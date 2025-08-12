Zwyrtek Hamplová: Ministerstvo financí šilhá po účtech obcí

12.08.2025 14:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kritiku státu k investicím obcí

Zwyrtek Hamplová: Ministerstvo financí šilhá po účtech obcí
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Paradox: Ministerstvo financí kritizuje obce za odpovědnost a šilhá po jejich účtech. Měly by si je hlídat! Tato vláda rekordně zadlužila naši zemi. Neváhá své dosavadní výdaje dokonce přenášet ostudně na obce (typicky v oblasti školství), a když obce postihly povodně, tak jim stát také moc nepomohl, pokud vůbec. Zato vymýšlí další daně, odvody, zvyšuje poplatky. A pak vyhodí miliardy “jen tak”, a vezme další úvěry.

Když se obce a města naopak chovají odpovědně, protože si nemohou být zkrátka jisty, co bude, a náklady na vše jsou aktuálně velmi vysoké, a raději proto s výdaji čekají “na lepší časy” a spoří, ministerstvo financí je ještě mezi řádky kritizuje, že málo rozhazují.

Abychom ještě za uhlídané peníze na účtech radnic nebyli jednou vděčni, třeba až zase stát vymyslí něco àla školníci, kuchařky a tak podobně, zkrátka když nebude už mít zase kde brát, ani na ten dluh.

Citace: “Hospodaření obcí a krajů skončilo za pololetí v plusu skoro 65 miliard korun. Je to o osmnáct miliard méně než loni, ale stále jde o druhý nejvyšší pololetní přebytek v historii. Podle ministerstva financí tak samosprávy dál investují hluboko pod svými reálnými možnostmi."

To stát nezná, pravda, “investovat málo”… Sám investuje totiž velmi velkoryse a často naopak ZCELA nad svými reálnými možnostmi. Ministerstvo financí není tedy zrovna tím, které má do způsobu utrácení veřejných financí komukoli co mluvit. A už vůbec ne obcím.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
