový doklad lze žádat 3 měsíce před koncem platnosti a na Portálu dopravy si lze nastavit notifikaci, upozorňující na blížící se konec dokladu.
Důležité je zmínit, že v ČR není třeba od ledna 2024 vozit platný fyzický průkaz u sebe, kontrola může proběhnout prostřednictvím vzdáleného přístupu do registrů. Pro cesty do zahraničí, zvláště mimo EU, je stále třeba mít platný fyzický doklad u sebe. Evropská legislativa ale stále nařizuje řidičák jednou za deset let vyměnit a v rámci členských států je řidič povinen tímto dokladem prokazovat oprávnění auto řídit. Jsme připraveni poskytnout podrobnější statistiky.
