MD: Unijní pravidla pro některé skupiny řidičáků již upravuje zákon, který bude účinný od července

Podle názoru Ministerstva dopravy tak na vydaný rozsudek Soudního dvora EU již nebude navazovat další žaloba Evropské komise žádající uložení peněžitých sankcí vůči České republice.

Od července se podle zákona o provozu na pozemních komunikacích budou kategorie C a C1 vztahovat pouze na nákladní vozidla, nikoliv na vozidla určená primárně k přepravě osob. K těm bude třeba řidičské oprávnění skupiny D/D1. Praktický dopad této úpravy na řidiče je ale minimální. Už dnes je totiž řidičský průkaz kategorie C/C1 omezen pro řízení vozidel do 8 osob plus řidič.

Většina mikrobusů do osmi osob v praxi nepřesahuje 3,5 tuny, a lze je tedy řídit s řidičským průkazem typu B. Vozidla přesahující hmotnost 3,5 tuny a zároveň určená pro přepravu méně než 8 osob jsou okrajovou kategorií. Týká se to například některých limuzín či pancéřovaných aut určených pro osobní přepravu.

autor: Tisková zpráva