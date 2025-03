MHMP: Aplikace Záchranka nabídne Pražanům pomoc při akutních duševních obtížích

Aplikace Záchranka nabídne Pražanům pomoc při akutních duševních obtížích Hlavní město spouští jako první kraj v České republice nový psychosociální modul v aplikaci Záchranka. Tento modul umožní Pražanům a návštěvníkům metropole vyhledat pomoc i v případě akutních duševních obtíží. Nová funkcionalita je výsledkem spolupráce týmu Aplikace Záchranka, hlavního města a jeho příspěvkové organizace Zahrada pro duši. Od dnešního dne je k dispozici všem uživatelům, kteří mají staženou aplikaci Záchranka ve svém telefonu a pohybují se na území metropole.

„Mým cílem je do dvou let vybudovat v Praze komplexní síť péče o duševní zdraví a nové „tlačítko“ pro psychosociální pomoc v aplikaci Záchranka je jedním z důležitých pilířů rychlé pomoci lidem, kteří se právě potýkají s duševními obtížemi. Aplikaci Záchranka podporujeme dlouhodobě, protože se naprosto osvědčila v krizových situacích ohrožujících život a zdraví Pražanů. Nová funkcionalita umožní rychlý a intuitivní přístup, protože stačí kliknout a během několika vteřin se zobrazí kontakty na krizové linky, chat nebo specializované organizace a zařízení, které jsou ve vašem v okolí. Věřím, že tak mnoho lidí najde rychlou a účinnou pomoc se svými duševními problémy a zároveň to pomůže i našim záchranářům. Díky tomu, že aplikace nasměruje lidi s akutními psychickými obtížemi na specializovanou pomoc, naši záchranáři využijí efektivněji své kapacity tam, kde jde opravdu o vteřiny,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Alexandra Udženija.

Počet výjezdů pražských záchranářů k lidem v krizových psychických stavech každoročně roste. V loňském roce vyjeli k bezmála šesti tisícům takových případů, což je o tisíc více než v roce 2023. Nejčastějšími důvody výjezdů jsou depresivní stavy, sebevražedné myšlenky, panické ataky a zhoršení duševního zdraví, často spojené s užíváním alkoholu nebo drog. „V každodenní praxi záchranné služby jednoznačně vidíme, že situace, kdy jde o zdraví a často i život, jsou zapříčiněny nejen fyzickými úrazy či nehodami, ale mnohdy také akutním zhoršením psychického stavu nebo dlouhodobým vlivem duševních onemocnění. Proto vítáme, že se velmi přínosný projekt Zahrada pro duši stává součástí mobilní aplikace Záchranka. Mimořádně důležitá péče o duševní zdraví tak bude pro veřejnost zase o něco dostupnější,“ říká Petr Kolouch, ředitel Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

Psychosociální modul bude v aplikaci Záchranka viditelný všem uživatelům na území hlavního města, a to v sekci Lokátor. Poté co jej uživatelé otevřou, zobrazí se seznam nejbližších center pomoci a zároveň ikona „Potřebuji pomoc“. Aplikace se zeptá, zda je uživatel nebo někdo jiný v ohrožení života. Pokud je vybráno „Ano“ nebo „Nejsem si jistý/á“, aplikace okamžitě nabídne možnost spojení s operátorem tísňové linky 155. Pokud život bezprostředně ohrožen není, uživatel/ka klikne na „Ne, ale hledám pomoc“, následně zadá další údaje a aplikace mu/jí v tomto případě nabídne kontakty na vhodné krizové i další specializované telefonické linky a chaty.

Jako druhou variantu může zvolit osobní konzultaci v některém ze spolupracujících zařízení. Po upřesnění problému, pro který uživatel hledá řešení (např. úzkosti a deprese, extrémní strach, ztráta blízkého, závislost a další), se nabídnou všechny organizace v blízkém okolí, které by mu mohly pomoci - řeší vybraný problém pro zadanou věkovou skupinu, mají volnou kapacitu a jsou v danou chvíli otevřeny. Aplikace také uživatele seznámí s možnými varovnými znaky akutních stavů a informuje jej o tom, kam se obrátit, pokud se některé z nich u něj nebo u jeho blízkých vyskytnou.

Na novém modulu několik měsíců spolupracovali odborníci příspěvkové organizace hlavního města Zahrada pro duši s týmem Aplikace Záchranka. „Dosavadní zkušenosti ukazují, že včasná pomoc může zásadně ovlivnit další průběh duševních obtíží a zvyšuje šanci na kvalitní a spokojený život člověka. A nejen to. Pokud člověk vyhledá pomoc včas, často se i jeho obtíže podaří vyřešit dříve a snadněji, než kdyby vyhledání pomoci odkládal. To vede k efektivnějšímu využívání celého systému péče. Proto jsme se rozhodli do projektu přizvat i organizace schopné poskytnout krizové služby nejen zdravotní, ale i sociální, a jednoduše a efektivně s nimi propojit lidi v krizových situacích. V Zahradě pro duši proto v září loňského roku vznikla expertní skupina specializovaná na koordinaci péče o duševní zdraví dětí, mladistvých i dospělých a ve spolupráci s týmem Aplikace Záchranka jsme pomohli vytvořit nový modul, který toto rychlé propojení umožňuje. Jsem ráda, že je nyní dostupný všem, kdo jej mohou potřebovat,“ doplňuje ředitelka Zahrady pro duši Markéta Školoudová.

Náměstkyně Alexandra Udženija při představení nové funkcionality aplikace dodala, že duševní zdraví je nedílnou součástí celkového lidského zdraví. Stejně jako zdraví fyzické může vyžadovat akutní péči a co nejrychlejší pomoc, naneštěstí však bývá často opomíjeno. Praha má tedy dalšího skvělého pomocníka, kterým je nový modul v aplikaci Záchranka a který je k dispozici zdarma všem, kteří jsou na území metropole.

„Psychosociální modul v aplikaci Záchranka je dalším krokem, jak pomocí dostupných technologií usnadnit krizovou situaci, tentokrát v oblasti duševního zdraví. Doufáme, že podobný projekt budeme moci zastřešit i v ostatních krajích v rámci České republiky, už nyní ho připravujeme pro Jihomoravský kraj,“ upřesňuje Klára Křížková, provozní ředitelka aplikace Záchranka.

„Hlavní město investovalo do vývoje a uvedení nového modulu do provozu 405 tisíc korun. Náklady na zajištění provozu, servis a údržbu budou 10 tisíc korun měsíčně. Věřím, že jsou to smysluplně investované peníze. Rozvoj péče o duševní zdraví je mojí prioritou a využití moderních technologií je budoucnost, která nám umožní efektivně a dostupně podporovat naše obyvatele v těžkých chvílích,“ uzavírá náměstkyně Alexandra Udženija.